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Все про:Київ (7342) пожежа (2033) ДСНС (2306)

 Рятувальники виявили тіла трьох людей в охопленому вогнем колекторі в Києві, - ДСНС. ФОТО

У Києві під час пожежі в люку теплотраси виявили тіла трьох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

25 лютого о 6:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Набережно-Корчуватській, 56/66, що в Голосіївському районі столиці.

Прибувши на місце події, пожежники встановили, що в люку теплотраси зайнялося сміття.

Під час проведення розвідки бійці виявили 3 осіб без ознак життя.

Рятувальники виявили тіла трьох людей в охопленому вогнем колекторі в Києві, - ДСНС 01
Фото: сайт ДСНС

О 7:02 рятувальники локалізували пожежу та о 7:38 – ліквідували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 47 осіб, на водних об'єктах - 23, - ДСНС

На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 рятувальників особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177621
 
 
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бомжи бояры нажрались и заснули возле костра.

ото не пейте, мужики - добром не кончится...
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хорошо, када в меру всё.....
вотка - зло

бомж - это образ жизни у многих
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Свободный и открытый доступ к городским коммуникациям - навязчивое предложение террористам.
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Да уж, теплотрасса это тебе не пляж в Доминикане
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Такое было за царя Панька.Нужны ночлежки ,не только государственные ,но и волонтёрские.Опустившимся людям можно счоздать приемлемые условия.В Канаде и Шотландии приваживают таких людей бесплатным вином под наблюдением врача.Утром -стакан.Следующий - по мере протрезвения.То есть, приучают к умеренному потреблению и помогают социализироваться.Это намного сокращает криминал
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насколько понимаю, бомж - дело добровольное.
там не столько пьянство, сколько шиза.
они не могут социализироваься - по-хорошему, им надо в дурдом...
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Теорія ДАРВІНА підтверджується перманентно... Рятувальники виявили тіла трьох людей в охопленому вогнем колекторі в Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3918
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