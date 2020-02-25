 Якщо РФ повертає Крим, вода піде туди одразу, - Данілов

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Liga.net. повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, з політичної точки зору, це також неможливо.
"Моя особиста думка: ми не можемо поставляти воду в окупований Крим. Більше того, з політичної точки зору, я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди одразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна", - сказав він, коментуючи точку зору щодо питання води голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
Пізніше Арахамія уточнив, що висловив лише особисту позицію, а не позицію своєї політсили.
этот поадекватнее Арахамии и прочих там, это старый русофоб из луганска
31 жовтня 1966 року на 92 км Північно-Кримського каналу через недбалість при будівництві сталася аварія, внаслідок якої було затоплено 1,8 тис. га поблизу селища Ставки Херсонської області. Через 2 роки аварія трапилась в Джанкойському районі[7].
Рисові сівозміни (майже 25 тис. га) розміщені на зрошуваних солончакових землях, які раніше не використовувались у сільському господарстві[2]. Урожайність рису за часів Радянського Союзу становила пересічно 40-50 ц/га[2].
Загальні втрати води через випаровування на відкритих ділянках і просочування в ґрунт на земляних становить 50%[4].
Важливою проблемою залишається засолення ґрунтів, забруднення природних водойм мінеральними добривами (фосфатами) і гербіцидами[6]." - На цьому каналі вже потрібно поставити крапку назавжди.
умы...в толпы "уставших от войны"
"если отойдут за Ростов" )))) ну да...они ж перемирие-перемирное уже установили... а что шмаляют...так то провокация (провокация за провокацией...нах послать некого!))))
и главное - отвели наших в надежде на тиши... ну и шо? где тишина???
а давайте еще отводить-разводить...пусть этот долбоносик подавится (цитата из анекдота)
В том смысл, что патриоты жаждут ответа по поводу воды в Крым.
Им популярно поясняют, что вода пойдет в Крым только после его возвращения.
Но до патриотов это не доходит все равно. Им опять что-то не нравится.
Господи помилуй! Они там что все такие в зекоМАНДЕ?
Какое "сразу"? Там весь канал давно пришел в негодность. Там не то, что ремонтировать, там все надо делать наново.
А понаехавших "бурят" куда денете? Вот их надо гнать оттуда сразу. Но не с этой властью
У предыдущей было 5 лет времени. Здорово кого-то выгнала?
Что касается канала, не стоит сюда приплетать его физическое состояние. Профессионалы его знают лучше Вас.
Данилов озвучил УСЛОВИЕ, после выполнения которого вода пойдет в Крым.
Это хоть ура-патриоту понятно?
Ну и при предыдущей власти в Крым еще не успели навезти столько "бурят", которые и в будущем будут против Украины.Их надо только депортировать обратно на родину. Ибо ничего хорошего в Крыму не получится.
Ребенку ясно, что после нескольких лет простоя канал находится в аварийном состоянии. Если не сказать больше.
Что касается так называемых бурят...
Вот сегодня на "Эхе Москвы" прочел очередную статейку товарисча Горного. Явного поклонника и апологета путинской власти. Который с радостными криками приветствовал аннексию Крыма. Так вот, товарисч умоляет перебросить на полуостров еще пару лимонов человек с материка. Т.е. истинных россиян, так сказать. Местным веры нет, некоторые еще ураинские паспорта прячут.
Собственно, вопли Горного-то по барабану. Пусть вопит, что хочет.
Хуже всего то, что подобное переселение и замена одного населения другим давно идет. И темпы этого процесса только наращиваются.
И ничего мы этому противопоставить не можем.
Увы...
Такова реальность.
А что касается какого-то там Горного, так вы ж сами пишете, что он ярый поклонник путинской власти. Так что он может написать? Естественно, что без бурят никак не обойтись. А чего ж эти буряты так рьяно кинулись в Крым, в свое время полностью поднятый украинцами, а не тогдашними понаехавшими, которые ныли перед Хрущевым, что они там загибаются.
А передали Крым Украине и он расцвел
Картошку и капусту там выращивать ни к чему и тратить на это драгоценную воду. На херсонщине все прекрасно растет, давайте лучше о ней позаботимся.
И понаехавших явно антиукраинских "бурят" там нет