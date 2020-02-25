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 Політика України
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Все про:Литва (489) реформи (1850)

 Деякі реформи важко пояснити громадськості, хоча вони важливі для майбутнього країни, - МЗС Литви закликало до консолідації в Україні всіх зацікавлених у змінах

Усі стейкхолдери в Україні мають бути консолідовані для підтримки процесу реформ в Україні, заявив посол з особливих доручень міністерства закордонних справ Литви Річардас Дягутіс.

"Деякі реформи важко пояснити республіці. Хоча в далекій перспективі вони важливі для майбутнього країни ... У цих умовах дуже важливо, щоб усі стейкхолдери були консолідовані в підтримці порядку денного реформ через діалог і партнерство", - сказав він на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса" в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дягутіс наголосив, що Литва цінує близьке співробітництво з українським урядом і Верховною Радою в підготовці конференції з реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 7 липня, а також спільні зусилля міжнародної спільноти та українського громадянського суспільства, щоб забезпечити продовження, стабільність і послідовність реформ в Україні.

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"Литва спільно з Україною прийматиме четверту конференцію щодо реформ в Україні у Вільнюсі 7 липня цього року. Ми вважаємо майбутню конференцію щорічними зборами для України, щоб поміркувати над результатами першого року після виборів за допомогою презентації досягнень у процесі реформ, а також пріоритетів і плану дій імплементації протягом 2020 року", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177661
 
   
 Топ коментарі
 
Так Голодомор у 32-33 роках теж можно назвати реформою сільського господарства.
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Їм із здалеку звісно видніше. А нам видається , що всі рехвормиЗєсранців направлені виключнона концентрацію влади в руках Зєйла та на геноцид українців.
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у нас среди стейкхолдеров много пропукеров и лохтынов.....
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Так Голодомор у 32-33 роках теж можно назвати реформою сільського господарства.
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Їм із здалеку звісно видніше. А нам видається , що всі рехвормиЗєсранців направлені виключнона концентрацію влади в руках Зєйла та на геноцид українців.
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Ну если сравнить уровень жизни в Литве и в Украине то да им виднее.
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у нас среди стейкхолдеров много пропукеров и лохтынов.....
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Парашанка заинтересован только в корыте, от которого его отогнали. Какая тут консолидация со Свыном!
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Хотим жить в Украине не совковой, а в европейской? Но не менять не получиться.
Менять надо все в буквальном смысле этого слова! Все институты власти! Во время войны!
Как бы все здание не рухнуло во время этих переделок! И враги не помогли Украине рухнуть. Поэтому тут надо подходить с умом.
Взять тут же таможню в 2019. Разваляли. Разогнали. Недополучение бюджетом 50 млрд грн!
Где эти деньги - надо спрашивать с СБУ, НАБУ и ДПУ! Но эти структуры тоже все при делах и квартирах на Лесе Украинки.
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Sutki liubyte pro dotaciji.77% liudej dovolni zyznej sto imejet teper po oprosu,eto ne tak uz malo.Za 680 evro mesiac nikto nexocet rabotat takze po oprosu,minimum xotiat 900 evro
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А можно пример такой реформы? Лично я вот не вижу не одной реформы которую трудно объяснить.
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