 З початку епідсезону від ускладнень грипу в Україні померли 38 осіб

Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні з початку епідсезону (жовтень 2019) зареєстровано 38 летальних випадків, підтверджених методом ПЛР", - повідомляє центр.

У Львівській області зареєстровано три летальні випадки серед дорослих - це дві жінки віком 64 і 66 років і чоловік 78 років.

"Хворі звернулися по медичну допомогу на третій-четвертий день захворювання. Стан ускладнювалося наявністю інших захворювань - цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи і нирок. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А", - повідомили в центрі.

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Повідомляється, що з 17 по 23 лютого в області на 1644 випадки зменшилася кількість хворих на ГРВІ. Загальна кількість нових пацієнтів становить 14 052 людини.