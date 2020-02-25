 Коронавірус COVID-19: близько тисячі осіб ізолювали в готелі на Канарських островах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомляє видання Diario de Avisos.
Таке рішення було ухвалено після того, як у одного з постояльців виявили коронавірус. Турист - лікар з Італії - прибув на курорт разом зі своєю дружиною. В готелі він проживав протягом тижня, зараз його госпіталізували.
Це вже другий випадок захворювання, зафіксований на Канарських островах і третій - на території всієї Іспанії. Першим хворим на островах став турист із Німеччини, який відпочивав на острові Ла Гомера. Його вже виписали, проте поки що він залишається в карантинній зоні.
На сьогодні кількість тих, що заразилися на коронавірус COVID-19 в Китаї, де було зареєстровано перший спалах захворювання, перевищила 77 тисяч. За добу в цій країні від раніше невідомої хвороби померли 71 осіб. За межами Китаю було інфіковано понад 2400 осіб, з них 229 хворих перебувають в Італії. Загалом хвороба забрала понад 2700 життів.
наши люди работают в Италии и ездят туда-сюда
Т.е. по вашему, если бы они переболели гриппом, а не короновирусом, то они тоже могли бы сказать - ну, все, переболели, вызываем эвакуатор в Украину - пофиг на какую-то там работу, контракты...
А как вы себе это представляете?
но лайнер как только освободят от туристов и экипажа стает на дезинфекцию (на сколько-то недель) и работать не будет...т.е по контрактам решение еще не принято (не до этого пока)
и члены экипажа на время санобработки лайнера имею право уехать или остаться (это будет регулироваться какими-то дополнительными договорами или еще как-то...)
Як в тому анекдоті, де дівчина купила на всі свої накоплені гроші брендові туфлі та сказала: помру голодна - але красива.
В случае разовой шары, если кто-то из-за тупости поддался панике и ввел карантин - ну штош, за тупость надо платить, тут грех не воспользоваться
И все, 14 дней отдыха в райском месте нашару. А потом написать Зеленскому в Пейсбуке что хочу эвакуироваться.