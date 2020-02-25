 Хворого на ГРВІ, який контактував в Угорщині з китайцем, госпіталізували на Закарпатті (оновлено)

Про це повідомляє Mukachevo.net із посиланням на власне джерело в обласній інфекційній лікарні, передає Цензор.НЕТ.
Як стало відомо, жителя с. Дідове госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підвищеною температурою.
Лікарям він розповів, що 21 день тому він контактував із громадянином Китаю в Ніредьгазі.
Після того, як хворий звернувся до медиків, у Берегові було скликано протиепідемічну комісію та ухвалено рішення госпіталізувати чоловіка до обласної інфекційної лікарні із використанням спецзасобів захисту.
В інфекційній лікарні його поміщено в спеціальний бокс. Мешканця Берегівщини перевірятимуть на коронавірус.
Також стало відомо, що чоловік, який захворів, 1985 року народження, працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти.
На цей момент тест-систем в області ще немає.
25 лютого на конференції в ОДА Закарпаття начальниця департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, офіційно підтвердила госпіталізацію до обласної лікарні хворого чоловіка, пише mukachevo.net.
За її словами, чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині. Через це було вжито заходів, за яких чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.
Він був поміщений до ізолятора разом з дружиною. У хворого було взято всі аналізи для перевірки.
Наразі спеціалісти уточнюють зв'язки закарпатця з мешканцем Китаю, адже він не міг точно пояснити коли його роботодавець повернувся з Китаю.
Геморой, мабуть, це кращій вибір між ним та Коронавірусом!
Більш менш нормально працює те, що не державне.
Проконтролировать нельзя никак. Не будешь же пару тысяч пассажиров в день гонять через детектор лжи
...лять это какой-то "джекпот"!
Инкубационный период 27 дней, за это время тысячи людей разъехались по всей стране.
"оскількми смертність від COVID-2019 s ОРВІ майже однакова,то так і пишіть -помер від ОРВІ"
Украина справится с несколькими случаями заражения коронавирусом, но не готова к вспышке эпидемии. Причина - в разрушенной системе санитарно-эпидемиологического контроля и отсутствии достаточного количества оборудования в больницах. Также население не доверяет чиновникам и официальным службам, а те не умеют донести информацию до людей.
Украина не готова к массовому распространению коронавируса, а в противодействии инфекционным заболеванием самое главное - готовность.
Об этом рассказала в сегодняшней публикации «Апострофа» доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.
Она отметила, если в Украине обнаружат коронавирус, то стране грозит паника. Однако, если зафиксируют всего два-три случая, то это будет не так страшно, гораздо опаснее эпидемия.
Она сравнила, что в Италии из-за смертельной болезни уже началась паника, люди выезжают из страны. Также Германия уже перекрыла границу.
«Потому что это неконтролируемый процесс.
Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы - конечно!
Ни в Польше, ни в Беларуси нет такой разрухи», - отметила медик.
По ее словам, в стране должны быть оборудование и приборы, даже если они не понадобятся.
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«Не должно быть так, что для наших людей, которые возвращались из Китая, раз за разом меняли дислокацию, их никуда не пускали, потому что местные власти сопротивлялись. Это бред!
Нам сейчас навязывают децентрализованное противодействие инфекционным заболеванием. Понимает ли человек, который это придумал, всю ответственность и все риски и, что самое главное, знает ли он наши регионы?
Децентрализация не должна автоматически означать дерегуляцию. Государство не может прекратить контроль за тем, что представляет собой вопрос национальной безопасности», - сказала Голубовская.
Она подчеркнула, что в Украине, к счастью, позволили сохранить инфекционные стационары. Поскольку в бюджетном финансировании лечения инфекционных болезней были заложены такие условия, которые вели к ликвидации больниц.
«Приняли концепцию, будут оплачивать вылеченный случай заболевания. Есть больные с гриппом, вы вылечили - мы вам заплатим деньги. А завтра больных нет, то и платить вам не будем.
А, условно говоря, послезавтра больница закроется. А через месяц будет колоссальная вспышка и больных будут распихивать по всем неприспособленным помещениям.
Но только инфекционные стационары могут госпитализировать таких больных: они боксированные, там условия не такие, как в терапевтических клиниках», - отметила врач.