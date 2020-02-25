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 Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta". ДОКУМЕНТ

Обшуки в активістів і співзасновників громадської організації "Український Кібер Альянс" відбуваються у зв'язку з підозрою в можливій причетності до злому табло Одеського аеропорту і розміщення на ньому напису "F#ck you Gretta".

Відповідну постанову одеського суду оприлюднили під постом Українського Кібер Альянсу про проведення обшуку, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі дії відбуваються за місцями реєстрації Шона Таунсенда, Олександра Галущенка та Андрія Перевезія. Перевезій на сторінці у Facebook підтвердив інформацію про обшуки.

Згідно з постановою суду, активістів підозрюють нібито у зломі табло Одеського аеропорту і виведенні на нього напису "F#ck you Gretta". Обшук санкціоновано постановою одеського суду. Підставою для слідчих дій стала стаття 361 Кримінального Кодексу України - "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку".

Також читайте: В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск

Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису F#ck you Gretta 01
Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису F#ck you Gretta 02

Ukrainian Cyber ​​Alliance - спільнота українських кіберактивістів з різних міст і куточків світу. Альянс створили в 2016 році, його мета - протистояти російській агресії в Україні.

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кібер Альянсу.

Активісти з команди Український Кібер Альянс (UCA) відомі зломом листування з канцелярії помічника президента РФ Владислава Суркова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177656
 
 
 Топ коментарі
 
одна невменяемая школьница из Швеции свихнутая на экологии . придумала себе отмазку что бы прогуливать уроки Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 7163
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кто бы взломал табло труханова..
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Довбана Грета і до нас дісталась
Підтримаємо кібер-воїнів і скажемо - "Fuck you Gretta" і решті кліматичних "борцунів" та роздовбаїв!
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одна невменяемая школьница из Швеции свихнутая на экологии . придумала себе отмазку что бы прогуливать уроки Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 7163
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причем отнял собственный папаша который таскает ее по всем экологическим тусовкам
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так у нее проблемы с психикой не помню какое там точно заболевание но Грета эта уже состояла на учете и в психиатров и в полиции и задерживалась полицией короче будущая Королева Швецири тиипа нашего бубочки..
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так ведь, приказано Гретту любить, кто не любит Гретту - тот якобы позорит Украину
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Так шо у чэргу пидафилав записсувацца. Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 6058 Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 6058 Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 6058
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это виртуальная любовь.. а реальная была на табло в Одесском аэропорту)
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Грета- вже взросла дєвочка,17 годків є.Їй тоже хочється любві і вніманія.
Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 2068
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Как и ожидалось, высосаная из пальца хрень в виде постановы "независмого" одесского суда, в котором основания для обыска - "показания свидетеля", а имени того самого "свидетеля" не называют.
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Довбана Грета і до нас дісталась
Підтримаємо кібер-воїнів і скажемо - "Fuck you Gretta" і решті кліматичних "борцунів" та роздовбаїв!
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Это хулиганство, как и все остальные взломы.
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Но для проведения обысков нужны веские основания, которых нет в постанове.
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Вроде хакерство отдельная статья..... Во всяком случае в цивилизованном мире. Во всяком случае Д. Голубову в США 25 лет по минимуму светит. Интересно где он сейчас ныкается? Все таки входит в топ-5 самых разыскиваемых хакеров по версии ФБР.
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Я тоже не вникал, но вроде одиночкам полегче, а за действия в составе организации добавляют. Ну а за создание таких организаций по самое не могу. Ну и плюс ущерб.
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А,чом непідозрювати вбиральницю тьотю, скажимо, Дашу Судіська маячня повинна бути обмежена Обыски у активистов Украинского киберальянса проходят в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта и размещении надписи "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 4134 Понабирали пацієнтів палати намбе 6
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Обмежити судівський кретинізм палатою N6 Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 6843
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Грета - это, часом, не так "климатическая" дура, что выступала в ООН?
Если она - полностью поддерживаю взломщиков!
Не могу с ними не согласиться.
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приплыли..., будут сидеть, как "убийцы" Шеремета, власти зачищают несогласных с политикой примирения и предательства... и демонстрируют остальным, чтобы не высовывались...
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Здавалося б, Грета ж не в Зе-команді, а все одно прийшли з обшуком. За ЗЛН - ПНХ тоді мабуть зразу в СІЗО саджатимуть...
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Плохо вериться, что из-за Гретты. Видимо спецслужбам РФ нужны данные об этой организации, теперь, посредством инвазии через новую власть пророссийских "решал", это осуществляется: с кем, когда, что и про кого накопали. Когда что-то накопают те же крысы и сольют инфу маскалям. Кроме того, сами эти "решалы" бояться, что их расшифруют. Судя по распоясавшемуся поведению всяких Портновых и прочих портянок Пыни - это их наводка. Кому, ***, нужна Гретта? Это мое ИМХО.
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Страшнейшее преступление.
Короче, зеленьіе нашли повод запрессовать взломщиков почтового ящика их друга кремлевского Суркова.

Про бениного Ткаченко и Ко, организовавших прослушку премьера! Украиньі рябошапка, аваков, венедиктова уже и не вспоминают.
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В Украинском киберальянсе утверждают, что ПРИНЦИПИАЛЬНО не взламьівали никакие украинские системьі в Украине.

"Бурко напоминает, что «UCA (Украинский КиберАльянс - прим.ред.) принципиально не взламывали никакие системы в Украине». И дает ссылку на те результаты работы, которыми украинские хакеры реально могут гордиться - от #‎opDonbasLeaks и FrolovLeaks до взлома сайтов «Анна Ньюз» и министерство обороньі РФ."
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какая-то отмазка не очень... не смогли ничего другого придумать, ведь тут явно недостаточно оснований для обыска
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То покушение на гвалтування малолитнёи, а не вмишатильсфо у гаджыты. Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 3428 Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 3428 Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 3428
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И верно - "F#ck you Gretta".
Тупая малолетняя истеричка правит балом. Куда катится мир?
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Хто б не здійснив злам електронного табло аеропорту, очевидним є одне: міжнародні нафтогазові корпорації розпочали маштабну інформаційну компанію, спрямовану проти борців із кліматичними змінами. І витрачають на це значні фінансові ресурси...
Знімаються та демонструються на телебаченні дебільні фільми із сюжетами про світ після закінчкння вуглеводневих енергетичних ресурсів, фінансують кіберзлочинність та персонажів типу "АнтиГретта", фінансують ботоферми, які дискредитують в соціальних мережах захисників клімати - це вже з того, що є очевидним.
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Чому ж ні .Вбили головного координатора,тепер кацапи будуть організацію знищувати.
Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta" - Цензор.НЕТ 7722
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