 Гончарук: В уряді корупції немає

Про це він заявив на Форумі реформ, який відбувається в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Я думаю, що за останні місяці багато хто відчув, що на вищому рівні влади корупції не стало. В уряді її точно немає. Але ще багато корупції залишилося на середньому рівні, на місцях", - зазначив Гончарук.
Прем'єр вважає, що міністри не мають "такого недоліку", як корупція.
Робин Гуд [передаёт украденные ценности]: держи, мой бедный друг!
Бедняк: вау, я богат!
Робин Гуд [щурится]: ну-ка повтори?
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І настане час, коли один крикне: "Довбо....би!", і тисячі у відповідь заволають: "Ми за нєво вабщє нє галасавалі!"