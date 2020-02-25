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 Суспільство, За кордоном
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Все про:опитування (485) Росія (26537) Левада-Центр (39)

 75% росіян вважають, що РФ потрібен "сильний і владний керівник", - опитування "Левада-центру"

Три чверті росіян (75%) вважають, що країні потрібен "сильний і владний керівник".

Про це йдеться в результатах опитування "Левада-центру", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости".

Серед респондентів 49% вважають, що сильна рука потрібна постійно (зниження на 9 п. п. після максимуму в листопаді 2018 р.), а ще 26% - що іноді, наприклад зараз (22% у 2018 р., максимум у 46% був у березні 2014 р.). Частка тих, хто каже, що передачі всієї влади одній людині "у жодному разі не можна допускати", зросла із 18 до 22%.

Водночас 59% респондентів впевнені, що люди, яких обирають в органи влади, швидко забувають про проблеми народу, 25% - що керівництво живе тільки своїми інтересами, і лише 14% вважають владу "народною". Нарешті, тільки 19% опитаних мають "доволі чітке уявлення" про те, куди рухається країна, у 40% воно "доволі туманне", а у 23% - немає ніякого.

Сильна рука - стрижень нашої політичної культури, запит на неї вказує на більший авторитаризм, пояснює директор "Левада-центру" Лев Гудков: "У момент розпаду СРСР про неприпустимість зосередження влади в одних руках говорили 44%, а про необхідність - загалом 41%. Наприкінці правління Бориса Єльцина і після приходу до влади Володимира Путіна другий показник становить від 70 до 80%, і це стає домінантою політичної культури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру"

Установка на сильного лідера пов'язана з критичним ставленням до влади, зазначає російський соціолог: "Частка тих, хто каже, що владі немає діла до народу, загалом становить у різні роки від 74 до 88%. І це взаємопов'язані речі. Люди вважають, що сильний лідер може врівноважити корумповану бюрократію. Наша партсистема фіктивна і не артикулює інтереси людей, тому в них і немає уявлення, куди рухається країна. Бажання сильної руки виникає через дезорієнтацію і невдоволення людей владою і їх сподівання на лідера, який може забезпечити справедливість розподілу і якось вкоротити бюрократію".

Щоправда, це не стільки реальний лідер, скільки міфологізоване уявлення про батька нації, додає Гудков: "Така особливість нашої політичної культури - поєднання ілюзорних надій на майбутнє і роздратування реальністю".

У масовій свідомості є стійке уявлення про те, що, коли у країни сильний лідер, незалежно від типу політсистеми, вона розвивається, про людей дбають і все йде добре, каже керівник Фонду розвитку громадянського суспільства РФ Костянтин Костін: "Під сильною рукою маються на увазі не масові репресії та інші людожерські історії, а саме наявність рішучого лідера. За слабкого лідера все завжди закінчується кризами".

Претензії ж до влади традиційні як для Росії, так і для західних демократій, зазначає експерт: "Люди вважають, що чиновники працюють на себе, не враховують інтереси народу. Це вписується в антиелітні настрої, які є сильними на Заході і з'явилися в Росії".

Протиріччя між бажанням сильної руки і претензіями до влади теж немає - це "стара історія про доброго царя і поганих бояр", наголошує Костін: "Антиелітний тренд у Росії саме і пом'якшений за рахунок сильного правителя, який у кризові моменти може змусити чиновників працювати в інтересах людей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177660
 
 
 Топ коментарі
 
"Вот приедет барин, барин нас рассудит", даремно там кріпацтво відмінили.
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ну там большинство - это рабы и потомки вертухаев, с ними-то как раз все понятно, а наши-то 73 % откуда?
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у всех народов количество ватников одинаково - 75%, т.ч. не отмазывайтесь и не натягивайте ненатягуемое.
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Чувак, ти або кацап або телепень, хоча це одне одному не заважає. Зараз в Україні демократією і не пахне, нарколига прибрав до собе усі гілки влади, чи так воно вважає, а ним керують коломойші, риги та )(уйло. А от якби Порох був тоталітарним лідером, то мені цікаво, як він програв вибори? Чи то ти вийшов на Майдан 3 і скинув владу ненависного бариги? Ска, повні довбні
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ну там большинство - это рабы и потомки вертухаев, с ними-то как раз все понятно, а наши-то 73 % откуда?
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100% … причём не один, а пару десятков, для каждого региона отдельно.
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"Вот приедет барин, барин нас рассудит", даремно там кріпацтво відмінили.
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так то только на бумаге отменили, а по сути оно никуда и не девалось
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рабская душа она ведь не о воле мечтает - страшно, она мечтает хоть бочком пристроится к рядам надсмотрщиков.
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Тільки там керівник власний, а у нас припіжженний. 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 9968
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та не...нам прикольный и веселый, чтоб и по фонтанам бегал и шаурмя жрал...))))
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Але обидва ******* показувати пузікі - від цього жіноцтво пісяється від щастя. 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 4688
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та й не тільки жіноцтво...а і деяке зебільство )))))
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Только пару недель назад посчитали что рейтинг туПина опустился до рекордных 36%...
Видно все считают по разным методикам....кто в попугаях...кто в миллиметрах.
Забавно наблюдать этот балаган...
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надо им вернуть вернуть ГУЛАГ, НКВД, «воронки», расстрельные списки..
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Опрос респондентам:
Вы дурак и вам не нужен сильный и властный руководитель?
Да Нет
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Каждый десятый гражданин России заявил, что при разных обстоятельствах к нему применяли пытки силовики. Однако почти 30% россиян не видят в этом такой проблемы и выступают против запрета пыток.

Более того, значительное количество россиян убеждено, если запретить насилие во время задержаний или допросов, то это значительно снизит статистику раскрытия преступлений. Таковы результаты опроса "Левада-центра
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А знаєте що спільного між Україною і рф - і там і там при владі Вовки з вавками.
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Абсолютно пихуй, что там в их курятнике происходит
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Ну да,слабому РУКУ НЕ ПРИЯТНО ЦЕЛОВАТЬ,а ещё и выгибаться до колен сЦаря 75% россиян считают, что РФ нужен "сильный и властный руководитель", - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 1601
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т.е им нужен?...как бы ото что есть - старое чмо - вам уже и не сильный и не властный? )))
ну остается только каДырка... ото и властное и жадное и хитрое и багатое и...такое как надо!))
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и если что не так, ввалит так, что забудут и как маму зовут
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В опросе надо задавать еще один вопрос, а готовы ли вы потом пилить лес в тайге за похлебку, как одно из следствий правления "сильной руки"?
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а они, часом, не хотят нашего Великого Ишака себе забрать?
мы б еще и приплатили б...
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кому ты нужен, чтобы тебя кто-то забирал себе? ))
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та не, воно в смартфоне только рулить умеет
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не отговаривайте! пусть забирают ))) я еще и цену набью (абы не морду))))))
///(хвалю-распеваю, жениха представляю)))
ой, ОН у нас то какой хазяин-барин, с лица - умный, с росту - статный, характер - медовый, велосипед - новый (прибалтами дареный), характер - покладистый (что в голову вложат - то он и изложит) а как голосом засипит, словно калитка заскрипит - все нервы взбодрит, миру любой ценой хочет, есть жена (значит не др*чит), есть и имущество - тоже преимущество! и что вам свинособакам ешшо надоть??? ...
75% росіян вважають, що РФ потрібен "сильний і владний керівник", - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 5574

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Козломорде бидло ніколи не змінеться. Зкріпні зайвохромосомці повинні страждати від любові до сцаря.
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Все закономерно... крепостным всегда нужен тот кто им в постоянном и хронологическом порядке будет выписывать п...здюли. Интерессно, опрос проводился стоя на колянях или сидя на чеченской бутылке?
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Руцкім холопам завжди треба сцаря,як сіфілітик Ванька IV,щоб шкіру дер з москалів.
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Пусть меня пригласят, кирпичами с#ать у меня будут.
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Ось тут я з ними повністю згоден. Оркам потрібен такий, щоб всю їх територію закрив бетонним парканом з колючкою. Щоб раділи кожній лампочці у свята. Щоб отримали сповна все те, що називається рюцкім світом.
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Уж не Путин ли? Ничтожество, которое везде ездит со своей едой, кружкой, рабами, носит на руке красную ниточку, запрещает наступать на свои следы, а по Рашке катается с кучей быдла ака "рыбаки", "охотники", "фермеры" и прочее.
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процент безмозглых жвачных везде примерно одинаков.
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Три четверти россиян (75%) считают, что стране нужен "сильный и властный руководитель". Источник: https://censor.net.ua/n3177660

Рабам завжди потрібен сильний керівник . Нічого нового

75% росіян вважають, що РФ потрібен "сильний і владний керівник", - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 3353


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Вий, мардовское - сильный, огромный, большой. Вурдалакам нужен вий.
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"К добру и злу постыдно равнодушны.....и перед властию покорные рабы." М. Лермонтов
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Русскиим нужен царь, без него они никак, стадо безропотное. Многие даже Сталина почитают, несмотря не то что он погубил миллионы людей, в том числе и русских.

К сожалению, на Украине тоже сильна тенденция что от народа ничего не зависит, нет активного гражданского общества, способного влиять на происходящие политические и экономические процессы.
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И 100% знает как зовут этого руководителя!
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Навіщо нам це обговорювати? Вони внас частини територій забрали.Та й в нас хіба чимось краще?
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