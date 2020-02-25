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Все про:Литва (489) смерть (3863) СРСР (216)

 Помер останній маршал СРСР Язов, засуджений у Литві до 10 років за військові злочини

На 96-му році життя помер Дмитро Язов - останній маршал і міністр оборони СРСР. Військову кар'єру він почав ще під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Причиною смерті стала важка і тривала хвороба.

Язов був останнім міністром оборони СРСР і останнім із тих, що залишалися в живих, маршалом Радянського Союзу. Військовим відомством він керував з травня 1987 року по серпень 1991 року. За цей час він вивів радянські війська з Афганістану. Язов також був членом ЦК КПРС і кандидатом у члени Політбюро ЦК з 1987 року, а з 1990 року - членом президентської ради СРСР і потім членом Радбезу СРСР.

У серпні 1991 року він як член ДКНС (ГКЧП) дав наказ про введення танків та іншої військової техніки в Москву. Його заарештували після прильоту у "Внуково" з Фороса і звинуватили в державній зраді. У лютому 1994 року він потрапив під амністію.

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У березні 2019 року Вільнюський окружний суд заочно визнав Язова винним у військових злочинах і злочинах проти людяності у справі про події 13 січня 1991 року і засудив до десяти років позбавлення волі.

Він обвинувачувався в тому, що в кінці 1990 року створив організовану групу зі 160 військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР. В обвинувальному акті йдеться, що, залучаючи компартію і створюючи різні організації, Язов зі своїми соратниками доручив іншим посадовим особам "підготувати план перейняття владу в Литві, скласти список стратегічно важливих об'єктів, що підлягають захопленню, включивши в нього державні органи влади та управління, об'єкти масової інформації, комунікації, шляхів сполучення".

Згідно з документом, 11 січня 1991 року за реалізації плану злочинних діянь за допомогою військових дій були розпочаті агресія з боку Радянського Союзу і збройний конфлікт у Литві. У ніч на 13 січня 1991 року радянські військові та спецпідрозділи силових органів захопили Вільнюську телевежу і будівлю Литовського радіо. Це сталося через рік після того, як республіка оголосила про відновлення своєї незалежності від СРСР. У подіях у Вільнюсі загинули 14 людей, сотні постраждали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177623
 
   
 Топ коментарі
 
Єдине, що радує - йому, як і Кагановичу, судилося побачить розвал тієї структури, створенню і зміцненню якої вони сприяли все своє життя... А це для таких людей - "серпом по яйцях"... Так само, як і нашим "зелюкам", що бачать, як, на їх очах, руйнується "постамент" того, кому вони вручили владу...
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Долго же он и ему подобные негодяи живут
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довго паскудила світ тварюка...
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Долго же он и ему подобные негодяи живут
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Ну, ему ещё 10 лет сидеть, а умер не умер никого не волнует...
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Єдине, що радує - йому, як і Кагановичу, судилося побачить розвал тієї структури, створенню і зміцненню якої вони сприяли все своє життя... А це для таких людей - "серпом по яйцях"... Так само, як і нашим "зелюкам", що бачать, як, на їх очах, руйнується "постамент" того, кому вони вручили владу...
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та воно о лічном дбало, а лічне не пострадало от розвала структури. От тільки командування відібрали, а пєрсональну пєнсію та дачу оставили
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да нет ему Бог отмерил увидеть все прелесть их кретинизма начиная с ГКЧП пучта..не сталось бы пучта сегодня не было бы Путина и много чего... пучт состоялся 19 августа а 22 планировалось подписание Новой редакции по сути кардинально нового СОЮЗНОГО ДОГОВОРА РЕСПУБЛИК... так вот СССР имела все шансы стать тем кем стало через 7- 8 лет Европа ЕС...но увы эти вертухаи Сталинские не дали а ведь процесс расхождения республик был бы не в пропасть и системным и постепенным... в СССР оставалось 3 функции защита границ и внешняя политика и ЯО... и постепенно наращивая НЕЗАВИСИМОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ в процессе можно было за 10-15 лет разделиться на самостоятельное государство.. но при этом решать сразу комплекс вопросов.. Украина и Россия тот же Крым Азовское море и так далее.. в Молдавии тогда не состоялось ПМР в Грузии Абхазия и Осетия.. а Россия пьяные мужичье с автоматами начали беспредельный зашквар я вообще полагаю что кукловодом Пучта был Ельцин с группой сотоварищей коим не терпелось все поломать.. назло очевидности и здравомыслия то что сегодня ноет Путин Вова Вове бы не ныть в платочек за СССР.... а вспомнить кто именно и как через коленку бросил СССР в Бездну......
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шось не бачу лайків під твоєю одою во славу сересере. Савєцкій саюз пережив себе - останніх двадцять років свого існування вже був трупом і до сих пір смердить в головах язових та вульв ексі
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совок скалічив людські душі - як отих ельфів запрєдєльними тортурами перетворили в орків - до праці видрєсєрували огиду, бо важка, принизлива та дурна робота витравлювала радість созіданія. Будь-яку живу думку та ініціативу глушили на лєсоповалі та в псіхіатрічєскіх клініках. А тепер маємо стадо баранів, безініціативних, тупих, несвідомих істот, які хочуть тільки уколоцца і забицца
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Этот поц взял ник "вольво", а не "жигули", но любит сесере Представляю, какая каша у него в голове Помер останній маршал СРСР Язов, засуджений у Литві до 10 років за військові злочини - Цензор.НЕТ 1521
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Так він ГКЧС не важав кретинізмом - В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Источник: https://censor.net.ua/n3177623
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Себя он назвал за те действия старым дураком послушавшим политиков
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даже его русские осудили...не то что наши ...
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Земля стекловатой тебе герой мордора
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возможно осознал шо влада опять злочинна
западло ему там с ними сидеть
нормальная гражданская позиция как по мне
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это он, димка язов мой дембель подписывал
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горюешь? ну выскажи тут свои соболезнования.
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И Димки Язова приказ об увольнении в запас, до светлого дня осталось ху.ня.
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Спи солдат, спокойной ночи
Дембель стал на день короче
Пусть приснится водки таз,
Димки Язова приказ))
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Человек с богатейшей биографией.
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Ждём новых "ряженных" ветеранов на параде 9 мая.
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Уходят последние герои. Мир праху. Про покойных или хорошо или молча.
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герой?!.. видимо у тебя мозги величиной с грецкий орех..
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у тебя и таких нет.
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Конечно вывел наших ребят с афгана.
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ага.. героически обосрались в Афгане, а потом стратегически драпали в соответветствии с военной доктриной Агаркова под руководством Язова..
один мой знакомый особист высокого уровня, в 88-89 годах (точно уже не помню), обеспечивал внешний периметр охраны Язова в Ереване.. и видел собственными глазами неподдельный детский испуг и испорченный воздух, когда "бравый маршал" Язов, случайно встретился с толпой безоружных армян..
вывод: эти советские херой, только на картинках выглядят героический, а в жизни, они трусы и посредственные идиоты, потому что в Совке действовал принцип "обратной селекции" и наверх выбивались только конченные идиоты и скоты..
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какой то особист,как то видел это из серии бабушка сказала.
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Вивів з Афгану? А як ми туди попали, заблукали?
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А хто їх туди ВВІВ? "Пендоси"? Чи може якісь таджицькі націоналісти?
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Там, говорят, ещё один герой сраком желудка приболел-с. Ботокс все-таки вреден...
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Компиляция. Правду о покойных.Правду. Тимофееч ласты склеил- паскудный был мужик.
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ты его лично знала?
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не знал,что вы такая старая.
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Да он же умер только вчера!!! Помер останній маршал СРСР Язов, засуджений у Литві до 10 років за військові злочини - Цензор.НЕТ 9954 Все, кто его знал, его ровесники? Помер останній маршал СРСР Язов, засуджений у Литві до 10 років за військові злочини - Цензор.НЕТ 9954
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Так вы его откуда знали лично? Вы у него убирались?
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Уходят последние герои. Мир праху. Про покойных или хорошо или молча.
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Язов был приговорен к 10 годам за путч. Отсидел полтора года и вышел по амнистии. А суды всяких лилипутов наверно вызывали у него только улыбку.
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Язов несамостійна фігура, а суди "ліліпутів" може й смішні, але ж це суд росії його засудив.
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Я служил при его правлении. Думал что он давно почивает в Аду, но нет, живчик дотянул почти до ста. Обломал ихтамнету на победобесие выставить живого маршала ссср.
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У ***** их много.70 летних нарядит и вперед.
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щас там хор александрова, встречая лодку Харона, до потери пульса зашёлся в "к нам приехал, к нам приехал....." ))
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радуешься, что в твоих венах,течет его кровь?
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Зато ты 100% дебил.
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Мега "умного" коментария от полуграмотного я и не ожидал. Своему отцу шарикову привет передавай.
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Ты так за Язова переживаешь, как будто он те отец родной или ты срочную не служил, отношение генералитета к солдатам, как к черни не знаешь... Папа, а я стану генералом, нет сынок у него тоже сын есть.Они тогда при коммунизме жили, а солдатики батрачили на многочисленных дачах как рабы. Убогая, нищая и страшная своим унижением к солдатам и уничтожением личности армия. Но а так конечно отслужить при совке, как на зоне побывать. Сначала тебя пресуют год дедушки, потом ты салабонов.
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ты с головой дружешь? В каком году ввели войска в афган?
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В конце 79 начале 80, а в 78 он сменил Гречко на посту МО Совка. Тогда он был министром.
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После Гречко был Устинов до 84-го, а после Устинова был Соколов до 87-го.
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Точно. Я просто фамилии перепутал, а на епло они все одинаковые.
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куда куда- в кондёр переносной засосало Помер останній маршал СРСР Язов, засуджений у Литві до 10 років за військові злочини - Цензор.НЕТ 8453
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Второй фронт

Победные реляции Кремля сменились поскуливанием.
В акваторию Черного моря, в сопровождении турецкой подводной лодки, зашел американский ракетный эсминец.
США провели учения по сценарию ответного ядерного удара по Кацапии в ответ на применение ею своего ядерного оружия по неназванной стране НАТО.
Штаты недвусмысленно намекнули российским "партнерам", что в случае столкновения с Турцией, им придётся обходиться неядерным арсеналом.
Тяжелые взаимные обстрелы между сирийскими правительственными силами и турецкими военными продолжаются уже третий день.
Накануне ночью, силы асадитов пытались прорваться в город Шейх Дамина на юге провинции Идлиб, но понесли серьезные потери и были отброшены. Турецкие "боги войны" оказались более меткими.
Сообщается, что среди уничтоженных асадитов, была группа российских спецназовцев.
Турки в соц. сетях пишут о крупной поставке груза 200 на россию, в количестве 47-ми ихтамнетов.
У Кобзона - аншлаг.
Кремлевским петухам остается только кукарекать, а Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата в переговорах с россией.
И.Лютый
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такі герої лугандона і для Зє!льоної плєсєні, яка празновала 23 хвєвраля - дєнь защітніка масковскаго атєчєства, нароту которого оно служіт
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***** здохне внєзапно, нагло і нєлєпо. Тіпа, в сортірє утопнєт
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"Жить бы мне
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог
России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть,
Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года…
Всегда беда
Над тобой, Отечество"
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Возле похоронной кремлёвской стенки воя станет на одну мусорную урну больше.
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Дохтор Лиза встречает своего пациента.
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