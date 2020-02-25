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Все про:ВР (7124) закон (856) Слуга народу (670) Стефанчук Руслан (122)

 До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук визнав, що не всі ухвалені законопроєкти "Слуги народу" були успішними, а в деяких з них є лобістські норми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це він заявив на Форумі реформ у Києві.

"За період функціонування Верховна Рада IX скликання встигла ухвалити понад 100 законодавчих актів. Чи всі з них були успішними? Чи досягли мети? Безперечно, ні", - зазначив Стефанчук.

Він сказав, що до деяких законодавчих актів "проникли лобістські норми", які потрібно вичищати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас немає розуміння, що таке закон. Треба врегулювати, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177663
 
 
 Топ коментарі
 
Случайно так проникли, подложили наверное.
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Стоимость только табачной поправки Дубинского -- минус 3 млрд с бюджета.
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Стоимость только табачной поправки Дубинского -- минус 3 млрд с бюджета.
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Ай-ай-ай-яйййййй!!! И как же они проникли то? Кто вносил, кто марадьёрский лоббист? Сознавайся Стефанчук!!!
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Случайно так проникли, подложили наверное.
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И как же это они проникли, учитывая то, кому принадлежит ЗЕ и СН?
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ой...а как же они туда проникли? чего ж их не вычистили еще на подходах?
напринимали херни, которую большая половина не читала вообще, а остальная половина только на уровне заглавия... турборежимить - это быстро кнопки нажимать???
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Затєвают вот єту вот бєнєфобію? До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 6625 Бо єдиним, чиї інтереси лобіюються останні 9 місяців - бородата бабця Бєня... Бідний віслючок: в його дупі так часто змінюється рука хазяїна, що він вже може й кайф від цього отримувать! До деяких законодавчих актів проникли лобістські норми, які потрібно вичищати, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 6625
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А як вони туди "проникли" ця жирна свиня навіть не здогадується???
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Он сказал, что в некоторые законодательные акты "проникли лоббистские нормы", которые нужно вычищать. Источник: https://censor.net.ua/n3177663

Ну як що так сказали зі СЛУГИ УРОДА, то мабуть так і є
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гамадріл вирішив сьогодні виглядати дуже розумним?
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свынарчук рассказывает про лоббистские нормы. случайно не те, от принятия которых в турборежиме, бюджет потерял 15 лярдов и тысячи рабочих мест? ай дубинский, ай да сукин сын. неплохо заработал на переделе табачного рыка.
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До сраки ваше вичищання. Хто буде компенсувати втрати ?
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