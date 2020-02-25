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 Політика України, Події
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Все про:авіакатастрофа (527) Данілов (77) Іран (516) РНБО (679)

 РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в України є три закриті версії щодо авіакатастрофи в Ірані.

Про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net", передає Цензор.НЕТ.

Данілов заявив, що був в Ірані для вирішення питання чорних скриньок. За чиказькою конвенцією, саме іранська сторона веде розслідування в цій справі.

"Нам було дуже важливо, щоб вони це робили спільно з нами. У нас відбулися переговори в два раунди з секретарем РНБО Ірану. Ми з ними досягли певних домовленостей", - повідомив він.

Данілов підкреслив, що поки головне завдання - це чорні скриньки і компенсація родичам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чорні скриньки" літака МАУ, збитого в Ірані, без представників України розшифровувати не будуть, - секретар РНБО Данілов

На питання, чи вірить він у те, що іранські військові збили літак випадково, секретар РНБО відповів: "У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. В тому числі, хто був в цьому зацікавлений і хто ще брав у цьому участь".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177640
 
 
 Топ коментарі
 
1. Поломка двигателя.
2. Техническая неиспраност.
3. Само развалилось.
Я все "версии Бубочки" перечислил?
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Вас Иран послал прямым текстом далеко и надолго. Эти сказки про черные ящики мы уже слышали
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Ми вже чули - перша версія несправність літака.
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Ми вже чули - перша версія несправність літака.
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Так і залишаться вони вічно закритими. Але РНБО нібито прі дєлє.
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друга його збив НЛО , і третя самі пасажири його взірвали.
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Не то пэдрило якесь всралосся вид некондэнцийного рошену.
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То була загальна версія , а тепер данілов має три версії "технічної несправності " . Пожежа в лівому двигуні , пожежа в правому двигуні та напад божевілля в обох пілотів . Рябошапка з цього приводу завів кримінальну справу .
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Зелебобіки, як були стадом довбнів, так вони і далі показують свою недолугість. Які можуть бути варіанти окрім умисно, що найбільш вірогідніше для залякування нарколиги, або неумисне, тоді винні кацапи зі своєю старезною технікою, коротше полюбому кацапи винні. А так наші теж намагаються вигородити цих ублюдочних рашистов.
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1. Поломка двигателя.
2. Техническая неиспраност.
3. Само развалилось.
Я все "версии Бубочки" перечислил?
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Основна яка, біндєри збили, щоби розсварити Зелю із ******?
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Вас Иран послал прямым текстом далеко и надолго. Эти сказки про черные ящики мы уже слышали
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1. Несправність літака
2. Птах потрапив у двигун
3. Марсіани
Найвірогідніша, на думку Секретаря РНБО - третя версія
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Ще 4 версия: рашеносасущие пэдрилоиды. РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 2381 РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 5819
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Підлизав, зараховано. Біжком тупцюй до каси, доки відчинена
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Уже папижжав, а то тебе не доженю и ты перший паспиешь.
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Боже, какие никчемы...аж целых три версии у них есть...
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А на первом месте должна быть компенсация родственникам, а не черные ящики. В этом вся суть отношения государства к гражданам. Ящики - железо. Люди - вот кто должен быть на первом месте у государственных деятелей.
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Что они курят???У них все дела творятся в тёмную,народ же тупой и не поймёт...так они думают
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Москва 100% керує процесом дезінформації та затягування процесу приховуючи свою причетність . Маючи досвід відбріхування по південнокорейському "Боїнгу" , по ТУ 154 над Чорним морем , по польському з президентом , по МН 17 та нарешті по українському "Боїнгу" в Ірані . В усіх цих випадках присутня рука кацапів , це відчувається по почерку "розслідування" та затягуванні справи . За останні роки ні одна країна не збила таку кількість авіалайнерів ( 5-6 ) і не відправила до могили таку кількість пасажирів . Кацапія ворог всьому людству .
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Знаем знаем....и во всех трех основная тема - как отмазать вашего хозяина х.уйла.
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"-Есть ли у вас план,мистер Фикс? -Есть ли у меня план? -Есть ли у меня план? -Да у меня целых три плана!" (с)
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Технічна несправність, помилка пілота і умисний таран злітаючої ракети?
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Я в первые слышу , чтобы по Чикагской конвенции , черные ящики нельзя передать Украине , самолет Украинский , значит Украина должна требовать передачи черных ящиков в Киев РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 6608
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Тек бубочка цього не дуже й хоче . Така позиція москви .
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Чому збили тільки український літак, коли усі літали туди та відтуди? Це для мене головне запитання. У випадковість не вірю. Випадковість - політ в Оман в той самий час? Випадковість - показовий обстріл без жертв іранцями бази амеріканців в той самий час? Події в Парижі, коли Сурков на гівно ізойшов, що не по його вийшло і, як слід, подальше його звільнення? Усі подіі потім - мюнхеньска конференція, наступ сепаратистів тощо? Впевнений, що за кермом ракетної установки були росіяни. Я вважаю, головні причини могуть бути наступні: або банальна помста за малайзійський або російський літак, або спроба надавити та шантажувати Зеленського. Путін мріє про Совок 2.0 із Білорусью та Україной вже до "свого парада побєди" 9 травня.
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Мне вот интересно, а версия что самолёт сбили среди них есть?
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