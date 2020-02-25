 Не вірю в проведення місцевих виборів в ОРДЛО восени тільки на 50%, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net".
Колишній спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер раніше заявив, що не вірить у можливість проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі цього року.
Данілов, коментуючи його слова заявив: "Я з великою повагою ставлюся до пана Волкера, але розведення відбувається тільки за умови взаємності. Якщо одна сторона не відходить, то й інша теж. Інша справа, що Волкер не вірить в те, що будуть проведені вибори, і він це говорить на 100%. Я можу сказати, що теж в це не вірю, але на 50%".
За його словами, він хоче "по-перше, - поставити наших прикордонників на нашому українському кордоні, по-друге - організувати спільне патрулювання територій з членами місцевих громад".
"Цей досвід уже був у Хорватії. Він був різний. Я не можу сказати, що в групах по чотири людини не було певних суперечок. Але ми повинні до цього наполегливо йти", - додав він.
Данілов підкреслив, що вибори повинні проходити тільки за умови дотримання Конституції України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.
то это уже будет не ордло
а полноценные донецкая и луганская области
уверен на 100% в отличии от некоторых
то что МН-17 сбил курский бук уже практически доказано, не сомневается даже ближайшее окружение *****, читайте в ютубе вью винидиктова кому интересно
отдавал приказ на его применение человек уровня не ниже министр обороны
который в свою очередь согласовал это с верховным правителем
так что эти двое автоматом признаются военными преступниками
россия странна агрессор получает больше полезных санкций от трампа
которому накануне выборов надо сохранить морду лица и дистанцироваться от мордора
думаю именно сейчас идут отчаянные торги
а 9 марта так скоро
так что или осенью донбасс будет полностью освобождён, или превратися в приднестровье
и про него можно забыть
Зе в это время отчаянно виляет жопой и пытается усидеть на двух стульях
потому как понял что внутри страны ничего хорошего "элиты" ему сделать не дадут
решил пропетлять на внешней политике как и ПАП в своё время
https://twitter.com/i/status/1232087285157519360
Настойчиво идти - к "спорам"?
Так вроде эти "споры" и так ежедневно - изо всех калибров.
Куда ж ты, дятел, еще хочешь "настойчиво идти"?
Насправді, про які вибори в осяжний період можна говорити, якщо промиті мізки лугандонців вимагають обов'язкової не менш, ніж п'ятирічної санації.