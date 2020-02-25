 Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав у Києві на Форумі реформ: на шляху до Вільнюса.
"Головним здобутком нашої країни за останнє 10-ліття є демократія, і як демократія ми уже відбулися. Звичайно, це робить нас більш вразливими, бо інформаційні війни дають можливість комусь розхитувати ситуацію, намагатися зіштовхувати різні частини суспільства, але головне, що в нас є дух свободи і бажання змінюватися. Ми точно як країна в цьому плані вже відбулися", - наголосив Гончарук.
Тепер, за його словами, завдання держави - трансформувати українську економіку, над чим і працює уряд. "Це ринок землі, ринок праці, ринок капіталу", - зазначив він.
Прем'єр нагадав, що торік уряд був переважно зосереджений на енергетичній безпеці країни, а цього року буде сфокусований на розвитку економіки.
"Я впевнений, що країна може бути змінена найближчим часом докорінно, і це може зробити нашу державу однією з найбільш успішних і цікавих у світі", - зазначив він.
Тож виходить Овоч в Ростов не сам втік, а його туди заслали демократію в Кацапстані просувати...
Ты вообще учился хоть где то?
Теперь все его ослы квартала 95 у власти стали брехать...его дудку
демократияпо понятиям зека Янека была до Майдана.
Как можно трансформировать то, чего уже давно нету?
впрочем, на улицах тоже беспредел...
допустим, на моем предприятии, она не нужна...
разумное - всегда приветствуется, а балабольство не нужно..
По-друге: а те, що приймають твої колеги по партії в залі ВРУ, то продовження та посилення демократії чи все ж більше схоже на повернення в сторону узурпації влади та авторитаризму?
Выбираем: уголовников, барыг, клоунов.
Или демос дебилы, или Гoнчaрук.