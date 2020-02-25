 До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на Форумі реформ у Києві.
"За період функціонування Верховна Рада IX скликання встигла ухвалити понад 100 законодавчих актів. Чи всі з них були успішними? Чи досягли мети? Безперечно, ні", - зазначив Стефанчук.
Він сказав, що до деяких законодавчих актів "проникли лобістські норми", які потрібно вичищати.
напринимали херни, которую большая половина не читала вообще, а остальная половина только на уровне заглавия... турборежимить - это быстро кнопки нажимать???
Ну як що так сказали зі СЛУГИ УРОДА, то мабуть так і є
Имя!