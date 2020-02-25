 Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Лига.net.
"Росія в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами.
"Але скажіть мені, які громадяни Ічкерії є росіянами? Це інша країна і релігія. Цей привид довго триматися не може. Певний час він тримається на грошах. Але гроші - річ, яка дуже швидко закінчується", - сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що в подальшому все залежатиме від цін на нафту і газ, а також впливу коронавірусу на Китай.
"Все буде залежати від цін на нафту і газ. Ми ще не знаємо, який вплив коронавірус матиме на Китай, другу економіку світу. Дуже багато питань щодо газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не упевнений", - резюмував Данілов.
Нагадаємо, в інтерв'ю в 2007 році Данілов говорив, що Росія розв'яже війну проти України: на Донбасі - за енергоносії, в Криму - тому що Чорноморський флот із Севастополя не піде.
Колаборанти.
Не, мы, конечно будем рады.
То-то праздник будет
Прошу:
https://youtu.be/PeA_YoKG1ck
И поедет ослик на трибуну могилы вождя мироваго пролетарьята. И будет ослиной головой кивать, приветствуя колонны впопучленцев из ДыРы... а куда деваться??? Принимать со всех сторон, так принимать...
Ці зобов'язання, за даними Піонтковського, мають бути виконані українською стороною до 9 травня цього року.
"Один з подарунків до путінського святкування "Побєдобесія" - це повна капітуляція України, яка намічається на квітень. Від Єрмака і Зеленського чекають виконання їхніх так званих зобов'язань, які не мають абсолютно ніякого відношення до Мінської угоди", - зазначив політолог
Скрепно и духовно:
Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"
Даже если допустить что Раша развалится, что-то изменится? На ее месте вдруг возникнет дружелюбное государство с добрым народом любящим Украину?
500-600 лет Украина живет с сильным агрессивным и невменяемым соседом.
Который уже несколько раз разваливался но Украине от этого легче не становилось. Территория Московии, независимо от названия и власти, всегда щемила соседей. Причем после развала очередного монстра, давление на Украину только усиливалось.
Распалась Российская империя - русские поперли на Украину войной. Распался Совок - Раша начала щемить экономически и дошла до захвата территорий. Развалится РФ - будет еще что-то.
Так что эти надежды "вот Раша развалится - и заживем" - до одного места.
Надо учиться жить с этим монстром рядом и быть готовыми защищаться.
Аятолла Хаменеи: нынешнее поколение увидит поражение Израиля. Г. Киссинджер: «Через 10 лет Израиля не будет»
Не сумніваюсь в цьому