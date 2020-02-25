 Гончарук: В уряді корупції немає

Про це він заявив на Форумі реформ, який відбувається в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Я думаю, що за останні місяці багато хто відчув, що на вищому рівні влади корупції не стало. В уряді її точно немає. Але ще багато корупції залишилося на середньому рівні, на місцях", - зазначив Гончарук.

Прем'єр вважає, що міністри не мають "такого недоліку", як корупція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рівень корупції в державі залишається високим", - Ситник