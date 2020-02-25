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 Політика України
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Все про:Данілов (77) Крим (8798) вода (332)

 Якщо РФ повертає Крим, вода піде туди одразу, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що Україна не може постачати воду в окупований Росією Крим.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Liga.net. повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, з політичної точки зору, це також неможливо.

"Моя особиста думка: ми не можемо поставляти воду в окупований Крим. Більше того, з політичної точки зору, я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди одразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна", - сказав він, коментуючи точку зору щодо питання води голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє, - "слуга народу" Арахамія

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177651
 
   
 Топ коментарі
 
«Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну» ~ Черчилль
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готовятся к подаче воды..продадут канал и баста..
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Возврат Крымы будут после распада московии.Но с такой властью, ещё вопрос кто распадётся раньше.
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готовятся к подаче воды..продадут канал и баста..
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Готовятся продать канал частной фирме, и она уже, а не государство Украина, будет заключать договор на поставку воды в оккупированный Крым. РФ в 10 раз увеличила личный состав в воинских частях, нагнали много техники - а это все требует много воды. Давать воду, чтобы нашим врагам было легче нас убивать?!
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"если в крым пошла вода, значит данилов.....?"
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Данилов иди в жопу !!! Ваши гавновбросы слуги уже поднадоели -- тошнит реально . пустите воду вот она вас и смоет нах
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а у нас СНБО по ликвидации своего гос-ва?
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заманали с той водой,у них же море есть с мостом,в чем собственно проблема?!
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та море им пить не вкусно, та и чай не того віходит )))
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що означає повертає? Виводить свій флот, забирає до біса своїх людей і от тоді повертає. Але це фантастика, тому тут треба реальні кроки і не така влада яка в нас була і тим більше яка є.
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Возврат Крымы будут после распада московии.Но с такой властью, ещё вопрос кто распадётся раньше.
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"Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно".Источник: https://censor.net.ua/n3177651

этот поадекватнее Арахамии и прочих там, это старый русофоб из луганска
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«Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу і ви отримаєте війну» ~ Черчилль
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Россия прекрасно знала, что она берёт. Сухой остров без воды. И брала она его не для того, чтобы возвращать. И знала, конечно, что отношения с Украиной будут испорчены. Может она даже намеренно портила отношения на десятилетия, чтобы возврата не было - с целью отгородить свой мир от ЕС.
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.. более того, Россия планировала прорубить коридор в Крым через Мариуполь и Бердянск и подойти к Днепру до Херсона, а оправданием и поводом для такой военной операции должна была стать Днепровская вода, доступ к ней, дабы спасти "бедных" крымчан.. но конечно же обломились кацапы
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Москва торопит,а власть говорит что слишком быстро,могут и ... у украинцев много на руках оружия и вектор не дадут сменить,по этому надо тихо, шаг за шагом,а то шаг влево или шаг вправо..расстрел.
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падрачітє на ***** і вада пайдьоть спална...
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"Вже в перші роки побудови зрошувальної системи внаслідок особливих гідрогеологічних умов під впливом зрошення рівні ґрунтових вод почали різко підніматися. Для локалізації цих шкідливих наслідків почали прокладати закритий горизонтальний дренаж. У побут увійшла фраза: «Зрошення на фоні дренажу»[6]. До 1981 року зрошувана площа з дренажем займала близько 100 тис. га[2]. Того ж року створене Міжрайонне управління колекторно-дренажних систем[6].
31 жовтня 1966 року на 92 км Північно-Кримського каналу через недбалість при будівництві сталася аварія, внаслідок якої було затоплено 1,8 тис. га поблизу селища Ставки Херсонської області. Через 2 роки аварія трапилась в Джанкойському районі[7].
Рисові сівозміни (майже 25 тис. га) розміщені на зрошуваних солончакових землях, які раніше не використовувались у сільському господарстві[2]. Урожайність рису за часів Радянського Союзу становила пересічно 40-50 ц/га[2].
Загальні втрати води через випаровування на відкритих ділянках і просочування в ґрунт на земляних становить 50%[4].
Важливою проблемою залишається засолення ґрунтів, забруднення природних водойм мінеральними добривами (фосфатами) і гербіцидами[6]." - На цьому каналі вже потрібно поставити крапку назавжди.
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А Данилов той "канал" бачив? За шість років окупації канал перетворився у руїни... Залізобетонне облицювання каналу потріскалося і обсипалося. А це значить, що половина води, яку подаватимуть у канал, не дійде до споживача, просочившись у землю. Крім того, і при Союзі були "хитро виї..ні" - на ділянках каналу, які були подалі від доріг і мостів, взагалі облицювання немає, береги каналу - грунтові, що теж приводило до втрат води... Якщо Росія і звільнить півострів, то подавать туди воду "завтра" - все одно, що за державні гроші лить її в Чорне море... Повинна буть розроблена програма, згідно якої повинне буть проведене поетапне відновлення каналу... Кинуть туди техніку, людей, матеріальні засоби, гроші, розвернуть бетонні заводи безпосередньо в зоні каналу(краще всього - поблизу перемички, що відгороджує заводнену зону каналу), і ремонтувать капітально, "по-сухому"... Починать будувать не "шматками", а поступово, від шлюзу на Херсонщині, бо "все і відразу" охопить цього не можна - не вистачить ресурсів... Відремонтувавши один відрізок, укласти тимчасову перемичку - досвід, 2014-го року, є. Дать туди воду. Потім продовжувать на новому відрізку. Закінчивши, під весну, до подачі води в канал, ремонт на новому відрізку, викласти нову перемичку... І так рухаться на південь і схід, переміщаючи туди бетонні заводи... Тільки "поламать" можна одномоментно, а на відновлення піде років десять, не менше...
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Уже ремонтируют, готовятся. "Не хочу розводити паніку. Але! Констатую факт, що зараз окупанти в Криму вичищають канал, вже тиждень спалюють камиш в каналі. За словами місцевої так званої окупаційної влади вони готуються до подачі води в Крим на весні."
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Так фермери херсонські теж мішки з піском готують...
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что то навязчиво внедряют это "версию" в умы...в толпы "уставших от войны"
"если отойдут за Ростов" )))) ну да...они ж перемирие-перемирное уже установили... а что шмаляют...так то провокация (провокация за провокацией...нах послать некого!))))
и главное - отвели наших в надежде на тиши... ну и шо? где тишина???
а давайте еще отводить-разводить...пусть этот долбоносик подавится (цитата из анекдота)
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Сразу вода в любом случае не пойдет. За время оккупации Крыма и бездействия всех гидротехнических и водораспределительных сооружений они наверняка пришли в полную негодность - нужны будут большие деньги на капитальную реконструкцию. Уже к 2014 году эти сооружения сильно обветшали и держались только благодаря непрерывной эксплуатации опытным обслуживающим персоналом. А теперь после многих лет бездействия многие вещи проще и дешевле заново построить, чем пытаться восстанавливать устаревшую и полуразрушенную рухлядь.
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...контрацептив ты дырявый, секретутка - не ЕСЛИ, а КОГДА... Чмошник зеленый...
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Так мост же Путлер построил, вот и пусть возят воду, какие проблемы.
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Первое. Вода, которая шла в Крым уже перераспределена на дополнительно орошаемые земли в Херсонской области. Что с ними делать? Канал не безмерный и имеет пропускную способность. Второе. За пять лет канал стоял пустым. Подвергался природному воздействию и человеческому воздействию. Не думаю, что в таком виде как сейчас он готов к запуску. Потребуются вложения для его ремонта и восстановления. И третье. О подаче воды в Крым на данном этапе и говорить не стоит. Это вопрос не ко времени. Кацапы оккупировали полуостров и заявлений с их стороны, что они готовы отдать Крым я покуда нигде не слышал и не видел. Так смысл этот вопрос вообще поднимать. На данном этапе, согласно всех норм международного права, жизнеобеспечение полуострова это полностью забота оккупанта. Нам покуда и своих проблем хватает.
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"Так смысл этот вопрос вообще поднимать".
В том смысл, что патриоты жаждут ответа по поводу воды в Крым.
Им популярно поясняют, что вода пойдет в Крым только после его возвращения.
Но до патриотов это не доходит все равно. Им опять что-то не нравится.
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"Если РФ возвращает Крым, вода пойдет туда СРАЗУ, - Данилов"

Господи помилуй! Они там что все такие в зекоМАНДЕ?
Какое "сразу"? Там весь канал давно пришел в негодность. Там не то, что ремонтировать, там все надо делать наново.
А понаехавших "бурят" куда денете? Вот их надо гнать оттуда сразу. Но не с этой властью
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А с какой властью, позвольте поинтересоваться?
У предыдущей было 5 лет времени. Здорово кого-то выгнала?
Что касается канала, не стоит сюда приплетать его физическое состояние. Профессионалы его знают лучше Вас.
Данилов озвучил УСЛОВИЕ, после выполнения которого вода пойдет в Крым.
Это хоть ура-патриоту понятно?
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Алекс, вы говорите об условии, а яговорю о состоянии канала.Если СРАЗУ туда пустить воду, то она как говорится уйдет в песок.
Ну и при предыдущей власти в Крым еще не успели навезти столько "бурят", которые и в будущем будут против Украины.Их надо только депортировать обратно на родину. Ибо ничего хорошего в Крыму не получится.
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Диду, да это понятно.
Ребенку ясно, что после нескольких лет простоя канал находится в аварийном состоянии. Если не сказать больше.
Что касается так называемых бурят...
Вот сегодня на "Эхе Москвы" прочел очередную статейку товарисча Горного. Явного поклонника и апологета путинской власти. Который с радостными криками приветствовал аннексию Крыма. Так вот, товарисч умоляет перебросить на полуостров еще пару лимонов человек с материка. Т.е. истинных россиян, так сказать. Местным веры нет, некоторые еще ураинские паспорта прячут.
Собственно, вопли Горного-то по барабану. Пусть вопит, что хочет.
Хуже всего то, что подобное переселение и замена одного населения другим давно идет. И темпы этого процесса только наращиваются.
И ничего мы этому противопоставить не можем.
Увы...
Такова реальность.
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Пока Крым в оккупации, да. Мы ничего не сделаем. И всеравно надо что-то делать из возможного. Но воду давать бурятам - ни-ни!
А что касается какого-то там Горного, так вы ж сами пишете, что он ярый поклонник путинской власти. Так что он может написать? Естественно, что без бурят никак не обойтись. А чего ж эти буряты так рьяно кинулись в Крым, в свое время полностью поднятый украинцами, а не тогдашними понаехавшими, которые ныли перед Хрущевым, что они там загибаются.
А передали Крым Украине и он расцвел
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при строительства канала принимались разные меры по герметизации русла.Вряд ли те системы, котрые находятся на глубинах2-4 метра до сих пор будут удерживать воду. Вот и весь сказ о канале.
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..трубопроводы большого диаметра по дну ЧМ по аналогу СП на Балтике пусть винторогие строят или по мосту..если воды с избытком на Кубани...воду Днепра по херсонщине распределить и закрыть тему канала гребаного этого Якщо РФ повертає Крим, вода піде туди одразу, - Данілов - Цензор.НЕТ 3751 ..в Олешки ее запустить . в пустыню эту жизнь вдохнуть, там есть куда...
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До 2014 в Херсоне подавали воду по часам, сельскому хозяйству не хватало воды - она шла в Крым. Сейчас хоть Херсонщина не испытывает недостатка в воде.
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Ну и прекрасно. На хрена нам поить врагов? Чтоб они сил набрались и пошли завоевывать херсонщину?
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Ну и конечно зачем нам полностью поить Крым? Там должны выращиваться присущие ему культуры, которые с успехом могли выращивать крымчаки.
Картошку и капусту там выращивать ни к чему и тратить на это драгоценную воду. На херсонщине все прекрасно растет, давайте лучше о ней позаботимся.
И понаехавших явно антиукраинских "бурят" там нет
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