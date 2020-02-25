EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3761  24
Все про:депутат (1133) журналістика (981) ДБР (907)

 ДБР повідомило про підозру екснардепу в перешкоджанні діяльності журналіста

Державне бюро розслідувань повідомило народному депутату України VIII скликання про підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

"Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишня народна депутатка перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису", - повідомляє ДБР.

У повідомленні не називається прізвище екснардепа.

Як зазначає агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про народну депутатку фракції "Народний фронт" Тетяну Чорновол.

За даними співрозмовника агентства, інцидент стався під час засідання Апеляційного адміністративного суду Києва з питання обраного запобіжного заходу народному депутату Ради VIII скликання фракції "Народний фронт" Сергію Пашинському.

У ДБР зазначають, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. У разі доведення вини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177639
 
 
 Топ коментарі
 
тобто портнов та шарій патріоти і вони вас не цікавлять.... ну ну
 показати весь коментар
 
Якщо діє ДБР, підозра до Майданівки. 100%. Вєнідіктова - риги-анальна штучка.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
небольшой поиск и вуаля:

Во время суда над Пашинским Татьяна Черновол напала на журналиста
16:57, 18 октября 2019
Во время суда, где избирали мру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, пострадал журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в соцсети.
Дмитрий Кучер (на суде представлял проект блогера Анатолия Шария) заявил, что прямо в зале на него напала экс-нардеп и соратница Пашинского Татьяна Черновол.
"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у госпожи Чорновол об ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновил меня поцарапала", - рассказал в комментарии НСЖУ Дмитрий Кучер и добавил, что у него есть видеозапись инцидента.
 показати весь коментар
 
 
тобто портнов та шарій патріоти і вони вас не цікавлять.... ну ну
 показати весь коментар
 
 
Якщо діє ДБР, підозра до Майданівки. 100%. Вєнідіктова - риги-анальна штучка.
 показати весь коментар
 
 
Приходить Порошенко, перед Мюнхенською конференцією, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
 показати весь коментар
 
 
Самі поважні ЗМІ записують події на талєфон!
 показати весь коментар
 
 
Які ЗМІ ? Всі ЗМІ та банки в руках "богообраних патріотів " . Результатом того є обрання бубочки Президентом 73% дупоголовою лохобільшістю . Це ще повезло , а то ідіотам могли підсунули табуретку то й за неї проголосують .Реальна інформація лише в "тирнеті" , але 73% в тій каші не розібратися , це якщо є бажання . А такого бажання в 73% бути не може , там одне бажання - "халяви , негайно , тут і зараз" . Подальший прогноз невтішний . " Путь наш во мракє" .
 показати весь коментар
 
 
Когда Мендель пойдет на нары по этой же статье? Охранники медведчука, луцика? СБУ-ки?
Всех сажать так всех!!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну, а коли Мендель повідомлять підозру?
ДБР повідомило про підозру екснардепу в перешкоджанні діяльності журналіста - Цензор.НЕТ 5715
 показати весь коментар
 
 
Ти подивись як та Чороновол себе поводила, а потім будеш казати, там стаття.
 показати весь коментар
 
А взагалі і смішно, і гірко. ДБР такими дрібницями займаєтся
 показати весь коментар
 
 
У бутусова есть галочка в голове, не упоминать фамилию шария в суе на его сайте
 показати весь коментар
 
 
Та ту Чорновол у дурку треба, Шарій красень,все робе по закону.
 показати весь коментар
 
У Тани справка от психиатра, причем настоящая, а не как докторский диплом премьера. Таню не посадят, разве что укол дадут.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору