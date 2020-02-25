 Розпочинаємо консультації з регіонами щодо зміни Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Корнієнко

Про це розповів журналістам у вівторок лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Результати обговорень (у Києві) зводитимуть в єдину систему, і далі будуть з регіонами обговорюватися ці зміни. Потім після кожного обговорення будуть делегати, які приїдуть до Києва і поділяться, що там проходило в регіонах. Це перша частина, пов'язана з відкритим обговоренням з людьми. Друга частина - це паралельний процес консультацій із фракціями, пошук консенсусу всередині парламенту. Звичайно, в цих процесах ми прислухаємося до думки наших друзів і партнерів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У березні ми хочемо виходити на фінішну пряму, - Шмигаль про зміни до Конституції щодо децентралізації