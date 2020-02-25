 ДБР повідомило про підозру екснардепу в перешкоджанні діяльності журналіста

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.
"Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишня народна депутатка перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувались у залі судового засідання. Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису", - повідомляє ДБР.
У повідомленні не називається прізвище екснардепа.
Як зазначає агентство "Інтерфакс-Україна", йдеться про народну депутатку фракції "Народний фронт" Тетяну Чорновол.
За даними співрозмовника агентства, інцидент стався під час засідання Апеляційного адміністративного суду Києва з питання обраного запобіжного заходу народному депутату Ради VIII скликання фракції "Народний фронт" Сергію Пашинському.
У ДБР зазначають, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. У разі доведення вини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
Во время суда над Пашинским Татьяна Черновол напала на журналиста
16:57, 18 октября 2019
Во время суда, где избирали мру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, пострадал журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в соцсети.
Дмитрий Кучер (на суде представлял проект блогера Анатолия Шария) заявил, что прямо в зале на него напала экс-нардеп и соратница Пашинского Татьяна Черновол.
"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у госпожи Чорновол об ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновил меня поцарапала", - рассказал в комментарии НСЖУ Дмитрий Кучер и добавил, что у него есть видеозапись инцидента.
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
Всех сажать так всех!!!!