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Все про:Київрада (274) СБУ (5332)

 Чиновники "Київміськсвітла" підозрюються в масштабних зловживаннях під час держзакупівель, - СБУ

Служба безпеки України підозрює посадових осіб комунального підприємства "Київміськсвітло" в масштабних зловживаннях під час здійснення закупівель товарів для зовнішнього освітлення столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, у 2018 році керівництво кількох структурних підрозділів комунального закладу забезпечило перемогу в тендері на придбання освітлювальних засобів для поточних потреб міста наближеній до них комерційній структурі. Загальна сума контрактів становила кілька десятків мільйонів гривень, частину з якої було розтрачено.

За попередньою версією слідства, під час підготовки кошторису чиновники свідомо завищили реальну ринкову вартість на лампи для вуличного освітлення.

Ініційована Службою комплексна товарознавча та судово-економічна експертизи засвідчили, що через такі дії посадовців місцевому бюджету завдано збитки у особливо великих розмірах.

Наразі п’ятьом посадовцям "Київміськсвітла" оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177632
 
 
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О!
После "блестящих расследований" по Пороху (ничего нет даже в намеках), Пашинскому (отпустили), Марченко с бронежилетами (отпустили, дело закрыли) и т.д. и т.п. - ждем новых "блестящих расследований"!

Зебилы на марше...
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а шо за счет местных громад ума не хватило лампочек купить?Чиновники "Киевгорсвета" подозреваются в масштабных злоупотреблениях при госзакупках, - СБУ - Цензор.НЕТ 3384
как делают все нормальные люди
а как же децентрализация?
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И еще:
очень много было "антико-ко-коррупционных" восторгов по поводу Прозорро, Нефедова и системы тендеров.
Так пардон! - если эти тендера ничего не дают, то какого хера вы носитесь с Нефедовым?
А если Нефедов хороший, то чего и на кого вы заводите дела?
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такое ощущение что историческая миссия чиновников в этой стране это воровать....
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та не торопись.
скорее всего, ничего там нет.

как говорил один мой знакомый прожженнейший мент: в нашем деле главное громко прокукарекать.
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такое то же понятно , что бы собаку кормили ей надо гавкать
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абсолютно в дырку.
на 90% их работа к этому и сводится.
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Почитайте про случай с "испанскими" фонарями, которые установили в конце прошлого года в Мариинском парке и которые уже пришлось красить из-за ржавчины.

На встречу с активистами руководитель Киевгорсвета прийти не захотел.
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Раз уж мы скатилась в такое средневековье, то может и наказания ввести средневековые? Взять, к примеру, всё причастное к афёре "руководство нескольких подразделений" да и развесить на этих самых "осветительных приборах".
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