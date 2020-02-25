EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  796  5
Все про:грип (202) Мінздоров'я (1169)

 З початку епідсезону від ускладнень грипу в Україні померли 38 осіб

В Україні з початку епідсезону, жовтня 2019 року, від ускладнень грипу померли 38 осіб.

Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні з початку епідсезону (жовтень 2019) зареєстровано 38 летальних випадків, підтверджених методом ПЛР", - повідомляє центр.

У Львівській області зареєстровано три летальні випадки серед дорослих - це дві жінки віком 64 і 66 років і чоловік 78 років.

"Хворі звернулися по медичну допомогу на третій-четвертий день захворювання. Стан ускладнювалося наявністю інших захворювань - цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи і нирок. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А", - повідомили в центрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санепідслужбу в Україні не відновлюватимуть, - заступник голови МОЗ Ляшко

Повідомляється, що з 17 по 23 лютого в області на 1644 випадки зменшилася кількість хворих на ГРВІ. Загальна кількість нових пацієнтів становить 14 052 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177662
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прекрасный пример манипуляции данными!

"зарегистрировано 38 летальных случаев, подтвержденных методом ПЦР" - при том, что проверяли ТОЛЬКО на грипп.

А сколько в целом умерло людей с симптомами ОРВИ? Наверняка в три раза больше. Но о ни вам никто не расскажет.
 показати весь коментар
 
А это вы хорошо подметили! Совок продолжается....
 показати весь коментар
 
Ну лишь бы не коронавирус, как любят у нас говорить. А теперь подсчитайте процентное соотношение смертности от обычного гриппа и коронавируса и аху*ейте. И ето даже я уверен заниженные цифры от наших врачей которые любыми методами пытаются скрыть свою некомпетентность и халатность в лечении.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору