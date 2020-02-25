 Приємно залишатися одним із головних ворогів проросійської п'ятої колони, - Турчинов

"На інтернет-ресурсах та телеканалах, підконтрольних ОПЗЖ та проросійській "п‘ятій колоні", яка, на жаль, останнім часом достатньо впевнено почуває себе в нашій країні, поширюють так званий "рейтинг політичного негативу". Про це Турчинов написав у Facebook.
"Мене поставили на поважну лідерську позицію. На думку українофобів, я "розв'язав війну" проти нещасної беззахисної Росії та пропагував ненависть до "дружнього" путінського режиму.
Вже скоро буде рік, як я пішов у відставку, але у проросійських сил та їх господарів продовжую залишатися одним із головних ворогів. Як не крути, а приємно", - написав Турчинов.
Разарвала свои грязные трусики на знамя, из продавленного матраца сделала бронежилет и ещё 23 февраля 2014 года с одним кухонным топориком промчалась в Крым воевать с оккупантами!
Героической Малятке - Слава!
«Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину», прочитала я, озадачилась и полезла шерстить интернет. Потому что там, где у всех людей знания по истории, у меня Чапаев и пустота. Только без Чапаева. Терпеть её не могу с детства и с учителем очень не повезло. Но иногда история бывает интересной и весьма поучительной.
Оказалось, что цитата эта принадлежит одному немцу, Конраду Аденауэру. В 49-м году его избрали канцлером послевоенной Германии, хоть он не был молод (73 года) или забавен и **** на рояле не умел. В 49 году в Германии была жопа. Большая такая, всеобъемлющая срачище. Страна проиграла войну и была в состоянии деребана между победителями. Города лежали в руинах, промышленность допиливалась и вывозилась в качестве репараций, а на запад Германии свозили отовсюду изгоняемых немцев, которые не имели ни работы, ни домов и падали на шею фатерлянда мертвым грузом. Половина страны была оккупирована СССРом, производила только геморрой и жила на дотации краснопузых.
С 1950-го по 1952-й Сталин несколько раз пытался впихнуть немецкое ОРДЛО(ГДР) обратно, в обмен на пожизненный внеблоковый нейтральный статус Германии. Ну в целом, это чтобы немцы пахали, дотаций не требовали, но яйца немецкие чтоб на стене висели, в Кремле. Причем Кремль даже на уступки был согласен, обещал свободу слова, деятельность любых партий, даже свободные ВЫБОРЫ. Они постоянно пользуют одни и те же беспроигрышные схемы. И пленных немцев вернуть, ага.
На что Конрад ответил - спасибо, идитенахуй: «Это вопрос не гуманитарный, а политический - чем дольше они сидят, тем лучше для нас» и партию комуняцкую запретил вообще. Удивительно бесчувственный фриц! Барыга! Отказавшийся от популизма, гуманности. Сумевший вынести половину Германии за скобки. Не клюнувший на жирного червячка российских обещаний. Сумевший провести границу между желаемым и реальным. Прежде чем Германия объединилась прошло более 40ка лет. Это очень много детей, рождённых в оккупации. Это два биологических поколения. Прежде чем Германия объединилась снова, она стала локомотивом Европы, обросла баблом, союзниками и мышцами. Прежде чем Германия объединилась, распался совок и сменилось несколько лидеров в балалайне.
Я люблю Донбасс, я очень скучаю по дому, по привычным мне людям и нравам. Но когда говорят «любой ценой» всегда думают, что её заплатит кто-то другой. А нам, дончанам, как никому известно, что так не бывает. И что заплатят все. Только вся фигня в том, что мы ******** своего Конрада Аденауэра. И теперь хорошо бы не совершить очередной ***** - не позволить этим зелёным говнюкам согласиться на «любой ценой». Потому что платить эту цену придётся нам с вами. И она мало кому понравится.
Вже одне те, що від згадки про нього бісяться кацапи і наші "миролюби"
свідчить, що ця людина робила свою справу добре.
Я понимаю, что ничего нет и поэтому дебилам проще заспамить, но все таки когда начинают скрипеть мозгами...
Отвечал за безопасность. В каком состоянии у нас бомбоубежища?
Мог внедрить швейцарскую систему ополчения в Украине? Мог. Но не захотел, видимо.
То таке. Главное щеки раздувать, да хмуриться. Это нравится недалеким личностям.
Раз любовь такая всенародная. Может скинуться любимцу народа?