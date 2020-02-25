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 Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Росія зараз перебуває в складному становищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Лига.net.

"Росія в складному становищі. Ми ще побачимо її розвал. Складні релігійні питання, демографічні проблеми, відносини з Китаєм ... Путін це розуміє і тому вибирає зовнішнього ворога. Спочатку це були грузини, тепер ми. Без зовнішнього ворога він не може об'єднати те, що вони називають росіянами.

"Але скажіть мені, які громадяни Ічкерії є росіянами? Це інша країна і релігія. Цей привид довго триматися не може. Певний час він тримається на грошах. Але гроші - річ, яка дуже швидко закінчується", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що в подальшому все залежатиме від цін на нафту і газ, а також впливу коронавірусу на Китай.

"Все буде залежати від цін на нафту і газ. Ми ще не знаємо, який вплив коронавірус матиме на Китай, другу економіку світу. Дуже багато питань щодо газу. Точно буде боротьба за арктичний шельф. І чи зможе Росія витримати цю гонку? Я не упевнений", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, в інтерв'ю в 2007 році Данілов говорив, що Росія розв'яже війну проти України: на Донбасі - за енергоносії, в Криму - тому що Чорноморський флот із Севастополя не піде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177654
 
   
 Топ коментарі
 
Надо строить своё, а Россия... чего о ней вспоминать.
Не, мы, конечно будем рады.

То-то праздник будет
Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 4107
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Но не с реваншиской и миротворческой Зе командной. Та ещё когда на лбу написано: совок, тупость, безнадёга.
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козломордые ну а шо? =)))
Скрепно и духовно:
Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 2506

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Данілов хоче до кінця року ВСТИГНУТИ повернути контроль над державним кордоном. ВСТИГНУТИ, це коли ти вже почав повертати контроль, але можеш не встигнути, а коли у нас намагаються прорвати лінію фронту то це просто знущання.
Колаборанти.
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мордой похож на Туркменбаши или ошибаюсь Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 9393
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Но не с реваншиской и миротворческой Зе командной. Та ещё когда на лбу написано: совок, тупость, безнадёга.
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а в лучшем случае на лбу: постсовок, наивняк
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находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с, название страны поменять и тоже один в один подойдет.
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Надо строить своё, а Россия... чего о ней вспоминать.
Не, мы, конечно будем рады.

То-то праздник будет
Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 4107
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Вот в Сирии - да . Там за каждые сутки 1 селение освобождают от путина хла.
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"Эта зелень богата белком и железом....
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судя по кремлёвской движухе последних времён, может и такое быть. но годик есчо у ***** есть.
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пока же кацапы ведут... и это - благодаря мудрому предвиденью 73% одаренного населения.
Прошу:
https://youtu.be/PeA_YoKG1ck

И поедет ослик на трибуну могилы вождя мироваго пролетарьята. И будет ослиной головой кивать, приветствуя колонны впопучленцев из ДыРы... а куда деваться??? Принимать со всех сторон, так принимать...
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"... проблеми України почалися з 12 липня 2019 року, коли він (Єрмак - ред.) підписав з Сурковим протокол, де Україна вперше взяла на себе зобов'язання змінювати Конституцію, приймати формулу Штайнмаєра, рухатися до приєднання до ОРДЛО", - заявив він.

Ці зобов'язання, за даними Піонтковського, мають бути виконані українською стороною до 9 травня цього року.

"Один з подарунків до путінського святкування "Побєдобесія" - це повна капітуляція України, яка намічається на квітень. Від Єрмака і Зеленського чекають виконання їхніх так званих зобов'язань, які не мають абсолютно ніякого відношення до Мінської угоди", - зазначив політолог
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козломордые ну а шо? =)))
Скрепно и духовно:
Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 2506

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тепер розумію, що означає російським діалектом української мови слово - "вклад" і "православное исскуство" Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 9345
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Ну да,вот Зе на 9мая постоит на могильнике и капут *********
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тоже опция... но вот китайцы как-то без его помощи залетели...
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Значит у них ещё есть шанс спастись,а вот итальянцам не позавидуешь.
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то це я шо, корейску опанував? Вільно читаю...
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а чого нас повинно хвилювати вподобання пересічного громадянина? якщо президент дозволяє заглядати собі в очі *****, вітати його з днем валентина, виконувати його примхи.... то чому вимагати і тицяти пальцем у колишніх? все, вже натицяли, отримали владу - керуйте, керовники хєрові, танці сина Порошенка не найбільша проблема країни, є нагальніші питання на які ТЕПЕРІШНІЙ президент просто забив.
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ОНО ещё не научилось маскироваться под патриота!
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Религия-это по национальным республикам может иметь место.А сами кацапы и религия-это понятие несовмемтимое.
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Религия-это по национальным республикам может иметь место.А сами кацапы и религия-это понятие несовмемтимое.
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Мы слышим мантры "Раша вот-вот развалится" уже 6 лет.
Даже если допустить что Раша развалится, что-то изменится? На ее месте вдруг возникнет дружелюбное государство с добрым народом любящим Украину?
500-600 лет Украина живет с сильным агрессивным и невменяемым соседом.
Который уже несколько раз разваливался но Украине от этого легче не становилось. Территория Московии, независимо от названия и власти, всегда щемила соседей. Причем после развала очередного монстра, давление на Украину только усиливалось.
Распалась Российская империя - русские поперли на Украину войной. Распался Совок - Раша начала щемить экономически и дошла до захвата территорий. Развалится РФ - будет еще что-то.
Так что эти надежды "вот Раша развалится - и заживем" - до одного места.
Надо учиться жить с этим монстром рядом и быть готовыми защищаться.
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Как известно, лучшая защита - нападение... но у зеленыз поц-и-фистов преобладает "отвод", т.е отступление как форма угрозы недругам...
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для нападения на Рашку у Украины сил маловато. Надо брать хитростью. Вон Китай ни на кого не нападает но половину Раши захватил.
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Развалицца до размерав мехесрань мудянскава балота.
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Новітній Нострадамус! Чи Ванга в чоловічій статі! Бідненький! Спершу збудуй Україну могутню, незалежну, багату і процвітаючу! А потім, якщо дозволить вихованість і дипломатичність, пророкуй розпад іншим державам та її народам. Та незабувай мудрість наріду (с) "Поки товстий всохне. худий здохне." Належить і зрозуміти, що ненависть в середені країни, як і ненависть до зовнішніх держав і народів ще НІДЕ не стала національною об*єднучою ідеєю...
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Россия это что-то с чем-то. Все кому не лень вытирают об нее ноги. Если можно так сказать, что это государство, тогда это государство, которое не признает международного права, суверенитета других государств, границ, кругом лезет, никому нет спокойствия. Трамп одним росчерком пера похоронил «Северный поток 2». Общие затраты на его строительство уже более 10млд евро. Оккупированный Крым без днепровской воды скоро загнется. Даже Лукашенко и тот нагибает Газпром и Путина. Китайцы уверенно осваивает Сибирь. Санкции обрушивают и без того слабую экономику России. Нефть дешевеет. Поэтому поддерживаю Данилова, что мы еще увидим развал России.
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Данилов о России: "Мы еще увидим ее развал" -

Не сумніваюсь в цьому

Данілов про Росію: "Ми ще побачимо її розвал" - Цензор.НЕТ 13
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Логика Данилова понятна, но она основана на построении во всем мире исключительно национальных государств. По этой же логике Данилова Крым рано или поздно ушел бы от Украины, потому что - какие крымские татары украинцы - у них другой язык и другая религия.
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Я не чекав такого від Данилова. Респект і уважуха! Я такої ж думки! Московія розвалиться, і все це не пройде мирно. Будуть ці "братні" республіки і області тягнути на себе ковдру. Це однозначно, що в перших шеренгах підуть Ічкерія і Татарстан. Не засидяться і буряти. Китай не спить і потихеньку, без війни і пилу захоплює з кожним днем все більше і більше своєї території, яка тимчасово знаходиться під московітом. До Уралу всі відійдуть.
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Настав час мантр... То Пастор пророкував, тепер цей. Це твердження на чому грунтується? Піде ***** - буде інше, Якщо політику країни будувати на таких сподіваннях, то багато побудуєте.
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А Украине нужно перестать торговать с оккупантами!У нас почти весь бензин и сжиженный газ из рф!О чем вы говорите!Нужно немедленно перестать закупать у рф уголь и нефтемродукты!Тем самым мы можем существенно ударить по экономике рф.
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