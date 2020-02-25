 РНБО має три закриті версії щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, - Данілов

Про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net", передає Цензор.НЕТ.

Данілов заявив, що був в Ірані для вирішення питання чорних скриньок. За чиказькою конвенцією, саме іранська сторона веде розслідування в цій справі.

"Нам було дуже важливо, щоб вони це робили спільно з нами. У нас відбулися переговори в два раунди з секретарем РНБО Ірану. Ми з ними досягли певних домовленостей", - повідомив він.

Данілов підкреслив, що поки головне завдання - це чорні скриньки і компенсація родичам.

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На питання, чи вірить він у те, що іранські військові збили літак випадково, секретар РНБО відповів: "У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. В тому числі, хто був в цьому зацікавлений і хто ще брав у цьому участь".

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.