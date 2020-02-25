EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка, Київські новини, Суспільство
  30121  163
Все про:Київ (7342) опалення (158) тарифи (436) Київтеплоенерго (15)

 Киянка отримала рекордну платіжку за тепло в 53 тис. грн. У "Київтеплоенерго" підтвердили справжність рахунка і пояснили причину

Компанія "Київтеплоенерго" підтвердила автентичність фантастичної платіжки за опалення, яку отримала мешканка багатоповерхового будинку в Києві. Їй прийшов рахунок за січень на суму в 53 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці компанії в Facebook.

"На жаль, мусимо підтвердити, що ця інформація не фейкова і мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м у січні 52 932,18 грн.

Це не помилка і не технічний збій. Справа в тому, що в 23-поверховому будинку на вулиці Є. Сверстюка, 52-В із 177 квартир на початку опалювального сезону лише 5 квартир лишались без квартирних лічильників опалення. А до початку лютого в будинку залишилась лише одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії.

Мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Опубліковано рейтинг українських міст із найдорожчою "комуналкою".ТАБЛИЦЯ

Киянка отримала рекордну платіжку за тепло в 53 тис. грн. У Київтеплоенерго підтвердили справжність рахунка і пояснили причину 01

У компанії зазначили, що нарахування за опалення в будинках, де є технічна можливість встановити квартирні лічильники опалення, здійснюються за методикою, затвердженою Законом України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" № 2119–VIII від 22.06.2017 та Постановою КМУ "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" №630 від 21.07.2005 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF

"Хоча з точки зору закону нарахування за опалення в будинку на вул. Сверстюка, 52-В правильне, однак з огляду на реалії — суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів. Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це проблема не лише Київтеплоенерго і його клієнтів, така ж ситуація і в інших містах. Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема Постанови КМУ №630, вимог якої дотримуються теплопостачальники.

Методика спричиняє колізію, коли фінансове навантаження за різницю між показниками загальнобудинкового лічильника та індивідуальними приладами обліку й МЗК (місця загального користування) покладається на споживачів без індивідуальних лічильників. Коли у будинку без індивідуальних лічильників лишається 2-4 квартири, суми нарахувань стають шокуючими", - сказано в повідомленні.

Читайте: Гончарук визнав, що суми в платіжках стали меншими і завдяки теплій зимі

Як зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін на зустрічі з журналістами, наявна методика працює, коли 50-70% квартир обладнані індивідуальними лічильниками. Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій: "Для таких випадків потрібна методика, яка давала б змогу врегульовувати ці питання в інтересах споживача. Розуміючи абсурдність ситуації, яка виникла, ми будемо звертатися до уряду і профільного міністерства з ініціативою створення альтернативної методики проведення нарахувань для будинків, де більше ніж 70% квартир обладнані індивідуальними приладами обліку".

У компанії підкреслили, що зараз найнадійніший спосіб уникнути подібної ситуації для жителів будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, - також встановити індивідуальний лічильник.

""Київтеплоенерго" усвідомлює соціальне значення послуг, які надає компанія. Тому перерозподіл спожитого тепла будинком буде переглянуто і буде здійснено перерахунок", - резюмували в компанії.

Киянка отримала рекордну платіжку за тепло в 53 тис. грн. У Київтеплоенерго підтвердили справжність рахунка і пояснили причину 02
Киянка отримала рекордну платіжку за тепло в 53 тис. грн. У Київтеплоенерго підтвердили справжність рахунка і пояснили причину 03
Киянка отримала рекордну платіжку за тепло в 53 тис. грн. У Київтеплоенерго підтвердили справжність рахунка і пояснили причину 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177644
 
   
 Топ коментарі
 
блін, і собак з усього будинку не вистачить!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну за что боролись... Может быть до голосовавших за ЗЕЛЕНСКИХ быстрей дойдет что у власти антиукраинский воровской режим рукожопых дилетантов. Можетбысрей хором закричим ЗЕЛЮ ГЕТЬ.
 показати весь коментар
 
 
Тобто 177 квартир не сплачують за тепло у місцях загального користування.
Гарна арифметика.
 показати весь коментар
 
 
Здоровий глузд підказує що та сумма повинна ділитися міх усіма квартирами.
А далі або окремою строкою у квитанції за тепло
або додаватися до квартплати.
 показати весь коментар
 
Как мило, прикрывшись постановами КМУ выставлять счет за то, чего не было предоставленно покупателю. До каких температур придется нагреть помещение, чтоб на все, до последней копейки в счете раскочегарить отопление? До +80 градусов или больше?
 показати весь коментар
 
 
По данным общего счетчика - было предоставлено. По сумме показаний квартирных - не было. Накрутили счетчик в свою пользу и стригут лишние бабки.
 показати весь коментар
 
 
Да тут уже та ситуация когда накрутили-не накрутили ни в какие ворота по логике не проходят. Просто представьте себе сколько килокалорий у вас на 53 000грн получается. А потом эти килокалории засуньте все в одну квартиру - получите большую печь для хлебобулочных изделий.
 показати весь коментар
 
 
ОК, чтоб не быть голословным. В Украине кажется норма - 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц. Судя по платежке, речь идет о оплате 40Гкал. 40/0,0431=928. Т.е. та организация что выставила счет, утверждает, что у тети жилплощадь 928м2!!!! А теперь представьте, что ее квартира нормальная по площади 85-90м2. Тогда в ней за те 53 000 грн в 10!!!!! раз должно быть жарче чем в нормально отапливаемой.
 показати весь коментар
 
 
Цій щасливій жіночці, що обожнює африканську спеку взимку, просто потрібно піти з цією платіжкою до установи соціального захисту і оформити субсидію готівкою на суму вищу за 15% її мінімальної заробітної платні у 4723грн. Зі своїх кревних вона сплатить 708грн., а решту їй компенсують на картку для субсидії, які вона теж повинна буде сплатити на рахунки теплоенерго (якщо захоче, звісно, та не вимагатиме розкидати ті 50000 по усім споживачам будинку, залишивши субсидію собі.)))
 показати весь коментар
 
 
я б на місці зеленського і Ко зробив так щоб дехто за це сів на років 10.
 показати весь коментар
 
 
ты б на месте Зебила пошёл бы на прямое нарушение целой кучи законов? Ну браво, чё
 показати весь коментар
 
 
С чего весь шум? Ну насчитали ей, "везучей", за весь дом неучтенку, вместо того, чтобы раскидать на все квартиры, согласно метрам. Понятно, что никто такие счета платить не собирается. Пересчитают и все.
У нее стоят счетчики, они только еще не опломбированы. Но они есть и считают! Так что за тетку я не переживаю. Тем более, что она судиться собралась и лимон хочет моральной компенсации. Получит гривен 50 на успокоительное и нормальные платежки скорее всего.
 показати весь коментар
 
 
Судиться?
Она на счётчике экономила теперь судебные издержки заплатит?
 показати весь коментар
 
Она не экономила на счетчиках. Сегодня утром смотрел репортаж.
Счетчики стоят где то пару месяцев уже, только не опломбированные не по ее вине, естественно. Учет тепла ведется.
 показати весь коментар
 
 
Блин, вызов теплотехника от заявки до посещения - не больше одних суток.
Значит, просто счётчики левые.
 показати весь коментар
 
Забавно, что разница в показаниях между общим и квартирными всегда в плюс поставщику идет... И доходит до 15-20%.
 показати весь коментар
 
 
На входе в дом стоит общий счетчик. В каждой квартире стоит счетчик. Есть места общественного пользования, где нет счетчиков.
Так вот отопление МОП должно раскидываться на все квартиры согласно метражу, как это делают у меня сейчас. Здесь просто втюхали в одну платежку и срач на весь интернет подняли.
 показати весь коментар
 
 
Сегодня 2-й костер Главного Праздника славян.католиков.кавказцев и др.с названиями-Масленица,Ноуруз,Базанта,рождения.Св Николая********-Горящего древнего),Луперкалии(район Пиркули в Одэрбэйджане) Др.Рима(Омура-Жизни)Троянская битва и б.Затмения.Праздник из ИндоПэриджана.Сегодня зажигают костер посв. Богини Кибелы(Юху Бей Улу)=Сна Бек Древний.Создаются 8 планет(прошл.вт.б.Солнце)Огонь сегодня трогать нельзя,только прыгать через костры с поговорками.7 свечей зажигать на настольных ХОНЧА-украшения-продукты всякие на подносах.21 марта наступит НОВЫЙ ГОД- 5958г.от с.м. СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ! Праздникам начала мироздания наших предков!21 марта так и наз-ся -Базанта.ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!
 показати весь коментар
 
Скупой платит дважды, тупой - трижды, ЗЕлох - всегда (С) народная мудрость
 показати весь коментар
 
 
до речі в електроенерго також накручують. якщо ви будете купувати чи продавати житло чи іншу нерухомість - не ведіться ні на яки схеми з допомогою вирішення питань - вам ці ублюдки кримінальні накрутять 20 разів більше до сплати і потім "вирішать" питання за 30%. сбу і поліція сплять і нвчого не хочуть бачити. всі питання вирішуйте офіційно, з паперами і тп.
 показати весь коментар
 
А самое смешное, если бы у нее счетчик стоял, то лишние начисления получили бы все 177 квартир - в среднем по 280 грн. У меня аналогичная ситуация с водой в доме - есть общий счетчик и квартирные. Так водоканал разницу раскидывает на всех - в среднем +10% к сумме выходит. Получается что в доме между общим и индивидуальными счетчиками пропадает каждый десятый куб воды? А не дохера ли они в своих счетчиках накрутили?
 показати весь коментар
 
 
именно так
и коттеджики всяких дядей растут и растут как грибы.
а менты - вместо того, чтоб разбираться с миллиардными хищениями - воюют в фронтовиками и волонтерами.
бо так хочет Великий Ишак.
 показати весь коментар
 
 
в принципі, це ніщо інше аніж легалізований бандитизм і кримінал. тут прокуратурі треба добре попрацювати щодо того куди пішло тепло.
 показати весь коментар
 
 
ну, допустим, денег не было на установку счетчика - тетка могла отказаться от навязанных "услуг" отопления? и почему нет? это же услуга в первую очередь, а за такие бабки она нахрен никому не нужна.
 показати весь коментар
 
 
У таких хитрожопых на водку и дурь всегда есть деньги.
А остальное - пусть соседи платят.
Только так этот контингент и надо наказывать
 показати весь коментар
 
ну, не факт. минимальна цена счетчика 3000-5000 грн. это все-таки народ и вряд ли они имеют в месяц по 30 000 которые не хватает разным министрам и депутатам. особенно с такими платежками
 показати весь коментар
 
 
Эти счётчики уже несколько лет, как предложили ставить, а не в один день.
176 квартир поставили и только в одной, явно проживают либо наркоманы, либо алкоголики.
Не удивлюсь, если там найдут десяток котов и инкубатор тараканов.
 показати весь коментар
 
счетчик у тети есть, она просто не успела его опломбировать, этот процесс занимает время, а тепловики подсуетились...
 показати весь коментар
 
 
это не играет роли. допустим, тетка одна, попала в больницу, надолго, деньги потратила - где она может написать заяву на отключение тепла? - ее везде пошлют и впаяют такие счета, официально. потому что бабло (правда только на бумаге).
 показати весь коментар
 
при капитализме все должно отключаться мгновенно - это уже не "бесплатные" (дешевые) "народные" ресурсы. у каждой услуги есть физиономия которую можно (и нужно) набить.
 показати весь коментар
 
 
отключаться при неоплате, конечно или с четкими временными рамками, год, к примеру.
 показати весь коментар
 
 
У нас от отопления отключиться нельзя, только всей многоэтажкой. Это чудо чудное
 показати весь коментар
 
Ничто не ново под луной....
Естественно, общедомовой счётчик расход завышает, квартирные счётчики расход занижают, а тётка попала....
 показати весь коментар
 
 
в общедомовом счетчике должна стоять автоматика которая отключает учёт теплоносителя меньше установленной температуры, проще говоря если на вводе дома стоит обычный пропеллер с цифровым механизмом то хозяйке ещё повезло, могли списать теплопотери со всего района.
 показати весь коментар
 
абсурдність квитанції очевидна. геть непотребує ніяких експертиз. тому логічно подавати в суд(якби він суд дійсно був на шахрайство, яке неменш очевидне).
 показати весь коментар
 
 
Дворовыми собаками и котами пусть рассчитывается. Тем более, что они получается все греются за ее счет.
 показати весь коментар
 
 
на 3 человека - 130 м2, слишком много..
можно и 30 м2 обойтись...
 показати весь коментар
 
 
Абсолютний дурдом,а влада солодка і пухнаста!!!
Розстрілять хто таку схему запровадив і все виправиться за 15 днів!!!
Сталін знає, його треба запитати!!!
 показати весь коментар
 
Как у ментов относительно воров - один попался, а вешают на него все кражи
 показати весь коментар
 
С такой властью - ничто не слишком. Завтра на её месте может оказаться каждый. Закон, что дышло... Пусть радуется, что не миллион.
 показати весь коментар
 
Если у тёти до сих пор нету счётчиков, уверен голосовала за Зе как все любители халявы. Получите и распишитесь.
 показати весь коментар
 
 
а є якийсь свідок по країні, що навпаки, ЙОМУ повернули гроші за тепло, за яке він платив по рахунках раніше...мабуть це нонсенс
 показати весь коментар
 
А что они сделала с льготниками ? Монетизация -- это вообще полное ...............Вот это их сделали разом, особенно прикольно с приоритетами на оплату ЖКХ, это просто шедеврально
 показати весь коментар
 
Вы только вдумайтесь, подогрев воды стоит как два последних Айфона. Как тебе такое Илон Маск?)
 показати весь коментар
 
Лопатина уже не раз ловили на горячем, в том числе и за снятие показаний с липовых счетчиков. Он каждый раз тупо выплачивает наворованное из бюджета Киевтеплоэнерго, т.е. из нашего кармана и остается на своем месте продолжая воровать. Поэтому слова Гончарука что во власти нет коррупции это полная лажа, коррупция есть и её крышует Кабмин в том числе. Без крыши Лопатин давно бы сел.
 показати весь коментар
 
Сейчас наверно всем тут пишущим стыдно признать, что при Яныке отопление 127 кв. м. вряд ли стоило больше штуки гривен, а теперь это две штуки... баксов.
 показати весь коментар
 
А самое печальное, с народа дерут три шкуры, но ничего не меняется.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору