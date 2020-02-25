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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Австралія (99) Іран (516) Італія (360) Сингапур (9) Південна Корея (68) Японія (231) COVID-19 (261)

 Кількість заражених коронавірусом у світі, не враховуючи материковий Китай, перевищила 2,4 тис. осіб, 37 - померли

У світі, за винятком материкової частини Китаю, станом на ранок вівторка, 25 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-9 досягла 2 438 ос., збільшившись за добу на 234 виявлені випадки захворювання, повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу зросла за добу на 26 до 37 осіб: 12 осіб померли в Ірані, дев'ять - у Південній Кореї, сім - в Італії, чотири - в Японії, дві - в Гонконзі, по одному летальному випадку зафіксовані у Франції, на Тайвані і Філіппінах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Найбільше хворих - 893 - виявлено в Південній Кореї, на території Японії - 838, з них понад 630 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

В Італії налічується 229 хворих, в Сінгапурі - 90, в Гонконзі - 81, Ірані - 47, Таїланді і США - по 35, на Тайвані - 28, в Австралії - 23, в Малайзії - 22, Німеччині і В'єтнамі - по 16, в ОАЕ і Великій Британії - по 13, у Франції - 12, в Макао і Канаді - по 10. Менше 10 випадків захворювання зафіксовано на Філіппінах, в Індії, Кувейті, Іспанії, Омані, Росії, Афганістані, Бахрейні, Бельгії, Камбоджі, Єгипті, Фінляндії, Ізраїлі, Лівані, Непалі, Шрі-Ланці, Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2663 осіб, інфіковано понад 77,6 тис., одужали - 27,3 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177620
 
 
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совпадение ли, но и северную корею тоже ... вот в чем загадка!
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а их там не считают, сотней больше сотней меньше, один плюс экономия риса.
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Коронабєсіє продовжується.(Слуга Богуцька)
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Україну та Білорусь, де влади не відчувають жодної відповідальності за громадян, а більшість державних посад займають клінічні дебіли, може врятувати тільки чудо. Щойно перевірив наявність респіраторів потрібного ступеня захисту в аптеках і будівельних крамницях міста. Їх нема. Працівники аптек та поліклінік не носять навіть звичайних масок, я вже мовчу про захисні окуляри чи одяг. Оскільки Білорусь (та й добряча частина України) живе в російському інформаційному просторі, люди впевнені, що вірус виробило ЦРУ спеціально для китайців, і що європеоїди на нього не хворіють, і що він не страшніший за грип (хоча смертність є вища в десятки, коли не в сотні разів). Готовість системи до можливої епідемії є практично нульова. Залишається тільки молитись, щоб сталося чудо, і ніхто з десятків тисяч потенційних носіїв вірусу його не мав.
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