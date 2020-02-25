 У 2020 році плануємо провести міжнародний аудит Пенсійного фонду. Потрібно розібратися, що там відбувається, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"У Пенсійному фонді зараз плануємо міжнародний аудит професійною аудиторською компанією, щоб розібратися, що там відбувається з точки зору витрат. Ми дуже уважно подивимося, як адмініструються ці кошти, щоб отримати відповідь на питання, де вони можуть бути заощаджені за рахунок скорочення адмінвитрат ... так званого фроду", - сказав Гончарук під час конференції, організованої Реанімаційним пакетом реформ (РПР) у вівторок.
Водночас він зазначив, що повна реформа системи потребує кількох років.
"Питання пенсійної реформи дуже тісно пов'язане з тим, як розвиватиметься система оподаткування. У нас вже створено робочу групу, яка має напрацювати пропозиції щодо реформування податкової системи України", - зазначив він.
или надо за десятки миллионов баксов найти того, кто умеет
Його-ж не просто так призначили, був договоряк Коломойського, Ахметова, Пінчука...
"за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода" Источник: https://censor.net.ua/n3177647
Необычное название пенсионеров, еонечно - но в целом поддерживаю! именно за это они и голосовали!
"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3177647
За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України за 2018 рік з усіх джерел фінансування надійшло 352,2 млрд. грн., з яких власні надходження склали 202,1 млрд. грн., що на 43,2 млрд. грн. більше у порівнянні з 2017 роком. З Державного бюджету України на фінансування пенсійних виплат надійшло 150,1 млрд. гривень (100% запланованого).
Большой привет старперам, которые выбрали это новое лицо в надежде на увеличение подачек.
Кабмин ОПГ "Квартал 95" даже не знают, что делает с деньгами организация, напрямую подконтрольная им!
А на остальных власть экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Вот такая вот пенсионная политика - нужным людям густо, остальным пустоэ