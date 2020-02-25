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 Політика України, Суспільство
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Все про:рейтинг (310) КМІС (74) Батьківщина (394) Слуга народу (670) Європейська Солідарність (264) Опозиційна платформа - За життя (37)

 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення. ІНФОГРАФІКА

Якби парламентські вибори відбулися в лютому 2020 року, то 21,7% українців підтримали б партію "Слуга народу".

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримує 21,7% українців.

8,7% опитаних заявили, що проголосували були за партію "Опозиційна платформа - За життя", 6,0% - за партію "Європейська Солідарність", 5,0% - за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Серед тих, хто визначився з вибором за "Слугу народу" проголосували б 39,1% опитаних, за "Опозиційну платформу - За життя" - 15,6%, за "Європейську Солідарність" - 10,8%, за "Батьківщину" - 9,0%.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 47,9%, ОПЗЖ - 14,4%, ЄС - 12%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Соцісу"

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого. Методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступінчастою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

21,7% українців підтримує Слугу народу, 8,7% - ОПЗЖ, 6% - ЄС, 5% - Батьківщину, - КМІС опублікував електоральні симпатії населення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177669
 
 
 Топ коментарі
 
30% конченных малороссов,вот такие факты.
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За Порошенка явно більше. Фейк.
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Это еще не все падение рейтинга нынешних приматов - дрочеров и зеленых рептилий. Впереди будет еще большее прозрение слепых избирателей, которые хором всегда идут в припрыжку голосовать за хрен собачий и радостно голосуют под олигархическим телегипнозом как последние кретины. Жаль,что кретинизмом сейчас страдает большинство населения.
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"радостно голосуют под олигархическим телегипнозом как последние кретины."

а у травні 2014 -го під чим голосували..?
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23% лєкторату вважає Майдан держпереворотом, 21% за мир любой цєной, 30% - мокшан братнім народом. Отже ворогів України в районі 25%. Висновок. Зєсранці втратять ще принаймні половину лєхторату.
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та лан там кива - тут такая подстава для "центра розумкова" вчера они лапшу лохторату вешали о "40% поддержке вислюка и его уродов" ))
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Шагал Кива налегке
Вперед - к социализму.
И в мохнатом кулаке
Наращивал харизму.
Но харизма не росла
Кулак нерабочий.
Лишь прилипла до козла
Кликуха "кивадрочер".
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30% конченных малороссов,вот такие факты.
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точно, что похоже КМИС разделил на 2 рейтинги Разумкова. Или наоборот - Разумков в два раза завысил ))))
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И почему ты так думаешь?
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то шо ваша ботоферма велика, це не значить шо Петю хтось підтримує
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она велика*** только на цензоре - уютные условия.
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кожна свиноматка ,яка віддала свій голос за клована, думає ,що ферма скрізь,так Molli ? 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 7443Всіх по собі не суди 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 8684
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"Лайкнули" все - и те кто за Порошенко и те у кого хорошее чувство юмора.
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Дебілів вистарчає. Чим кацапи і користуються.
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квартальные клоуны в турборежиме летят на свалку истории. минус 20% за четыре месяца. это даже хуже чем членограй со своими -35% за десять месяцев.
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Псы на грани непопадания, во как петю "любят".
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то-то все кричат "я на ниво не галасавала!" и "при порошенко было лучше!" 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 4666
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И только те, кто за Януковича, тихо посмеиваются а сторонке...
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Какие глупости, одна тут тоже со мной спорила, что Порошенко выиграет выборы 2019, потом её след простыл.
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Количество долбоклюев не уменьшается. Они просто переходят к откровенным врагам страны.
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Просто национальная черта - ругать всякую власть, за которую голосуют. При этом остаются тем удобрением (навозом), на котором произрастает власть.
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Наивные люди те, кто опрос проводит, кто вам скажет правду, ведь за правду можно и пострадать. Поэтому опросы это чистая ложь большинства опрашиваемых.
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Не скажіть. Чомусь опитування на 90 з лишнім % співпадають з результатами виборів. І це - сумно!
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лох страдает постоянно,его имеют все!лох это судьба!
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лох в данном случае это украинский нарид
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рейтинги,рейтинги 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 7749 зашквар-рейтинг,зашквар-рейтинг,этож лучше чем экономикой заниматься
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Голос свою міссію виконав на всі 100%! Як і ця ГНИДА:21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 5255
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лох теперь будет голосовать за опзж,за рабиновича !может там шо обломится!21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 2469
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Вот приблизительно такая же агрессивная реклама была от сторонников Порошенко на прошлых выборах. Результат известен. Смотрю танцы на граблях национальная забава. Продолжайте в том же духе и я ни сколько не удивлюсь, что следующее большинство получит опзж.Не приведи конечно Господь.
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нормально!пусть выберут еще и опзж,нормальные уедут,лохи как всегда будут страдать
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Ну я смотрю, что Вы изо всех сил способствуете данному выбору.
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Вот это реальный рейтинг просравшего все народное доверие Зебила - 24 %
Народ снова ушел в депресивный анабиоз и тотальное недоверие ко всему, как это было в до начала 2019 года.
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таки да!но экономика росла,вот ведь бл"дь!это хорошо что вы всегда сравниваете сегодняшнюю ситуацию с президентством порошенко,не даете забыть,есть с чем сравнивать
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Скажіть за які заслуги такий високий рейтинг у віртуальної партії "слуга народа" ? може вони приймають потрібні проукраїнські закони ,чи там є справді особистості? на жаль там навіть думки свої немає все голосують що подають з ОП ,жаль народ в нас не порозумнішав.
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Как ничего не делать и слить свой рейтинг к нулю.

Спросите у Голоса Пинчука... 21,7% українців підтримує "Слугу народу", 8,7% - ОПЗЖ, 6% - "ЄС", 5% - "Батьківщину", - КМІС опублікував електоральні симпатії населення - Цензор.НЕТ 6505
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.... ХТО вірить цим ПРОДАЖНИМ БРЕХЛИВИМ ..за 30 срібників .. ці МАНІПУЛЯЦІЇ проводять ТІЛЬКИ ЗОМБО в інтересах сіоністської БАНДИ олігархів .. на протязі ДВАДЦЯТИ останніх років ... будьте ПИЛЬЕНІ Люди довіряйте Своєму аналізу і РОЗУМУ .. в ІГНОР зомбіків від кмісів разумкових продажних політолухів жовтих журноповій - ПОСІПАК і ПІДЛАБУЗНИКІВ доморощених і світових МАФІОЗІ .. Наснаги Допомогаймо Дітям та Онукам
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Видать у народа еще много элитных собак, которыми можно расплатиться за комуналку, осталось, раз еще до сих пор больше двадцати процентов готовы снова проголосовать за этих гениев.
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Про СН не стану говорить ( а то тут некоторым полыхнёт), но как же так-партия патриота Порошенко проигрывает рабиновичско-медведчуковскому зажопу (8.7% против 6,0%)?)))
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А что удивительного? От прослойки региональных избирателей в 40-45% еще осталось 15-20. Они же своего мнения о будущем страны не поменяли. Им в тайгу хочется.
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Це показує те, що на наступних виборах переможуть депутати "за смерть" і іх соратники "опоблок". Ці партії поповнять поліцаї із даунбаса. Зеля їх приведе до України. А ще буде шаленная пропаганда московії і цих партій. Лох з просмаленими мізками, що Петя все покрав, розчарувавшись у шахраях і бездарях "збенезелених" піде тільки до них. А всі патріоти і думающі залишаться у "ЕС". Їх також буде немало, бо молоді козлики і козочки, які рвали свої рубашки за Зе, спустяться на землю. Швабода і БЮТ не доберуть свій відсоток.За "Голос" і говорити не буду. У новий парламент нові морди вже не пройдуть з таким відривом,як у цей. Нарід хоч дурний, та все ж не до кінця.
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Не выиграют. У них потенциал без Крыма и немалой части избирателей Донбасса 15, максимум 20%. Это весомо, но далеко от претензий на победу. У них локальное электоральное поле, они могут побеждать в определенных горсоветах, может даже в каком-то облсовете, но на всю Украину их рейтинга не хватит. Они это понимают, и им достаточно, что они могут побеждать в "своих" регионах и иметь определенное представительство в парламенте.
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Проценты в заголовке выведены с учетом тех, кто не пойдет на выборы, кто против всех или не определился. Далее указаны проценты уже без них, и они логично больше. Но даже если брать только первую часть, помните, что 225 депутатов по партийным спискам - это 100%, которые сформируют партии, преодолевшие 5% барьер. Это значит, что 21,7 СН + 8,7 ОП + 6,0 ЕС + 5,0 Юля таки будут равны не 41,4%, а ровно 100%. Потому что 225 мест распределят между этими партиями пропорционально.

Научитесь мыслить логично. Ну, ок, считаете, что было у Зеленского 73, 146, 500%... стало 21,7. Ну и что, а у кого больше-то, кто его и его партию сегодня даже при таких процентах может потеснить? Партия Порошенко с 6%, партия Тимошенко с 5%? Рано радоваться падению рейтинга СН и Зеленского, если никто другой сейчас и близко по рейтингу не стоит.
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