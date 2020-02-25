 Чиновники "Київміськсвітла" підозрюються в масштабних зловживаннях під час держзакупівель, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, у 2018 році керівництво кількох структурних підрозділів комунального закладу забезпечило перемогу в тендері на придбання освітлювальних засобів для поточних потреб міста наближеній до них комерційній структурі. Загальна сума контрактів становила кілька десятків мільйонів гривень, частину з якої було розтрачено.
За попередньою версією слідства, під час підготовки кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість на лампи для вуличного освітлення.
Ініційована Службою комплексна товарознавча та судово-економічна експертизи засвідчили, що через такі дії посадовців місцевому бюджету завдано збитки у особливо великих розмірах.
Наразі п’ятьом посадовцям "Київміськсвітла" оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
После "блестящих расследований" по Пороху (ничего нет даже в намеках), Пашинскому (отпустили), Марченко с бронежилетами (отпустили, дело закрыли) и т.д. и т.п. - ждем новых "блестящих расследований"!
Зебилы на марше...
как делают все нормальные люди
а как же децентрализация?
очень много было "антико-ко-коррупционных" восторгов по поводу Прозорро, Нефедова и системы тендеров.
Так пардон! - если эти тендера ничего не дают, то какого хера вы носитесь с Нефедовым?
А если Нефедов хороший, то чего и на кого вы заводите дела?
скорее всего, ничего там нет.
как говорил один мой знакомый прожженнейший мент: в нашем деле главное громко прокукарекать.
на 90% их работа к этому и сводится.
На встречу с активистами руководитель Киевгорсвета прийти не захотел.