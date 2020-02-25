EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  3050  13
Все про:фінансування (582) стартап (19)

 9 млн грн переможцям першого конкурсу стартапів - марна трата грошей, - експерт Виборний

Антон Виборний, співзасновник стартапу Apiway.ai, повідомив, що виділені 9 млн грн грантів від Українського фонду стартапів - неефективно витрачені гроші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "MC.today".

"Сьогодні Україна в такій ситуації, що ми не можемо собі дозволити веселитися й інвестувати гроші у "фантазії вчених". Ми повинні інвестувати в бізнеси, які дадуть експортні гроші. ... Успішний стартап - той, який досяг капіталізації в $1 млрд доларів і став "єдинорогом". Щоб отримати таку капіталізацію, компанія має генерувати як мінімум $ 100 млн річного виторгу. Резюмую: якщо через 10 років у нас є виторг в $ 100 млн, то ми успішні. Якщо немає - невдахи", - зазначив він.

Раніше Офіс Президента повідомив, що державне фінансування отримали: мобільний додаток BioBin, пошуковий сервіс Pytag, український стійкий бренд жіночого одягу Framiore, сервіс юридичної допомоги "Правомен", інформаційно-аналітична система з управління землями сільськогосподарського призначення FieldBI, технологія нанополімерізації BIOC, сервіс з оцінювання локацій для успішного розвитку бізнесу GeoDesign.info, розробник рішень для безпілотних літаків AeroDrone.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Українці успішні тут, ми допоможемо їм бути успішними і вдома", - Зеленський на зустрічі в стартап-інкубаторі Station F у Парижі. ФОТО

Виборний проаналізував проєкти.

"Бренд одягу Framiore. Дівчина займається пошиттям одягу. Я не проти жіночого бізнесу, тим більше коли це красиво, але це не стартап. Це самозайнятість", - підкреслив він.

"Додаток для сортування харчових відходів на кухні BioBIn. Один з членів команди в 10 осіб - власник успішної IT-компанії, продуктом якої користуються 50 тис. осіб. Водночас хлопці просять гроші на створення MVP. У мене виникає питання: чому власник успішної IT-компанії не може виділити одного розробника на створення MVP? Він сам в неї настільки не вірить, що не готовий своїм часом протестувати ідею?" - вважає Виборний.

"Замінник пластика BIOC. З доповіді я почув, що з 2022 році в Україні заборонять виробництво пластикових пакетів. 26 заводів залишаться без діла. А тепер питання знавцям: навіщо йти за грантами, коли можна прийти до цих заводів? Упевнений, якщо технологія дійсно хороша, то вони вишикуються в чергу і будуть благати взяти у них гроші", - зазначив він.

"Чат-бот для юридичних послуг "ПравоМен". "Як мінімум, цей продукт не може бути масштабований, бо з нашою правовою базою він може бути реалізований тільки в Україні. Крім того, ідея погана тим, що юридичні питання дуже багатогранні і не всі проблеми можна вирішити за допомогою чат-бота", - заявив Виборний.

Ідею маркетплейса для аграріїв Pytag він вважає адекватною, але за його словами, кілька фраз доповідача ставлять під сумнів компетенцію всієї команди: "Я почув таку фразу:"Ми провели опитування клієнтів, підтвердили бізнес-модель і зараз працюємо над прототипом". Як можна підтвердити бізнес-модель без певної кількості продажів? Виходить, у хлопців ще немає прототипу, а бізнес-модель підтверджена?".

Дрони для аграріїв AeroDrone. "$ 50 тис. такому проєкту не допоможуть. У них вже є продукт. Вся презентація повинна бути зі слайдів: ми робимо ось такий літак, і ми його продали 3 рази, заробили стільки-то, і ми уклали попередні контракти на 30 літаків, ось підписи покупців; нам потрібно $ 10 млн для того, щоб побудувати завод; дайте $10 млн держкредиту, який ми виплатимо за п'ять років", - вважає Виборний.

Програма управління землями сільгосппризначення FieldBI. Виборний зазначає, що "цей проєкт гідний отримати грант. Хлопці вже зробили MVP, та й звучить він розсудливо. Єдине, що потрібно перевірити, - чи реально агрокомпанії будуть його використовувати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн

За словами Виборного, аналітика пропускної здатності міст GeoDesign - це єдиний проєкт, який на 100% гідний отримати гроші: "Уявіть, що ви хочете відкрити офлайн-гіпермаркет або кафе, заходите в сервіс і аналізуєте, яка пропускна здатність місця і скільки потенційних покупців є в цієї локації".

За словами Виборного, понад половину цих стартапів - марна трата грошей платників податків. Однак ідея давати гранти стартапам чудова.

"Інвестувати з підходом "Зараз проінвестуємо в потенційно ефективні компанії і отримаємо прибуток через оподаткування", а не з підходом "Проінвестуємо в соціально значущі проєкти і отримаємо політичні бали", - підкреслив Виборний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177655
 
   
 Топ коментарі
 
Я знаю стартап, що приніс мільярдні прибутки. Знімаєш лайнофільм про клоуна, що став президентом. Потім висуваєш актора кандидатом у президенти. Піпл хаває і голосує за нього. Профіт)))
 показати весь коментар
 
Шоу должно продолжаться, другого ничего не умеют...
 показати весь коментар
 
Большинство стартапов слабые, если не все. Может по знакомству, или других не было.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шоу должно продолжаться, другого ничего не умеют...
 показати весь коментар
 
 
Я знаю стартап, що приніс мільярдні прибутки. Знімаєш лайнофільм про клоуна, що став президентом. Потім висуваєш актора кандидатом у президенти. Піпл хаває і голосує за нього. Профіт)))
 показати весь коментар
 
 
Кстати да, и гранты им теперь не нужны.
 показати весь коментар
 
ты гений, но я этого придурка на лисапеде так и не посмотрел.
 показати весь коментар
 
 
А еси пипл не захавает, то факап у дупу. 9 млн грн переможцям першого конкурсу стартапів - марна трата грошей, - експерт Виборний - Цензор.НЕТ 3106 9 млн грн переможцям першого конкурсу стартапів - марна трата грошей, - експерт Виборний - Цензор.НЕТ 4573 9 млн грн переможцям першого конкурсу стартапів - марна трата грошей, - експерт Виборний - Цензор.НЕТ 4573
 показати весь коментар
 
Для нормального человека это сложно понять. Только, умоляю вас, не надо умничать. Чем проще, тем лучше.
 показати весь коментар
 
Там первоначальные вложения такие, что только олигарх потянет. Правда, там и профит жирный))
 показати весь коментар
 
Большинство стартапов слабые, если не все. Может по знакомству, или других не было.
 показати весь коментар
 
 
А вот в Америке есть две программы SBIR и STTR. Дают бабки на реализацию научных идей. Так вот успехом считается, если на прибыльное существование выйдет один проект из четырёх.
 показати весь коментар
 
научные идеи - это хорошо. Но какое отношение к научным идеям имеет пошив модной женской одежды - вот вопрос...
 показати весь коментар
 
The SBIR Program
The Small Business Innovation Research (SBIR) program is a highly competitive program that encourages domestic small businesses to engage in Federal Research/Research and Development (R/R&D) that has the potential for commercialization. Through a competitive awards-based program, SBIR enables small businesses to explore their technological potential and provides the incentive to profit from its commercialization. By including qualified small businesses in the nation's R&D arena, high-tech innovation is stimulated and the United States gains entrepreneurial spirit as it meets its specific research and development needs.
9 млн грн переможцям першого конкурсу стартапів - марна трата грошей, - експерт Виборний - Цензор.НЕТ 8469SBIR STTR Program Overview Presentation
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору