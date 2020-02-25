 До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на Форумі реформ у Києві.

"За період функціонування Верховна Рада IX скликання встигла ухвалити понад 100 законодавчих актів. Чи всі з них були успішними? Чи досягли мети? Безперечно, ні", - зазначив Стефанчук.

Він сказав, що до деяких законодавчих актів "проникли лобістські норми", які потрібно вичищати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук