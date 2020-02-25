 Хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті, - ЗМІ

Про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на власне джерело в обласній інфекційній лікарні, передає Цензор.НЕТ.

Як стало відомо, жителя с. Дідове госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підвищеною температурою.

Лікарям він розповів, що 21 день тому він контактував із громадянином Китаю в Ніредьгазі.

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Після того, як хворий звернувся до медиків, у Берегові було скликано протиепідемічну комісію та ухвалено рішення госпіталізувати чоловіка до обласної інфекційної лікарні із використанням спецзасобів захисту.

В інфекційній лікарні готують спеціальний бокс для прийому хворого. Мешканця Берегівщини перевірятимуть на коронавірус.

Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти.

На цей момент тест-систем в області ще немає.