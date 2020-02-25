 Кількість заражених коронавірусом у світі, не враховуючи материковий Китай, перевищила 2,4 тис. осіб, 37 - померли

За її даними, кількість жертв коронавірусу зросла за добу на 26 до 37 осіб: 12 осіб померли в Ірані, дев'ять - у Південній Кореї, сім - в Італії, чотири - в Японії, дві - в Гонконзі, по одному летальному випадку зафіксовані у Франції, на Тайвані і Філіппінах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Найбільше хворих - 893 - виявлено в Південній Кореї, на території Японії - 838, з них понад 630 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

В Італії налічується 229 хворих, в Сінгапурі - 90, в Гонконзі - 81, Ірані - 47, Таїланді і США - по 35, на Тайвані - 28, в Австралії - 23, в Малайзії - 22, Німеччині і В'єтнамі - по 16, в ОАЕ і Великій Британії - по 13, у Франції - 12, в Макао і Канаді - по 10. Менше 10 випадків захворювання зафіксовано на Філіппінах, в Індії, Кувейті, Іспанії, Омані, Росії, Афганістані, Бахрейні, Бельгії, Камбоджі, Єгипті, Фінляндії, Ізраїлі, Лівані, Непалі, Шрі-Ланці, Швеції.

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