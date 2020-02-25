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 Політика України, Економіка
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Все про:Пенсійний фонд (155) Гончарук_Олексій (720)

 У 2020 році плануємо провести міжнародний аудит Пенсійного фонду. Потрібно розібратися, що там відбувається, - Гончарук

Кабінет міністрів у 2020 році проведе міжнародний аудит Пенсійного фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У Пенсійному фонді зараз плануємо міжнародний аудит професійною аудиторською компанією, щоб розібратися, що там відбувається з точки зору витрат. Ми дуже уважно подивимося, як адмініструються ці кошти, щоб отримати відповідь на питання, де вони можуть бути заощаджені за рахунок скорочення адмінвитрат ... так званого фроду", - сказав Гончарук під час конференції, організованої Реанімаційним пакетом реформ (РПР) у вівторок.

Водночас він зазначив, що повна реформа системи потребує кількох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії перевищує 3 тисячі гривень, - ПФ. ІНФОГРАФІКА

"Питання пенсійної реформи дуже тісно пов'язане з тим, як розвиватиметься система оподаткування. У нас вже створено робочу групу, яка має напрацювати пропозиції щодо реформування податкової системи України", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177647
 
 
 Топ коментарі
 
Да дело хорошее, но ослы во власти это дело испоганют все равно
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Зебобіки, а давайте поговоримо про вартість борщового набору. Чому Г+Г не проводить аналіз щодо цього важливого показника?
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Да дело хорошее, но ослы во власти это дело испоганют все равно
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тут два варианта - или отвечающий за экономику умеет читать баланс

или надо за десятки миллионов баксов найти того, кто умеет
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Підрахуя по мобільним операторам зроблять, на коєфіцієнт 0,888 помножять і всі діла.
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Нема сенсу проводити аудит витрат, не маючи плану надходжень. Наповнення бюджету, за яке відповідає цей профан, у крутому піке - а це нещастя взялося мести сходи зверху вниз. Невже в країні нема нормальних економістів, що назначили спеціаліста з дипломом невстановленого зразка?
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Поки ця велика дитина на самокаті влаштовує всіх олігархів, вона і буде гратися в пісочниці Кабміну.
Його-ж не просто так призначили, був договоряк Коломойського, Ахметова, Пінчука...
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Під гаслом аудиту відсторонюються від посад всі кервники відділень ПФУ. На їх місце призначаються зєльониє смотрящі у ранзі в.о. Потім ці в.о. стають керівниками. Подбне вже пройшло у системі Держрезерву України. Результат, свої злодійкуваті кадри на місцях.
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Прально! поддерживаю на все 100%
"за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода" Источник: https://censor.net.ua/n3177647
Необычное название пенсионеров, еонечно - но в целом поддерживаю! именно за это они и голосовали!
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Ви вже аудит країни провели. Толку з вас - як з козла молока. Хіба зарізати на м'ясо, для прикладу.
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решение уже есть,готовьте денюжки!

"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3177647
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Так і міжнародні аудитори не будуть працювати безкоштовно. А потім ... Где деньги?
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к чему эти все разговоры об аудите,да потому что платить пенсии уже не из чего!
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Розберіться, розберіться. Що ж У ВАС там почало відбуватися. https://www.pfu.gov.ua/367997-oglyad-osnovnyh-pidsumkiv-roboty-pensijnogo-fondu-********-za-2018-rik/
За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України за 2018 рік з усіх джерел фінансування надійшло 352,2 млрд. грн., з яких власні надходження склали 202,1 млрд. грн., що на 43,2 млрд. грн. більше у порівнянні з 2017 роком. З Державного бюджету України на фінансування пенсійних виплат надійшло 150,1 млрд. гривень (100% запланованого).
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Немає такої справи де б зелень не обісралась. Так буде і тут.
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Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет.

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из-за новой "системы налогооблажения" табачных изделий государство уже потеряло 3 миллиарда
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Засунь в жопу свой аудит, Мудило--ТЫ ПЕНСИИ НОРМАЛЬНЫЕ СДЕЛАЙ. А всё остальное это от лукавого.
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Грошей на пенсії не вистачає на всіх - не будьте такими вимогливими до нової команди, вони тільки вчаться, дайте їм ще 100 днів!
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Уже год прошёл. ПНХ они вместе со своими псевдореформами.
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Я вже казав, що після цього примьєрства і прпіздєнства прийдеться створювати Штаб національного порятунку.
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Однозначно. И правительство Народного Согласия то же. Главное, что бы эпидемии у нас не было, а то и создавать не с кого будет.
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Вот пенсофонд ЗЕленые мудели еще не развалили. Есть еще задел, так сказать.

Большой привет старперам, которые выбрали это новое лицо в надежде на увеличение подачек. В 2020 году планируем провести международный аудит Пенсионного фонда. Надо разобраться, что там происходит, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5015
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Кроме пустых разговоров ничего нет.
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ФОПы позакрываются и на этом все,можете пенсионный фонд закрывать на замок
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Проведи КОТОЧЕК, может 2000 грн - это слишком много для пенсионера.
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шо происходит? та пенсионеры обнаглели своим хоть и недолгим, но пенсионным существованием. грябят пенсионный фонд, как креста на них нет!
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Еще до аудита необходимость проверять щезнет. Его попросту не будет
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"Деятельность ПФ Украины направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра труда и социальной политики Украины." (Википедия)

Кабмин ОПГ "Квартал 95" даже не знают, что делает с деньгами организация, напрямую подконтрольная им!
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Головне аби "умніє" зебили помітили зарплати ватажків цундравого пенсійного фонду коли будуть аудіт ладити...))
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Зебобіки, а давайте поговоримо про вартість борщового набору. Чому Г+Г не проводить аналіз щодо цього важливого показника?
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Аудиты, проверки и т.д. А работать когда будете?
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Экономику зебуины уже угробили,теперь очередь пенсионного фонда
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Так они и прекратят. Еще на Израиль будут "отстёгивать".
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Власть сделала большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 10-15 больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены военнослужащие и силовики, тоже нужные люди.
А на остальных власть экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Вот такая вот пенсионная политика - нужным людям густо, остальным пустоэ
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Депутати ВР , судді всіх рівнів , прокурори , силовики , високопосадовці з держслужби всіх рівнів є "чорною дірою " в ПФ , на них іде певно близько половини всіх виплат з ПФ . В Іспанії пенсія прим'єра в три рази вища від середньої , Тому вся медицина для громадян Іспанії безплатна .
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