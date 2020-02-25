EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1720  31
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (77) місцеві вибори (153) Донбас (15398) Волкер Курт (509)

 Не вірю в проведення місцевих виборів в ОРДЛО восени тільки на 50%, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про те, що вірить у проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі цієї осені тільки на 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net".

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер раніше заявив, що не вірить у можливість проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі цього року.

Данілов, коментуючи його слова заявив: "Я з великою повагою ставлюся до пана Волкера, але розведення відбувається тільки за умови взаємності. Якщо одна сторона не відходить, то й інша теж. Інша справа, що Волкер не вірить в те, що будуть проведені вибори, і він це говорить на 100%. Я можу сказати, що теж в це не вірю, але на 50%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можна створити спеціальні точки ближче до кордону, - "слуга народу" Мошенець про проведення місцевих виборів в окупованому Криму

За його словами, він хоче "по-перше, - поставити наших прикордонників на нашому українському кордоні, по-друге - організувати спільне патрулювання територій з членами місцевих громад".

"Цей досвід уже був у Хорватії. Він був різний. Я не можу сказати, що в групах по чотири людини не було певних суперечок. Але ми повинні до цього наполегливо йти", - додав він.

Данілов підкреслив, що вибори повинні проходити тільки за умови дотримання Конституції України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177625
 
 
 Топ коментарі
 
Боїться відходити від офіційного курсу зєбуїнів. Адже сам зєбуїн. Причому лугандійський.
 показати весь коментар
 
Брехун оманський свято вірить в вибори.
 показати весь коментар
 
Какие выборы?--ни одного украинского канала тв и радио,в школах укр. язык 1(один) час в неделю-22.5 мин.мова и 22.5 литература,ни одного укр.флага либо другой укр.символики,кацапские орки заставляют жителей получать паспорта днр и в дальнейшем кацапстана....ну и где "выбор",т. к. считать тоже будут они...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Правила игры «верю - не верю» очень просты - ведущий задаёт вопросы, а игрок решает, верить ли информации, которая в них содержится или нет.
 показати весь коментар
 
 
у него ум хоть от улитки 1 % имеется у секретаря РНБО походу нет как впрочем у клована минус 50% ума от амебы....
 показати весь коментар
 
 
Боїться відходити від офіційного курсу зєбуїнів. Адже сам зєбуїн. Причому лугандійський.
 показати весь коментар
 
 
Да, у зеленых секретарей ума не найдешь даже улиточного, они все в стадии личинки. Верю - не верю, любит - не любит - это их игра в РНБО. До них не дошло и никогда не дойдет, что РФ и Путин - агрессоры, что заканчивать войну они не собираются, не для этого начинали, что ожидают от Украины только геополитических глобальных уступок и капитуляции.
 показати весь коментар
 
Так зеле ахметка пообещал выиграть выборы в ордло.Один раз он так уже выиграл.Решил еще раз реку перейти.
 показати весь коментар
 
Одне хочу сказати хтось з двох явно дебіл - Данілов чи Волкер?
 показати весь коментар
 
 
если выборы по украинским законам там и будут
то это уже будет не ордло
а полноценные донецкая и луганская области
уверен на 100% в отличии от некоторых
 показати весь коментар
 
А что значит ЕСЛИ? Если что? Если путин сдохнет до осени или если РФ развалится или если Москва провалится под землю? Какая причина этому если? Путин освобождать Донбасс не собирается, накапливает войска у украинской границы, в Сирии уже практически ведет войну с Турцией, Крым отдавать не будет. Что произойдет такого, что он все таки решит убраться вон?
 показати весь коментар
 
9 марта суд в гааге
то что МН-17 сбил курский бук уже практически доказано, не сомневается даже ближайшее окружение *****, читайте в ютубе вью винидиктова кому интересно
отдавал приказ на его применение человек уровня не ниже министр обороны
который в свою очередь согласовал это с верховным правителем
так что эти двое автоматом признаются военными преступниками
россия странна агрессор получает больше полезных санкций от трампа
которому накануне выборов надо сохранить морду лица и дистанцироваться от мордора
думаю именно сейчас идут отчаянные торги
а 9 марта так скоро
так что или осенью донбасс будет полностью освобождён, или превратися в приднестровье
и про него можно забыть
Зе в это время отчаянно виляет жопой и пытается усидеть на двух стульях
потому как понял что внутри страны ничего хорошего "элиты" ему сделать не дадут
решил пропетлять на внешней политике как и ПАП в своё время
 показати весь коментар
 
Брехун оманський свято вірить в вибори.
 показати весь коментар
 
 
Когда фантастичность и бредовость какой-либо идеи превышает все мыслемые пределы, даже некоторые зе-тыпилы начинают "не верить в неё на 50%"...

 показати весь коментар
 
Турецкий бронетранспортер ACV, таранит и преследует российский танк Т-72 на востоке Идлиба в Сирии.



https://twitter.com/i/status/1232087285157519360





 показати весь коментар
 
 
Тоді рекомендую тобі, Данілов, взяти найвеличнішого, Разумкова, сивуху, Арахамію та проїхати передвиборчим туром по ОРДЛО з агітаціє, зустрічами з виборцями... Сивуха буде пенсії роздавать, Арахамія з'ясує хто ж почав стріляти біля золотого 18 лютого, Разумков з найвеличнішим будуть агітувати за СН, а ти домовлятися про спільне патрулювання. Коли повернетесь... Чи якщо повернетесь, тоді й патякать щось будете, а зара виконуйте Конституцію та інші законодавчі акти України по забезпеченню обороноздатності країни, збереження її територіальної цілістності та незалежності.
 показати весь коментар
 
 
т.е. "в группах патрулирования в Хорватии были "определенные споры" (гм, гм...) - НО МЫ ДОЛЖНЫ К ЭТОМУ НАСТОЙЧИВО ИДТИ".

Настойчиво идти - к "спорам"?
Так вроде эти "споры" и так ежедневно - изо всех калибров.
Куда ж ты, дятел, еще хочешь "настойчиво идти"?
 показати весь коментар
 
 
Какие выборы?--ни одного украинского канала тв и радио,в школах укр. язык 1(один) час в неделю-22.5 мин.мова и 22.5 литература,ни одного укр.флага либо другой укр.символики,кацапские орки заставляют жителей получать паспорта днр и в дальнейшем кацапстана....ну и где "выбор",т. к. считать тоже будут они...
 показати весь коментар
 
 
Я вообще не верю в поведение выборов в Лагандоне. И не нужны они там!
 показати весь коментар
 
 
Почему? Там ведь живут наши граждане Украины.
 показати весь коментар
 
А скільки там залишилося громадян України, якщо рашка рапортує про майже мільйон виданих там російських паспортів? Їх володарів теж хочуть зробити українськими виборцями?
 показати весь коментар
 
Только враг Украины может верить в честное проведение выборов на оккупированных территориях. Достаточно формальной логики для очевидности этого факта. Зе президент с его Зе ********* активно подыгрывают путинской надуманной парадигме, "объясняющей" ситуацию с "защитой интересов" эрефии. Зе и его люди умышленно обходят стороной простой вопрос - зачем кремль начал войну против Украины и почему она проводится в такой гибридной форме. Через два года ударные группировки раиссянцев вдоль наших границ будут окончательно сформированы, а путин, не дожидаясь, уже начал транслировать сказки про "единый народ" ... и что дальше Зе? Собираешься и дальше вести диалог с агрессором уже после полной оккупации Украины из Израиля в который сразу сбежишь?
 показати весь коментар
 
 
Чому відразу Зєйло має тікати в Ізраїль? Адже є варіанти. Володіє нерухомістю в Ялті, Італії. І це лише верхівка айсбергу.
 показати весь коментар
 
Израиль не выдает в другие страны преступников. С такой "политикой", вероятность того, что всплывут факты сговора Зе с кремлем, крайне велика.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, что на 50% просветление, следует надеяться, что к осени будет на все 100%.
 показати весь коментар
 
 
Только идиот может поверить в осенние выборы ОРДЛО
 показати весь коментар
 
 
т.е. данилов на 50% кремлевская крыса. так бы и сказал.
 показати весь коментар
 
 
Дуже зручно влаштувався. Хоче бути в струмені на всі випадки життя. Не вірю в проведення місцевих виборів в ОРДЛО восени тільки на 50%, - Данілов - Цензор.НЕТ 3246
Насправді, про які вибори в осяжний період можна говорити, якщо промиті мізки лугандонців вимагають обов'язкової не менш, ніж п'ятирічної санації. Не вірю в проведення місцевих виборів в ОРДЛО восени тільки на 50%, - Данілов - Цензор.НЕТ 2247
 показати весь коментар
 
Очередное дно,как вас таких дурней делают?,пальцем наверное...
 показати весь коментар
 
Вся наша біда в тому, що у влади зараз все на 50 %.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору