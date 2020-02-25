 9 млн грн переможцям першого конкурсу стартапів - марна трата грошей, - експерт Виборний

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "MC.today".

"Сьогодні Україна в такій ситуації, що ми не можемо собі дозволити веселитися й інвестувати гроші у "фантазії вчених". Ми повинні інвестувати в бізнеси, які дадуть експортні гроші. ... Успішний стартап - той, який досяг капіталізації в $1 млрд доларів і став "єдинорогом". Щоб отримати таку капіталізацію, компанія має генерувати як мінімум $ 100 млн річного виторгу. Резюмую: якщо через 10 років у нас є виторг в $ 100 млн, то ми успішні. Якщо немає - невдахи", - зазначив він.

Раніше Офіс Президента повідомив, що державне фінансування отримали: мобільний додаток BioBin, пошуковий сервіс Pytag, український стійкий бренд жіночого одягу Framiore, сервіс юридичної допомоги "Правомен", інформаційно-аналітична система з управління землями сільськогосподарського призначення FieldBI, технологія нанополімерізації BIOC, сервіс з оцінювання локацій для успішного розвитку бізнесу GeoDesign.info, розробник рішень для безпілотних літаків AeroDrone.

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Виборний проаналізував проєкти.

"Бренд одягу Framiore. Дівчина займається пошиттям одягу. Я не проти жіночого бізнесу, тим більше коли це красиво, але це не стартап. Це самозайнятість", - підкреслив він.

"Додаток для сортування харчових відходів на кухні BioBIn. Один з членів команди в 10 осіб - власник успішної IT-компанії, продуктом якої користуються 50 тис. осіб. Водночас хлопці просять гроші на створення MVP. У мене виникає питання: чому власник успішної IT-компанії не може виділити одного розробника на створення MVP? Він сам в неї настільки не вірить, що не готовий своїм часом протестувати ідею?" - вважає Виборний.

"Замінник пластика BIOC. З доповіді я почув, що з 2022 році в Україні заборонять виробництво пластикових пакетів. 26 заводів залишаться без діла. А тепер питання знавцям: навіщо йти за грантами, коли можна прийти до цих заводів? Упевнений, якщо технологія дійсно хороша, то вони вишикуються в чергу і будуть благати взяти у них гроші", - зазначив він.

"Чат-бот для юридичних послуг "ПравоМен". "Як мінімум, цей продукт не може бути масштабований, бо з нашою правовою базою він може бути реалізований тільки в Україні. Крім того, ідея погана тим, що юридичні питання дуже багатогранні і не всі проблеми можна вирішити за допомогою чат-бота", - заявив Виборний.

Ідею маркетплейса для аграріїв Pytag він вважає адекватною, але за його словами, кілька фраз доповідача ставлять під сумнів компетенцію всієї команди: "Я почув таку фразу:"Ми провели опитування клієнтів, підтвердили бізнес-модель і зараз працюємо над прототипом". Як можна підтвердити бізнес-модель без певної кількості продажів? Виходить, у хлопців ще немає прототипу, а бізнес-модель підтверджена?".

Дрони для аграріїв AeroDrone. "$ 50 тис. такому проєкту не допоможуть. У них вже є продукт. Вся презентація повинна бути зі слайдів: ми робимо ось такий літак, і ми його продали 3 рази, заробили стільки-то, і ми уклали попередні контракти на 30 літаків, ось підписи покупців; нам потрібно $ 10 млн для того, щоб побудувати завод; дайте $10 млн держкредиту, який ми виплатимо за п'ять років", - вважає Виборний.

Програма управління землями сільгосппризначення FieldBI. Виборний зазначає, що "цей проєкт гідний отримати грант. Хлопці вже зробили MVP, та й звучить він розсудливо. Єдине, що потрібно перевірити, - чи реально агрокомпанії будуть його використовувати".

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За словами Виборного, аналітика пропускної здатності міст GeoDesign - це єдиний проєкт, який на 100% гідний отримати гроші: "Уявіть, що ви хочете відкрити офлайн-гіпермаркет або кафе, заходите в сервіс і аналізуєте, яка пропускна здатність місця і скільки потенційних покупців є в цієї локації".

За словами Виборного, понад половину цих стартапів - марна трата грошей платників податків. Однак ідея давати гранти стартапам чудова.

"Інвестувати з підходом "Зараз проінвестуємо в потенційно ефективні компанії і отримаємо прибуток через оподаткування", а не з підходом "Проінвестуємо в соціально значущі проєкти і отримаємо політичні бали", - підкреслив Виборний.