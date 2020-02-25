 У 2020 році плануємо провести міжнародний аудит Пенсійного фонду. Потрібно розібратися, що там відбувається, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У Пенсійному фонді зараз плануємо міжнародний аудит професійною аудиторською компанією, щоб розібратися, що там відбувається з точки зору витрат. Ми дуже уважно подивимося, як адмініструються ці кошти, щоб отримати відповідь на питання, де вони можуть бути заощаджені за рахунок скорочення адмінвитрат ... так званого фроду", - сказав Гончарук під час конференції, організованої Реанімаційним пакетом реформ (РПР) у вівторок.

Водночас він зазначив, що повна реформа системи потребує кількох років.

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"Питання пенсійної реформи дуже тісно пов'язане з тим, як розвиватиметься система оподаткування. У нас вже створено робочу групу, яка має напрацювати пропозиції щодо реформування податкової системи України", - зазначив він.