 Санепідслужбу в Україні не відновлюватимуть, - заступник голови МОЗ Ляшко

Про це заявив 24 лютого на брифінгу в Києві заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Ми збираємося відновлювати не санітарно-епідеміологічну службу. Ми збираємося відновлювати систему готовності до реагування, зокрема на епідеміологічні, радіологічні загрози й небезпеки токсикологічного характеру. Це буде комплексний підхід", – сказав він.
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Систему санепідконтролю створять найближчим часом, наголосив Ляшко.
У травні 2017 року Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.
Рада національної безпеки і оборони 11 лютого 2020 року рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку із загрозою спалаху коронавірусу.
Что ж... Еще что нибудь придумают, что бы деньги наши вытащить из бюджета...
Как только "чудо" сбегает из какого нибудь усть-пердюйска за границу, так сразу начинает учить жизни.
Навіть не уявляю яким меншовартостним лайном треба себе вважати, щоб на таке погодитися...
шо и даже Офиса санитаров не будет?
https://twitter.com/i/status/1231300357701197824
правил и ТБ.