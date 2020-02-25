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 Політика України
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Все про:ВР (7124) Стефанчук Руслан (122)

 Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що одним із пріоритетів Верховної Ради в 2020 році буде ухвалення нових кодексів і рекодифікація старих.

Про це депутат сказав на Форумі реформ у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Перший блок - зміни до Конституції України. Це скорочення депутатів до 300, законодавча ініціатива народу України. Ще одна ініціатива, яку зараз обговорюють, - питання децентралізації. Наступні питання - пов'язані з кодифікацією, систематизацією законодавства", - сказав Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук

Зокрема, планується ухвалити кодекс судоустрою, кодекс про адміністративні процедури, медичний кодекс, цифровий кодекс, кодекс електронних комунікацій, кодекс про адміністративні проступки. Також у планах - перегляд Цивільного кодексу, Житлового кодексу, Кримінального кодексу, Кодексу про надра.

Перший віцеспікер додав, що Рада також планує розглянути низку важливих законопроєктів, у тому числі про працю, медіа, медіацію, про групові позови, одноразове декларування активів фізичних осіб, про страхову медицину, про лобіювання та ін.

Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук 01
Цього року Рада планує ухвалити медичний і цифровий кодекси, - Стефанчук 02

Нагадаємо, що на цей момент Верховна Рада розглядає законопроєкт про ринок землі. Попередній кодекс - Виборчий - депутати ухвалювали понад два роки. У першому читанні його проголосували в листопаді 2017 року, а в другому - в липні 2019 року. Після цього він був ветований президентом Зеленським, і в підсумку кодекс ухвалили у зміненій редакції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177666
 
 
 Топ коментарі
 
Только представьте,новой власти придется переделывать абсолютно все,куда сунули свои пятаки зелёные делетанты.
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Кароче - ВСЕ законы про ВСЁ будут рассмотрены!
Хук! Я сказал!
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Только представьте,новой власти придется переделывать абсолютно все,куда сунули свои пятаки зелёные делетанты.
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Пропоную оцього на фото зробити обличчям зе секти та слуг .
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Не побачив в тому переліку закона ПРО ЗБРОЮ... А решта... Ви зробіть так, щоб закони діяли, виконувались, а не лишались тіко на папері. А тоді вже дивіться та модернізуйте, переробляйте. А якщо закон не виконується, то хоч 100 разів його перепиши - він мертвим і лишиться
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Фактически установление фашистского режима.
В 2013-14 много протестующих кричали про фашизм, а мы не верили.
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Чим ми дитя не тішилось, аби не плакало. Ці дурникі стільки нароблять лиха в законодавстві, що наступній ВР прийдеться довго розгрібати це вонюче лайно.
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Кароче - ВСЕ законы про ВСЁ будут рассмотрены!
Хук! Я сказал!
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А "сексуальний" Кодекс коли приймать будете? Щоб було все у рамках закону - ЯК, КОЛИ, з КИМ, ДЕ, трахаться, тарифи, знижки, додаткові послуги були законодавчо визначені...
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у них руки и моз чешутся влезть и попеределівать Конституцию. Ох натоврят, чую дел...
Кодексы они решили принять везде. Еще бы обьяснил, что он под этим понимает...
Делегировали ему снижение до 300. Покажи мне кто тебе это делегировал, дядько Васыль-механизатор или титка Парська -доярка? Почему до 300 обьяснений нет до сих пор.
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