 В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Українського Кібер Альянсу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ранком 25 лютого, у громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian Townsend (Шон Таунсенд), Олександра Галущенка та Андрія Перевезія проводяться обшуки за місцем їхньої реєстрації. Наразі ми не маємо більш детальної інформації, щодо причини таких дій. Ми пов'язуємо такі дії Національної поліції України політичним тиском на наших активістів", - йдеться в повідомленні.
Ukrainian Cyber Alliance - спільнота українських кіберактивістів з різних міст і куточків світу. Альянс створили в 2016 році, його мета - протистояти російській агресії в Україні.
Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".
У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.
У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кібер Альянсу.
Активісти з команди Український Кібер Альянс (UCA) відомі зломом листування з канцелярії помічника президента РФ Владислава Суркова.
реванш? та ні, про що це я.
им то зачем?
мне просто интересно
связаны ли эти две новости между собой
про этих патриотов
и про тех которые счета вскрывали
тобто, як доведений факт.
Поч. 2019 р. "Весна прийде садити (злодюг?) будемо".
******* Зє.
Поч 2020 р. " Весна прийде,садити (Майданівців!)будемо"
******* Зє.
Марченко - вообще закрыли дело по бронежилетам.
Гримчак - тоже на свободе.
Вся эта херня - обычное шоу в стиле квартала.
Арестовывают с помпой - потом тихонько отпускают, ибо ничего нет - но у лоха остается впечатление, что "наридный прыпыздэнт борется с коррупцией".
так вчера на прямом сказали шо в деле наметилась положительная динамика
все доказательства обвиняемой стороны разваливаются прямо на глазах
правосудие торжествует
скоро всех выпустят
и фронтовикам-ветеранам не было смысла его убивать - это ж не падла, который бузина.
Шеремет явно наступил кому-то на ДЕНЕЖНЫЙ мозоль. Такие версии логичней.
Зачем ЗЕленым организация, которая может отследить их связи с ФСБ и сепарами?
Увлеклись националистическими идеями, гады.
К ногтю.
Это вам не барыга Порошенко.
А всех просили *ДУМАЙТЕ!*
от тебя воняет...
Чому?
Тому, що Зеленський - породження єврейського космополітизму з душею скрепоносця руського миру та з українською ватою в мозоку.
Буде гірше. Визріває міраж старшого брата.
Це вам не мародер-барига з його девізом "ДУМАЙТЕ"!
Не нажился же? Или ты видишь какой-то изощренный план по сдаче пуйлу Украины, который еще продолжается?
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.
9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR