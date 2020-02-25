 Росія не шанує слабких і тих, хто поступається. З нею потрібно вести жорсткий діалог, - віцемаршалок Сейму Госевська

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" таку думку висловила віцемаршалок Сейму РП Малгожата Госевська.
"Росія не шанує слабких, вона ніколи не шанувала тих, хто поступається. Вона сміється з тих політиків, хто каже, що з Росією треба вести діалог. Як показують факти, діалог з Росією треба вести, але жорсткий діалог, що спирається на міцні аргументи і солідарну позицію",- наголосила Госевська.
Два обміни в’язнями між Україною і Росією політик назвала "суперечливими".
"З одного боку, на волю вийшли особи, які скоювали злочини на Майдані й на Донбасі, але з іншого – врятовано життя героїчним захисникам України. Ці обміни показали, що спільні дії міжнародної спільноти приносять свій результат", - пояснила віцемаршалок Сейму РП.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 20 лютого заявив, що в Україні очікують найближчим часом наступного обміну утримуваними особами з Російською Федерацією. За його словами, до 200 українців зможуть повернутися додому.
Никто ничего не делает в ущерб своей страны! (в нормальных странах)
Бойтесь данайцев и дары приносящих! (с) Энеида
Не жевать сопли, мол, "подлые провокации, захват нашей территории и убийства",
а НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА, ГИБРИДНАЯ ВОЙНА - слово "война" должно звучать
в каждом спиче Зелупы, который ему пишут его Зелупоглазые спичрайтеры.
И платил налоги в московитскую казну.
И жал путинскую руку привселюдно - даже у Назарбаева глаза на лоб лезли.
Казахи и то умеют вести себя умнее.
Так что вещи надо называть своими именами всегда и везде, что бы не быть глупой птицей страусом!
прикрытой официальной вежливостью.
Если муйло чувствует заискивание, он автоматически борзеет, у него раздувается писька
и он видит себя не дешёвой босотой, а Наполеоном и вершителем судеб мира.
Ты косой то от пива, то от водки - что умного ты можешь тут сказать ?
Если у Зеленского лично нет яиц, или он хочет играть роль добренького соседа,
то есть пост министра иностранных дел с яйцами и чётким формулировками.
И у нас есть Зеркаль - проверенный файтер с яйцами и мозгами.
Есть пост спикера президента - вон как отрабатывает унитазный ёршик Песков -
путину даже делать ничего не надо - он только нагло лыбится.
А где спикер Зеленского? Её не видно и не слышно - рот занят миньетом.
Россия ведет себя агрессивно и не заслуживает доверия. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил изданию Sieci.
По его мнению, Россия ведет себя агрессивно по отношению к другим государствам. В качестве одного из примеров этого он привел нарушение Россией воздушного пространства других стран. Анджей Дуда назвал это способом демонстрации силы.
Кроме того, польский лидер назвал Россию агрессором в Украине, обвинил в оккупации Крыма и территории Донбасса, а также в поддержке сепаратистов на востоке Украины.
«Россия не является государством, о котором можно было бы сказать, что оно заслуживает доверия и мирным путем реализует свои интересы», - считает Анджей Дуда.
В январе, президент Польши обвинил президента РФ в желании снять с России частичную ответственность за начало Второй мировой войны и распространении лжи по этой причине.
А не раскрученный на деньги Хабада необразованный клоун.
Если бы разбомбили коломойскую Менору -
Зеленский бы сразу возмутился и сменил тон.