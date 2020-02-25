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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (299) Іспанія (269) COVID-19 (289)

 Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах

Влада Іспанії ухвалила рішення закрити на карантин готель Costa Adeje Palace на півдні острова Тенеріфе через коронавірус. Зараз на території комплексу перебуває близько тисячі осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомляє видання Diario de Avisos.

Таке рішення було ухвалено після того, як у одного з постояльців виявили коронавірус. Турист - лікар з Італії - прибув на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

Це вже другий випадок захворювання, зафіксований на Канарських островах і третій - на території всієї Іспанії. Першим хворим на островах став турист із Німеччини, який відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, проте поки що він залишається в карантинній зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті, - ЗМІ

На сьогодні кількість тих, що заразилися на коронавірус COVID-19 в Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померли 71 осіб. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177665
 
 
 Топ коментарі
 
отправить туда активистов из Н. Санжар . пускай и там окна в отеле побьют Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах - Цензор.НЕТ 1577
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Наші люді по канарам нє єздіють.
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А може тьотку в скафандрі?
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отправить туда активистов из Н. Санжар . пускай и там окна в отеле побьют Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах - Цензор.НЕТ 1577
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не Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах - Цензор.НЕТ 2207 Ахметки самолет ... дамочек с быками забрать
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нельзя люмпенов в цивилизацию пускать, они всю халявную хавку и бухло сожрут и выпьют, и в бассейне нагадят.
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Турист - врач из Италии


наши люди работают в Италии и ездят туда-сюда
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Проблема в том что китайцев много и они по всему миру шляются.
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Но заразились же в Италии из-за китайцев. Так что китайцы наградили всех.
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В країні епідемія, а врач шляється по курортам
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А шо йому треба на Цензорі сидіти, як Лєнка-дохтарша?
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украинцы (25 чел) из круизного лайнера Diamond Princess в Японии отказываются возвращаться в Украину (ссылаясь на контракт), это они так мягко прикрывают свой ужас перед Санжарми, наверное
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Насколько я знаю, украинцы на лайнере не туристы, а члены экипажа.
Т.е. по вашему, если бы они переболели гриппом, а не короновирусом, то они тоже могли бы сказать - ну, все, переболели, вызываем эвакуатор в Украину - пофиг на какую-то там работу, контракты...
А как вы себе это представляете?
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про контракт я так и сказал (и что не туристы - правда)
но лайнер как только освободят от туристов и экипажа стает на дезинфекцию (на сколько-то недель) и работать не будет...т.е по контрактам решение еще не принято (не до этого пока)
и члены экипажа на время санобработки лайнера имею право уехать или остаться (это будет регулироваться какими-то дополнительными договорами или еще как-то...)
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Ерунду сморозил. контракт для моряка это не бумажка.
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Коронавирус это биологическое оружие.Ищите кому выгодно задавить экономику Китая .Вариант только один.
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И какой же это вариант?
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крупные недостраны, играющиеся с оружием с минимальным или отсутствующими зараженными - Северная Корея и конечно же угрожающая всему миру *********, с "мы отправимся в рай, а остальные в ад"
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Виновата Украина?) Там вчера министр рассказывал что теперь украинский бизнес займет свою нишу...
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В Украине населения ,как в одном китайском городе .При всём желании Украина не заменит Китай
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вы так евреев не любите? судя по нику - как не хорошо )
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За Сейшелы переживаю. Там наш монголоид девок топчет.. не цепанул бы
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Он быстрей трипак цепанет, чем коронавирус Коронавирус COVID-19: около тысячи человек изолировали в отеле на Канарских островах - Цензор.НЕТ 3323
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Ну, тогда пожелаем ему в этом деле удачи.
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Ну, якщо і помирати від страшної хвороби, то краще вже на якомусь райському острові.

Як в тому анекдоті, де дівчина купила на всі свої накоплені гроші брендові туфлі та сказала: помру голодна - але красива.
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может ее какой врач спасет ,ну в последний момент,в туфлях та)))
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разделим ваше желание - на два - отдыхать туристом или заболеть (ну а потом возможно вылечиться ) - а то так безапелляционно - я на их месте - вот не понятно и все - первое или таки второе)))
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та можно и поболеть. Все равно 1 раз в год гриппом болеть, я в группу риска повышенной смертности не вхожу.
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вы же, по жизни, против шары и шаровиков - будьте последовательны - как то так)))
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Я против систематической шары, которая предоставляется регулярно и развращает население.
В случае разовой шары, если кто-то из-за тупости поддался панике и ввел карантин - ну штош, за тупость надо платить, тут грех не воспользоваться
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((не будьте таким серьезным и перестаньте оправдываться ,тем более в интернете - а то с вами опять придется,рассказывать ,некоторым зебилам ,шо такое реальная жизнь - за кардоном))
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"За чий рахунок банкет?" (с). Пару-трійку тижнів пожити на Канарських островах навіть дуже не кисло.
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как в Турции на Егейском побережье - фактически - один к одному
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вы наверное, за зеленского, не голосовали - по этому у вас и не прошла - эпоха бедности - печалька))
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Я в Турцію не їздив не тому що грошей нема, просто так склалось. Знайомі, які підтримували зеленського багатші не стали.
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Власти Испании приняли решение закрыть на карантин отель Costa Adeje Palace на юге острова Тенерифе, а свободные номера еще остались, плюс бесплатный трансфер, сперва спасать, потом спасаться, и все на шару.
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Надо срочно купить билет на Мальдивы в 1 конец и арендовать там самый дорогой отель на 1 день. Там покашлять, вызвать врача и сказать что с китайцами неделю назад пообщался.
И все, 14 дней отдыха в райском месте нашару. А потом написать Зеленскому в Пейсбуке что хочу эвакуироваться.
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собаки берите - а то забудете торопясь)))
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не, надо там купить, шоб еще потом месмяца 2 собирать документы и все это время жить нашару. А лучше какую-то краснокнижную обезьянку прикупить, с которой в Украину не впустят в принципе, и остаться там навсегда, время от времени изливая свои страдания в Пейсбук.
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тогда, в инстаграме свой канал и прямой путь в блогеры))))
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Повезло им. Отдохнут на шару за счет заведения лишний месяц
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