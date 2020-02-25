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 В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск

В Українському Кібер Альянсі заявили, що пов'язують обшуки у співзасновників громадської організації з тиском на активістів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Українського Кібер Альянсу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ранком 25 лютого, у громадських активістів та співзасновників ГО "Український Кібер Альянс" Sean Brian Townsend (Шон Таунсенд), Олександра Галущенка та Андрія Перевезія проводяться обшуки за місцем їхньої реєстрації. Наразі ми не маємо більш детальної інформації, щодо причини таких дій. Ми пов'язуємо такі дії Національної поліції України політичним тиском на наших активістів", - йдеться в повідомленні.

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Ukrainian Cyber ​​Alliance - спільнота українських кіберактивістів з різних міст і куточків світу. Альянс створили в 2016 році, його мета - протистояти російській агресії в Україні.

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кібер Альянсу.

Активісти з команди Український Кібер Альянс (UCA) відомі зломом листування з канцелярії помічника президента РФ Владислава Суркова.

В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177635
 
 
 Топ коментарі
 
ні, це ті, що протистоять російській окупації.
реванш? та ні, про що це я.
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Логично чо.
Зачем ЗЕленым организация, которая может отследить их связи с ФСБ и сепарами?
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Трансформація,чи мутація?
Поч. 2019 р. "Весна прийде садити (злодюг?) будемо".
Каманда Зє.
Поч 2020 р. " Весна прийде,садити (Майданівців!)будемо"
Каманда Зє.
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это те которых в новости чуть ниже киберполиция за жопу взяла?
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ні, це ті, що протистоять російській окупації.
реванш? та ні, про що це я.
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пишут шо совместно с американскими комрадами
им то зачем?
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нет
мне просто интересно
связаны ли эти две новости между собой
про этих патриотов
и про тех которые счета вскрывали
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так отож, чи пов'язані ці новини ще невідомо, а ви вже написали: "пишут шо совместно с американскими комрадами" маючі на увазі новину про обшуки в хакерів.
тобто, як доведений факт.
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Все общественные организации, задача которых противостоять российской агрессии при зеленой власти подвергаются преследованиям и это понятно, по действиям оманского президента и его похабному отношению к народу, армии и стране. Эти зеленые мрази лижут зад АГРЕССОРУ и предатели Украины. То, что украинцы избрали себе такого президента -это очень большой вопрос к психиатрам.
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Вона не знає... Сама мені написала, що не любить будь-яку владу... Тобто, її завдання - кидать лайно на вентилятор... На більше вона нездатна... (Ну, прямо, як моя теща: "Ти не так робиш!...". "А як треба?..." "Не знаю, як, але ти робиш не так!...".).
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А ти Лариса? И тут свое рыло вставило, соевое недоделанное быдло. При чем тут- я ненавижу любую власть? Я ненавижу ту власть, что была и есть, потому что в Украине ни разу еще не было нормальной власти. Потому что такие вот уроды избирают один шлак. А на вопрос отвечу так. Нужно смотреть дальше, что эти зеленые гниды будут делать, думаю они дойдут скоро до точки кипения у народа.
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Слив Украины в угоду России идёт полным ходом.
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Трансформація,чи мутація?
Поч. 2019 р. "Весна прийде садити (злодюг?) будемо".
******* Зє.
Поч 2020 р. " Весна прийде,садити (Майданівців!)будемо"
******* Зє.
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не только Пашинского.
Марченко - вообще закрыли дело по бронежилетам.
Гримчак - тоже на свободе.

Вся эта херня - обычное шоу в стиле квартала.
Арестовывают с помпой - потом тихонько отпускают, ибо ничего нет - но у лоха остается впечатление, что "наридный прыпыздэнт борется с коррупцией".
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возможно Василь имел ввиду дело Шеремета
так вчера на прямом сказали шо в деле наметилась положительная динамика
все доказательства обвиняемой стороны разваливаются прямо на глазах
правосудие торжествует

скоро всех выпустят
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там сразу было понятно - Шеремет не был сепаром, скорее - наоборот.
и фронтовикам-ветеранам не было смысла его убивать - это ж не падла, который бузина.

Шеремет явно наступил кому-то на ДЕНЕЖНЫЙ мозоль. Такие версии логичней.
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Василь мав на увазі останні висловлювання в.о. ДБР про "нещасних бєркутов та людоєдов Майдановцев ".
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Логично чо.
Зачем ЗЕленым организация, которая может отследить их связи с ФСБ и сепарами?
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От-от... Саме про це я і подумав... У "блазенят" же "чуйка" є - "Сьогодні вони вломлюються в сайти російські, що паскудять Україні, а завтра за нас візьмуться!!!" От і трудяться "на випередження"...
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щас посадят за противодействие усилиям братского русского народа и его Великого Пи..., пардон, Лидера по установлению мира.
Увлеклись националистическими идеями, гады.
К ногтю.
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Главное, что активисты..., а там хоть трава не расти!
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Прессуют оплот информ сопротивления от информационной воны московии. Конечно Зе непричем и реванша рыгов и ваты нету.
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Хуже не будет.
Это вам не барыга Порошенко.

А всех просили *ДУМАЙТЕ!*
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При Зелёной Сопле быть патриотом в Украине стало опасно и уголовно наказуемо.

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До речі, саме Таунсенд виявив у програмах деанонімізації (які використовує наша кіберполіція) російські скріпти... Тобто наші менти юзають кацапське ПО!
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Шакаладники вам лишь бы гадить, тема не важна!
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ему ссут в глаза - а он - роса...
от тебя воняет...
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так какую тему сейчас не возьми - везде зебуины обсираются во главе со своим обосранным Великим Ишаком.
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Атимайдан при владі, він поки не переміг, він при владі та набирає сили.
Чому?
Тому, що Зеленський - породження єврейського космополітизму з душею скрепоносця руського миру та з українською ватою в мозоку.
Буде гірше. Визріває міраж старшого брата.
Це вам не мародер-барига з його девізом "ДУМАЙТЕ"!
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Просто мародер хотел нажиться по другому на сдаче пуйлу Украины, примитивнее и не так изощренно. Не должно быть в будущем Украины таких персонажей как мальдивский с оманским.
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мародер хотел нажиться по другому на сдаче пуйлу Украины
Не нажился же? Или ты видишь какой-то изощренный план по сдаче пуйлу Украины, который еще продолжается?
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Еще не вечер. Где все активы шоколадного? Все там же в офшорах. Потом в международных судах высудит себе компенсацию за потерю активов, или сомневаетесь? Просто не досидел на втором сроке, чтоб контролировано сдать Украину. Но тут Зе ребятки не хуже его сдают... все у шоколадного будет в миллиардах, с чем вас- его фана и поздравляю.
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Что будет дальше? Тупые отговорки киберполиции и высосанные из пальца поводы для обысков. Зехомячки, вы этого хотели когда голосовали за зеленых?
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еще одна "победа" зебилов всех вместе
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Украина необыкновенная,это если в лоб и по лбу...В прошлом году самым прибыльным поездом международного направления стал "Киев - Москва" с показателем прибыли в 145,2 млн грн....Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является «агрессором на Украине» и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа. Об этом сообщает издание wPolityce.По его словам, Россия по-прежнему оккупирует Крым, а также районы вокруг Донецка и Луганска. В активістів і співзасновників Українського Кібер Альянсу відбуваються обшуки: в організації заявляють про політичний тиск - Цензор.НЕТ 7695
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******** все, що заважає об'єднанню з ордло і дружбі з вбивцями 14 000 українців
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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.

9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
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Докази причетності до проукраїнської діяльності.
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А чого ж ви хочете, коли тепер проросійська влада.
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"- Я обещаю: в следующем году мы вернём Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но, как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и всякую чушь."
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