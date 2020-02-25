 Киянка отримала рекордну платіжку за тепло в 53 тис. грн. У "Київтеплоенерго" підтвердили справжність рахунка і пояснили причину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці компанії в Facebook.
"На жаль, мусимо підтвердити, що ця інформація не фейкова і мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м у січні 52 932,18 грн.
Це не помилка і не технічний збій. Справа в тому, що в 23-поверховому будинку на вулиці Є. Сверстюка, 52-В із 177 квартир на початку опалювального сезону лише 5 квартир лишались без квартирних лічильників опалення. А до початку лютого в будинку залишилась лише одна квартира без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії.
Мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника", - сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що нарахування за опалення в будинках, де є технічна можливість встановити квартирні лічильники опалення, здійснюються за методикою, затвердженою Законом України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" № 2119–VIII від 22.06.2017 та Постановою КМУ "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" №630 від 21.07.2005 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%BF
"Хоча з точки зору закону нарахування за опалення в будинку на вул. Сверстюка, 52-В правильне, однак з огляду на реалії — суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів. Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це проблема не лише Київтеплоенерго і його клієнтів, така ж ситуація і в інших містах. Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема Постанови КМУ №630, вимог якої дотримуються теплопостачальники.
Методика спричиняє колізію, коли фінансове навантаження за різницю між показниками загальнобудинкового лічильника та індивідуальними приладами обліку й МЗК (місця загального користування) покладається на споживачів без індивідуальних лічильників. Коли у будинку без індивідуальних лічильників лишається 2-4 квартири, суми нарахувань стають шокуючими", - сказано в повідомленні.
Як зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін на зустрічі з журналістами, наявна методика працює, коли 50-70% квартир обладнані індивідуальними лічильниками. Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій: "Для таких випадків потрібна методика, яка давала б змогу врегульовувати ці питання в інтересах споживача. Розуміючи абсурдність ситуації, яка виникла, ми будемо звертатися до уряду і профільного міністерства з ініціативою створення альтернативної методики проведення нарахувань для будинків, де більше ніж 70% квартир обладнані індивідуальними приладами обліку".
У компанії підкреслили, що зараз найнадійніший спосіб уникнути подібної ситуації для жителів будинків, де сусіди встановили індивідуальні лічильники опалення, - також встановити індивідуальний лічильник.
""Київтеплоенерго" усвідомлює соціальне значення послуг, які надає компанія. Тому перерозподіл спожитого тепла будинком буде переглянуто і буде здійснено перерахунок", - резюмували в компанії.
Гарна арифметика.
А далі або окремою строкою у квитанції за тепло
або додаватися до квартплати.
У нее стоят счетчики, они только еще не опломбированы. Но они есть и считают! Так что за тетку я не переживаю. Тем более, что она судиться собралась и лимон хочет моральной компенсации. Получит гривен 50 на успокоительное и нормальные платежки скорее всего.
Она на счётчике экономила теперь судебные издержки заплатит?
Счетчики стоят где то пару месяцев уже, только не опломбированные не по ее вине, естественно. Учет тепла ведется.
Значит, просто счётчики левые.
Так вот отопление МОП должно раскидываться на все квартиры согласно метражу, как это делают у меня сейчас. Здесь просто втюхали в одну платежку и срач на весь интернет подняли.
и коттеджики всяких дядей растут и растут как грибы.
а менты - вместо того, чтоб разбираться с миллиардными хищениями - воюют в фронтовиками и волонтерами.
бо так хочет Великий Ишак.
А остальное - пусть соседи платят.
Только так этот контингент и надо наказывать
176 квартир поставили и только в одной, явно проживают либо наркоманы, либо алкоголики.
Не удивлюсь, если там найдут десяток котов и инкубатор тараканов.
Естественно, общедомовой счётчик расход завышает, квартирные счётчики расход занижают, а тётка попала....
можно и 30 м2 обойтись...
Розстрілять хто таку схему запровадив і все виправиться за 15 днів!!!
Сталін знає, його треба запитати!!!