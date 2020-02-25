EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  3336  42
Все про:Мінздоров'я (1169) СЕС (30) Ляшко Віктор (10)

 Санепідслужбу в Україні не відновлюватимуть, - заступник голови МОЗ Ляшко

Влада України не збирається відновлювати санітарно-епідеміологічну службу.

Про це заявив 24 лютого на брифінгу в Києві заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Ми збираємося відновлювати не санітарно-епідеміологічну службу. Ми збираємося відновлювати систему готовності до реагування, зокрема на епідеміологічні, радіологічні загрози й небезпеки токсикологічного характеру. Це буде комплексний підхід", – сказав він.

Також читайте: РНБО рекомендує відновити СЕС для боротьби із загрозами, подібними до коронавірусу, - Данілов

Систему санепідконтролю створять найближчим часом, наголосив Ляшко.

У травні 2017 року Кабінет Міністрів України ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу через недоцільність подальшого функціонування. Виконання її повноважень поклали на Держспоживслужбу.

Рада національної безпеки і оборони 11 лютого 2020 року рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку із загрозою спалаху коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177616
 
   
 Топ коментарі
 
Логічно. Навічно відновлювати СЕС, якщо повністю руйнують МОЗ.
 показати весь коментар
 
Зараз в моді "спорт поза політикою".
 показати весь коментар
 
Про яку відбудову держсанепідслужби чи створення "системи готовності" може взагалі зараз йти мова, якщо знищена сама база підготовки спеціалістів з даного профілю з вищою та середньою освітою .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Логічно. Навічно відновлювати СЕС, якщо повністю руйнують МОЗ.
 показати весь коментар
 
 
шо ти верзеш? міністерка он своєю груддю захищає весь світ від китайського вірусу.. ночами не спить.. у саме пеклоа санжарське поїхала, щоб і ти, і ми спокійно спали!
 показати весь коментар
 
брали бы хоть пример с других стран, какие меры они принимают для борьбы с вирусом. А то устроили шоу из нескольких привезенных"здоровых"
 показати весь коментар
 
 
Скоро санаторій в Ново Санжарах стане самим безпечним місцем в Україні. Як не як ізоляція, плюс 406 чоловік охорони.
 показати весь коментар
 
 
круги на луже под жопой разошлись, можешь надевать подгузник
 показати весь коментар
 
 
Пробили. Не вышло. Пи*дежа было много.
Что ж... Еще что нибудь придумают, что бы деньги наши вытащить из бюджета...
 показати весь коментар
 
 
У вас хоть имеются гигиенисты, эпидемиологи и медики труда, как во всём мире?
 показати весь коментар
 
 
Лаборатории бак. и хим. пищевых продуктов, окружающие среды, сточных вод и водопроводной воды?
 показати весь коментар
 
 
"Есть ли у вас врачи".
Как только "чудо" сбегает из какого нибудь усть-пердюйска за границу, так сразу начинает учить жизни.
 показати весь коментар
 
 
А чего они не в АТО? Это ведь не соревнования инвалидов, хотя моральными инвалидами их уже можно называть. Глядишь, посидят под обстрелами и начнут понимать хоть что то.
 показати весь коментар
 
 
Здається дна давно вже нема...
Навіть не уявляю яким меншовартостним лайном треба себе вважати, щоб на таке погодитися...
 показати весь коментар
 
 
И не то, чтобы да и не то, чтобы нет. И кто его знает, что он гадает.
 показати весь коментар
 
 
Главное, что понимают, что есть проблема и ее надо решать, а не прятать голову в асфальт.
 показати весь коментар
 
 
Про яку відбудову держсанепідслужби чи створення "системи готовності" може взагалі зараз йти мова, якщо знищена сама база підготовки спеціалістів з даного профілю з вищою та середньою освітою .
 показати весь коментар
 
 
Переигравшие в компьютерные игры великовозрастные дети "эпохи диджитализации", напрочь оторванные от естественных процессов бытия, полагают наличие у себя если не бессмертия, то, как минимум, наличие девяти жизней. Отрицание многолетнего положительного опыта прошлых поколений - это ли не безумие?
 показати весь коментар
 
 
СЭС -родом из совка и с тех пор была только очагом беспросветной коррупции.Нужно создавать военносанитарные подразделения с полномочиями на случай эпидемий.А так должны разработаны санитарные правила,за исполнение котрорых ответчики-бенефициары.То же касается пожарных
правил и ТБ.
 показати весь коментар
 
 
сес родом из совка не дозволяв епідемій і пандемій у Країні ...і при совку сес не "брало" більше коробки цукерок ...
 показати весь коментар
 
 
коли у зегніди немає аргументів вона по звичці починає какашки "метать" ...погано "добрий" дядя сорос вчить свої глисти ...
 показати весь коментар
 
Как бы этим ... господам объяснить, что СЭС родом из совка справлялась с инфекциями, вплоть до особо опасных, не только в совке, но и во многих несовках. У нас в совке на сан-эпид. факультетах училась масса иностранных студентов, кстати за валюту, не только из Юго-Восточной Азии и Северной Африки, но и из Европы. Видимо, набиралисть опыта, как навреить своим несовкам . Теперь многие живут лучше, чем в нашем "продвинутом" несовке. Идиотов пора облагать налогом за распространение глупостей. Глядишь, и бюджет наполним Санепідслужбу в Україні не відновлюватимуть, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 594. И уж точно не допускать во власть любого уровня. Но сегодня система нашего несовка, прикрываясь различными "реформами", таких только продуцирует в неограниченном количестве. Финал уже достаточно ясен.
 показати весь коментар
 
 
Спроси у шакаладного зачем он в 2017 разогнал такие хорошие СЭС!
 показати весь коментар
 
 
Вот и очередной повод для того, что бы несущих чушь и ложь идиотов облагать налогом в пользу государства. Нисколько не поддерживаю пороха, но все же ликвидацию СЭС инициировали регионалы с януковощем еще в 2010 году. Прежде, чем открывать рот предлагаю изучить предмет обсуждения. Тотальная коррупция в СЭС - такой же фейк, как и справедливые суды в Украине, и кристально честные "отреформированные" полицейские. О том, что творится в лечебных учреждениях, даже начинать не буду. Жизнь расставит точки над "и". Упертые дураки, как всегда, будут умирать первыми.
 показати весь коментар
 
 
"Тотальная коррупция в СЭС - такой же фейк" Одно это заявление показывает на сколько ты далёк от темы! Я имел некоторое отношение к торговле продуктами питания в 2007 2013гг! Поэтому спрячься и утихни!
 показати весь коментар
 
 
У СЭС, кроме борьбы с эпидемиями, была куча несвойственных функций, приданных ей сугубо для коррупции ты перепланировку в квартире не мог сделать даже не получив печать от СЭС, я уж не говорю про предприятия, там каждый пук - нужна печать от СЭС, которую чтобы получить надо "занести". За границей аналогичные службы оторваны от тотального контроля всего и вся, занимаются только своими прямыми задачами.
 показати весь коментар
 
"Идиотов пора облагать налогом за распространение глупостей. Глядишь, и бюджет наполним Санепідслужбу в Україні не відновлюватимуть, - заступник голови МОЗ Ляшко - Цензор.НЕТ 1922."- навіть не думайте ,бюджет накриє таким профіцитом ! Та й нобеля можуть дати, а може й Лі Гарві Освальд знайтись, разом ідіотів багато і вони думають що їх не подолати.
 показати весь коментар
 
правильно ...чим швидше "индейци" здохнуть тим швидше "колоністи" переселяться на "острів Манхеттен" ...доречі тоді також все безневинно починалося з "гуманітарної допомоги" у вигляді ковдр заражених тифозними блохами ...
 показати весь коментар
 
та й ****** та медицина взагалі якщо кожен слуга нароту може в ізраїлі або івропі лікуватися...
 показати весь коментар
 
А где же будет лечится Пётр Алексеевич? Если не будет отечественной медицины?
 показати весь коментар
 
 
та там же ж на своїй історічній батьківщіні в ізраїлі...
 показати весь коментар
 
Тогда смысл реинкарнации должности Гл Санитарный Врач замминистра ?Найти очередного козла отпущения , на которого спишут заслуги МОЗ ?
 показати весь коментар
 
Ну хоть что-то здравое услышал от этой власти.
 показати весь коментар
 
 
Почему разогнали только СЭС? Мало что ли фейковых гос.служб?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору