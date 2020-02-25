 Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомляє видання Diario de Avisos.

Таке рішення було ухвалено після того, як у одного з постояльців виявили коронавірус. Турист - лікар з Італії - прибув на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

Це вже другий випадок захворювання, зафіксований на Канарських островах і третій - на території всієї Іспанії. Першим хворим на островах став турист із Німеччини, який відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, проте поки що він залишається в карантинній зоні.

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На сьогодні кількість тих, що заразилися на коронавірус COVID-19 в Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померли 71 осіб. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.