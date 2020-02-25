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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Закарпаття (886) госпіталізація (69) COVID-19 (261)

 Хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті, - ЗМІ

Про госпіталізацію закарпатця з підвищеною температурою стало відомо ЗМІ.

Про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на власне джерело в обласній інфекційній лікарні, передає Цензор.НЕТ.

Як стало відомо, жителя с. Дідове госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підвищеною температурою.

Лікарям він розповів, що 21 день тому він контактував із громадянином Китаю в Ніредьгазі.

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Після того, як хворий звернувся до медиків, у Берегові було скликано протиепідемічну комісію та ухвалено рішення госпіталізувати чоловіка до обласної інфекційної лікарні із використанням спецзасобів захисту.

В інфекційній лікарні готують спеціальний бокс для прийому хворого. Мешканця Берегівщини перевірятимуть на коронавірус.

Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти.

На цей момент тест-систем в області ще немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177628
 
 
 Топ коментарі
 
еще нет!!! а так к встрече вируса готовы полностью! власть врунов и идиотов!!!
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От патрійот! Все тягне до дому! Міг би і лишитись з китайцем, яки його нагородив за сумлінну працю! А може просто ідіот!
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а это плохо, для состояния нашей медицины во всем этом веселого мало , и геройство должно уйти на второй план , а на первом не выдумывать велосипед а поступать по правилам эпидем угрозы которые написаны давно и не дураками
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Под ОРВИ наши врачи понимают все вплоть до шизофрении.
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еще нет!!! а так к встрече вируса готовы полностью! власть врунов и идиотов!!!
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От патрійот! Все тягне до дому! Міг би і лишитись з китайцем, яки його нагородив за сумлінну працю! А може просто ідіот!
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то что в бокс это хорошо , хоть у кого еще остался опыт и ум , главное меньше контактов с этой дрянью.
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Так он 21 день со всем Закарпатье общался,
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а это плохо, для состояния нашей медицины во всем этом веселого мало , и геройство должно уйти на второй план , а на первом не выдумывать велосипед а поступать по правилам эпидем угрозы которые написаны давно и не дураками
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100%! там же в Италии поприкрывают все на карантин - так они домой поедут, в отпуск... и привезут эту гадость нам
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Та ми й так за горами. Від кого нас ізолювати, від України? Головне, щоби не від Європи.
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Мы и так изолированы. Мне в Париж проще, дешевле и быстрее добираться, чем до Киева
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Это бандэрам за Санжары. Молитесь дальше и пойте гимн.
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Як припекло, мадьяр зразу згадав, що він бандерівець!
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Краще захворіти короновірусом, ніж бути кацапом-довбо.бом.
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косой, а ты взял бы и к себе поселил, небандера
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Я не против, только пусть со своим пойлом являются и будем, тогда, петь гимн в обнимку на зло СЕРДОБОЛЬНЫМ БАНДЭРОВЦАМ. Да, на три дня обеспечил себя не общаться с ЕДИОТАМИ.
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неграмотное быдло, пишится- ИДИОТ, вот ты и есть
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закрыть закрыли, а тест-систем нет. 950 комплектов на всю Украину - это мизер. зато пропиарились на теме все, даже "великомученица скалецкая". нас ждет лютый кошмар.
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что-то кошмара в мире не наблюдается, только СМИ раздувают.
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во всем мире нет Н.Санжар, а у нас есть. во всем мире дебилов выгоняют в отствку, а у нас 73%.
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Как нет тест-систем ? Гончарук же сказал что полностью готовы к короновирусу ! Зеленский и его "команда"- шайка саботажников и предателей !
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Возможно это как раз и есть первая ласточка, принесшая к нам коронавирус.
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У нас сотні таких. Через Будапешт усі з Китаю повернулись і навіть ніхто температуру їм не міряв. Я давно про це пишу. Дивують лікарі Берегово, бо їх колеги з Виноградова, навпаки радили таким пацієнтам, приховувати факт повернення із Китаю, щоби менше мати геморою...
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Не хтіли мати геморою, будуть мати Коронавірус...
Геморой, мабуть, це кращій вибір між ним та Коронавірусом!
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Довкола повна безвідповідальність і бардак. Усюди, де присутня держава - .опа.
Більш менш нормально працює те, що не державне.
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так не только через Будапешт. Из Китая летят через транзитные аэропорты - Париж, Франкфурт, Вену. Только из Парижа например прибывает 6 рейсов в день. И у человека не написано откуда он прилетел если он сам не признается то считается что из Вены, парижа, Франкфурта и т.п.
Проконтролировать нельзя никак. Не будешь же пару тысяч пассажиров в день гонять через детектор лжи
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"...работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда".
...лять это какой-то "джекпот"!
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Во Львов его. Там врачи гимн Украины пели, вот пусть теперь докажут свой патриотизм на деле.
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Каждую неделю, четверг-пятница, на КПП Тиса итальянские дни. Все забито очередями. Туда торгаши везут всякую хрень на продажу, в Украину едут заробитчане на выходные.
Инкубационный период 27 дней, за это время тысячи людей разъехались по всей стране.
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