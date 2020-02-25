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 Політика України
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Все про:Кабмін (3713) корупція (3206) Гончарук_Олексій (720)

 Гончарук: В уряді корупції немає

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевняє, що в Кабінеті міністрів немає корупції.

Про це він заявив на Форумі реформ, який відбувається в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я думаю, що за останні місяці багато хто відчув, що на вищому рівні влади корупції не стало. В уряді її точно немає. Але ще багато корупції залишилося на середньому рівні, на місцях", - зазначив Гончарук.

Прем'єр вважає, що міністри не мають "такого недоліку", як корупція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рівень корупції в державі залишається високим", - Ситник

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177653
 
 
 Топ коментарі
 
А международные институции и факты говорят, что есть. Кто-же тогда врет?
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Тандем Лісапєта плюс Самоката, показує чудові результати для Пуйла. Що трохи і якщо ЗЄсранци покеруть і надалі, все само собою рухне.
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Робин Гуд [передаёт украденные ценности]: держи, мой бедный друг!
Бедняк: вау, я богат!
Робин Гуд [щурится]: ну-ка повтори?
* * *
І настане час, коли один крикне: "Довбо....би!", і тисячі у відповідь заволають: "Ми за нєво вабщє нє галасавалі!"
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Коллективное прозрение предателей своей страны за просто "паприколу"...
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"В правительстве коррупции нет", а куди вона поділась ? Що замість корупції ? Якщо , хабарництво і казнокрадство, то може бути.
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а деньги слугам в Раде выдают из тумбочки, ога
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долбо@би в правительстве -хуже коррупции..
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Гончарук: В уряді корупції немає - Цензор.НЕТ 4902ни украсть ни покараулить!а кто проверял?
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На счетах аппарата (это юридическое лицо) СНБО Украины находится 18,779 млрд. гривен. Куда уже ушли 1,221 млр. гривен мы не знаем (это вопрос к ведомству Пацкана) , но именно с этих денег на 7,36 млн. гривен профинансированы мероприятия т.н. "платформы примирения" (не предусмотрены бюджетом). Кстати нынешний руководитель аппарата СНБО до сих пор имеет статус "исполняющий обязанности". Это означает что все финансовые бумаги визирует либо глава, либо секретарь СНБО (Зеленский\Данилов). Эти деньги так и не переданы в общий фонд бюджета и фактически являются личным загашником Зеленского. Исходя из того, что доходная часть бюджета по результатам двух месяцев показывает крутое падение, а медицина профинансирована только по первый квартал 2020 года (так заложена субвенция в бюджете), именно отсюда нужно брать деньги на финансирование противоэпидемических мероприятий, закупку оборудования и медикаментов. Или эти деньги Зеленский хранит под что то другое?.
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Звучит так, когда алкаш рассказывает что он в любой момент бросить бухать может. Да и кто вам говноедам малароским верит то... не, но есть еще ярые зебелята, но таят ряды ведь от подобных высеров.
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А КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ВОРОВАЛ БАРЫГА ПО ИХ СЛОВАМ? И КОГДА ОНИ ВРАЛИ, ТОГДА ИЛИ СЕЙЧАС? НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ОНИ ВРАЛИ!
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Наконец-то "эпохальное достижение" правительства. А мы его ругаем, сумели ж зарплатами министров "победить" коррупцию. Ну, а средние и нижние звенья - то не прерогатива правительства.
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