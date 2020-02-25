 Помер останній маршал СРСР Язов, засуджений у Литві до 10 років за військові злочини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Причиною смерті стала важка і тривала хвороба.
Язов був останнім міністром оборони СРСР і останнім із тих, що залишалися в живих, маршалом Радянського Союзу. Військовим відомством він керував з травня 1987 року по серпень 1991 року. За цей час він вивів радянські війська з Афганістану. Язов також був членом ЦК КПРС і кандидатом у члени Політбюро ЦК з 1987 року, а з 1990 року - членом президентської ради СРСР і потім членом Радбезу СРСР.
У серпні 1991 року він як член ДКНС (ГКЧП) дав наказ про введення танків та іншої військової техніки в Москву. Його заарештували після прильоту у "Внуково" з Фороса і звинуватили в державній зраді. У лютому 1994 року він потрапив під амністію.
У березні 2019 року Вільнюський окружний суд заочно визнав Язова винним у військових злочинах і злочинах проти людяності у справі про події 13 січня 1991 року і засудив до десяти років позбавлення волі.
Він обвинувачувався в тому, що в кінці 1990 року створив організовану групу зі 160 військових і політичних діячів з метою повернення Литви до складу СРСР. В обвинувальному акті йдеться, що, залучаючи компартію і створюючи різні організації, Язов зі своїми соратниками доручив іншим посадовим особам "підготувати план перейняття владу в Литві, скласти список стратегічно важливих об'єктів, що підлягають захопленню, включивши в нього державні органи влади та управління, об'єкти масової інформації, комунікації, шляхів сполучення".
Згідно з документом, 11 січня 1991 року за реалізації плану злочинних діянь за допомогою військових дій були розпочаті агресія з боку Радянського Союзу і збройний конфлікт у Литві. У ніч на 13 січня 1991 року радянські військові та спецпідрозділи силових органів захопили Вільнюську телевежу і будівлю Литовського радіо. Це сталося через рік після того, як республіка оголосила про відновлення своєї незалежності від СРСР. У подіях у Вільнюсі загинули 14 людей, сотні постраждали.
западло ему там с ними сидеть
нормальная гражданская позиция как по мне
Дембель стал на день короче
Пусть приснится водки таз,
Димки Язова приказ))
один мой знакомый особист высокого уровня, в 88-89 годах (точно уже не помню), обеспечивал внешний периметр охраны Язова в Ереване.. и видел собственными глазами неподдельный детский испуг и испорченный воздух, когда "бравый маршал" Язов, случайно встретился с толпой безоружных армян..
вывод: эти советские херой, только на картинках выглядят героический, а в жизни, они трусы и посредственные идиоты, потому что в Совке действовал принцип "обратной селекции" и наверх выбивались только конченные идиоты и скоты..
Победные реляции Кремля сменились поскуливанием.
В акваторию Черного моря, в сопровождении турецкой подводной лодки, зашел американский ракетный эсминец.
США провели учения по сценарию ответного ядерного удара по Кацапии в ответ на применение ею своего ядерного оружия по неназванной стране НАТО.
Штаты недвусмысленно намекнули российским "партнерам", что в случае столкновения с Турцией, им придётся обходиться неядерным арсеналом.
Тяжелые взаимные обстрелы между сирийскими правительственными силами и турецкими военными продолжаются уже третий день.
Накануне ночью, силы асадитов пытались прорваться в город Шейх Дамина на юге провинции Идлиб, но понесли серьезные потери и были отброшены. Турецкие "боги войны" оказались более меткими.
Сообщается, что среди уничтоженных асадитов, была группа российских спецназовцев.
Турки в соц. сетях пишут о крупной поставке груза 200 на россию, в количестве 47-ми ихтамнетов.
У Кобзона - аншлаг.
Кремлевским петухам остается только кукарекать, а Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата в переговорах с россией.
И.Лютый
В такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне
В большом говне
Довелось родиться.
Не помог
России Бог,
Царь или республика,
Наш народ
Ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть,
Предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь
Во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет
Все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года…
Всегда беда
Над тобой, Отечество"