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Все про:вибух (1859) ОБСЄ (2437) обстріл (6010) Донбас (15398)

 СММ ОБСЄ зафіксувала близько 360 вибухів біля краю ділянки розведення в Золотому

СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала в неділю в межах 5 км від краю ділянки розведення сил у Золотому приблизно 360 вибухів, а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії за 24 лютого.

"Протягом дня 23 лютого, перебуваючи в п'яти різних місцях, спостерігачі чули близько 360 вибухів (з яких майже 180 оцінено як вибухи від мінометного вогню), а також орієнтовно 130 пострілів і черг зі стрілецької зброї і великокаліберного кулемета (всі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, проте в межах 5 км від її краю)", - йдеться в повідомленні.

Також 22 і 23 лютого спостерігачі бачили членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого.

Крім того, ввечері 22 та в ніч на 23 лютого камера СММ у н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) зафіксувала 1 вибух невизначеного походження приблизно за 1-2 км на східно-південний схід (визначити, на ділянці розведення в районі Золотого чи за її межами, не вдалося). Ця камера також зафіксувала 6 снарядів і 5 вибухів невизначеного походження в межах 1-3 км на східно-південний схід (всі, за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала 23 лютого майже тисячу вибухів на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177619
 
 
 Топ коментарі
 
Не будіть бубочку, вони ще сплять.
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Вова, поезжай туда. Посмотри парашникам в глаза, попроси их просто перестать стрелять. Потом, когда штаны отстирает Ленка, нам расскажешь, что ты там, в глазах этого тупого быдла увидел.
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эта нисчитаица! эта прастая правакация.
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Це так путлєр натякає, що треба продовжувати "розведення" по всій лінії фронту. Ну і заразом своє свято відсвяткували
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эта нисчитаица! эта прастая правакация.
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Вова, поезжай туда. Посмотри парашникам в глаза, попроси их просто перестать стрелять. Потом, когда штаны отстирает Ленка, нам расскажешь, что ты там, в глазах этого тупого быдла увидел.
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Так гавнокомандующій Вовка, якому вже 42 роки , таки ЛОХ чи НЕЛОХ? А то щось "смутниє сомнєнія тєрзают мою душу"
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Для зеленського це, навіть, не провокація
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ЗЕленное дело мира живет и процветает.
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ОБСЕ нагло врёт! Штаб ООС поддерживает перемирие и поэтому обстрелов нет!
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