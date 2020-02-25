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 Політика України, Суспільство
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Все про:демократія (68) економіка (339) Гончарук_Олексій (720)

 Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зараз головне завдання держави - трансформувати українську економіку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав у Києві на Форумі реформ: на шляху до Вільнюса.

"Головним здобутком нашої країни за останнє 10-ліття є демократія, і як демократія ми уже відбулися. Звичайно, це робить нас більш вразливими, бо інформаційні війни дають можливість комусь розхитувати ситуацію, намагатися зіштовхувати різні частини суспільства, але головне, що в нас є дух свободи і бажання змінюватися. Ми точно як країна в цьому плані вже відбулися", - наголосив Гончарук.

Тепер, за його словами, завдання держави - трансформувати українську економіку, над чим і працює уряд. "Це ринок землі, ринок праці, ринок капіталу", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що торік уряд був переважно зосереджений на енергетичній безпеці країни, а цього року буде сфокусований на розвитку економіки.

"Я впевнений, що країна може бути змінена найближчим часом докорінно, і це може зробити нашу державу однією з найбільш успішних і цікавих у світі", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук: В уряді корупції немає

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177658
 
 
 Топ коментарі
 
Ты то сюда, каким боком, обсос самокатный? Впрочем именно демократии и благодаря ЗеДятлам, вы и пришли к власти. Бездари, тупицы и просто мудачные подонки.
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Вот только в незрелом обществе демократия скатывается к охлократии. Что мы и наблюдаем.
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Поскромничал,а мог бы сказать,что это он главное достижение вместе с осликом.
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Ты то сюда, каким боком, обсос самокатный? Впрочем именно демократии и благодаря ЗеДятлам, вы и пришли к власти. Бездари, тупицы и просто мудачные подонки.
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А це ж виходить що демократія ще при Овочеві почалась!
Тож виходить Овоч в Ростов не сам втік, а його туди заслали демократію в Кацапстані просувати... Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3657
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Демократия еще при запорожцах началась. Овощ ее пытался извести, да не смог. Тогда овощеводы из кремля решили ее погубить другим способом. Превратить в лохо-кратию.
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Включай чувство юмора, или верь Оманским беззаветно...
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Поскромничал,а мог бы сказать,что это он главное достижение вместе с осликом.
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10 лет на самокате что ли ехал что бы нам это сказать..
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Як раз 10 років тому назад демократія закінчилась.
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Вот только в незрелом обществе демократия скатывается к охлократии. Что мы и наблюдаем.
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так то оно так , но хотелось бы не только свободно гавкать но и иногда и покушать Главное достижение Украины за последние 10 лет - демократия, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3998
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Перепутать МАХРОВЫЙ ОЛИГАРХАТ с демократией!
Ты вообще учился хоть где то?
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Неофеодалізм кучмівського зразка демократією назвати навряд можна..
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отето открітие....сам Капитан Очевидность аплодирует стоя)
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А главное достижение последних пяти лет - магазины Рошен на каждом шагу! Страшно вспомнить, а ведь когда-то торт Киевский можно было купить только в избранных магазинах, выстояв большущую очередь рано утром, и давали всего по одному торту в руки.
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Эх... и колбаса при брежневе дешевая была и и пойло не дорогое. Написал донос, пошел в 5 утра, стал в очередь за тортиком... и с обеда снова 0,5... комунрай, мля... Ты зебил что ли?
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Вот это парень сделал открытие, пора подумать о Нобелевской.
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Причиною падіння рейтингу Зеленського стала його постійна брехня

Теперь все его ослы квартала 95 у власти стали брехать...его дудку
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или щупайте кирпич и не морочте мине голову, тоже нашелся, посмотрите... таки умные все стали...
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Особенно первые 4 года последних 10 лет... демократия возникла, когда демос вышел с протестами на Майдан... даже не при Мямле с бджолами... мой отсчет в "моей голове" начался с конца 13го года...
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Все налось с Кучмы, когда он в раду привел бандитов, которые грабили страну.
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...а потом в Раду пришли бужанские как протеже зеленских и решили страну уничтожить, начав с уничтожения мови... им бы напомнить судьбу кал-лесниченко, который так хотел рюзьке изыка, шо аж стал маленьким никем на оккупированном крыму ...
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Да никакой демократии нету,это всё лапша на уши.
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Да если 10 лет отнять то при кАзле Янеке как раз в это время демократия по понятиям зека Янека была до Майдана.
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"трансформировать украинскую экономику"
Как можно трансформировать то, чего уже давно нету?
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Они трансформируют Украину в агространу, то о чем мечтает Европа. На большее не способны.
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Когда с треском проваливается очередное "покращення", вспоминают о демократии.
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Демократию греки придумали(давно), не надо примазываться.
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Феадальный строй он называет демократией😂 Народ постоянно голосует за людей 3-4 крупных феодалов и за феодалов помельче😂 А институт судов и прокуротуры на них работает 😁 Вот такая демократия по Гончеруку😂
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у нас - беспредел и вседозволенность власти, а не демократия..
впрочем, на улицах тоже беспредел...
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Какая же это демократия, когда народ, в основном, против земельной реформы, против продажи земли, а ВР принимает закон против народной воли. И так по всем вопросам.
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не всегда дерьмократия оправдана..
допустим, на моем предприятии, она не нужна...
разумное - всегда приветствуется, а балабольство не нужно..
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Разве может демократия ходить рука об руку с такой необузданной коррупцией?
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По-перше: до чого тут ти та всі твої "дибілєти"?
По-друге: а те, що приймають твої колеги по партії в залі ВРУ, то продовження та посилення демократії чи все ж більше схоже на повернення в сторону узурпації влади та авторитаризму?
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Другий здобуток має бути суд над зрадниками України:мєртвєчуками,порошенками,ахмєтовими,бойками,коломойшами,рабіновічями та їншою наволочью калібром поменьше.
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Ой далеко нам еще до демократии. У нас просто СМИ принадлежат разным олигархам. Это не демократия. Демократия - это много больше. Это устойчивые институты. У нас этого всего нет. Если завтра решат закрутить гайки, то общество мало что сможет сделать. Разве что пойти на очередную кровавую революцию, ну или окончательно свалить из этой страны...
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А вообще вся прелесть демократии в том и состоит: она как фиговый листок, которым всегда можно прикрыть большую ...опу.
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что демократия (дословно - народовластие) - это когда правит народ, а не кучка беспринцыпных олигофренов. Головний здобуток України за останні 10 років - демократія, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6979
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Странная Демократия.
Выбираем: уголовников, барыг, клоунов.
Или демос дебилы, или Гoнчaрук.
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Ну да, демократия. Когда нет роста экономики, когда нет роста благосостояния народа, то можно и бардак назвать демократией. Там, где "демократия" - нет нищих людей, которые работают, или получают пенсию. Высокий уровень жизни народа - неотъемлемая часть демократии.
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как сказал ишак оманский - "це поки що".
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