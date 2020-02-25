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 Політика України, За кордоном
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Все про:Кремль (224) обмін (637) Росія (26537) полонені (769) Госевська Малгожата (4)

 Росія не шанує слабких і тих, хто поступається. З нею потрібно вести жорсткий діалог, - віцемаршалок Сейму Госевська

З Росією потрібно вести жорсткий діалог, оскільки Кремль зневажає слабких і тих, хто поступається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" таку думку висловила віцемаршалок Сейму РП Малгожата Госевська.

"Росія не шанує слабких, вона ніколи не шанувала тих, хто поступається. Вона сміється з тих політиків, хто каже, що з Росією треба вести діалог. Як показують факти, діалог з Росією треба вести, але жорсткий діалог, що спирається на міцні аргументи і солідарну позицію",- наголосила Госевська.

Два обміни в’язнями між Україною і Росією політик назвала "суперечливими".

"З одного боку, на волю вийшли особи, які скоювали злочини на Майдані й на Донбасі, але з іншого – врятовано життя героїчним захисникам України. Ці обміни показали, що спільні дії міжнародної спільноти приносять свій результат", - пояснила віцемаршалок Сейму РП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща відстоюватиме позицію про необхідність вступу в ЄС України, Грузії і Молдови, - віцемаршалок Сейму Госевська

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко 20 лютого заявив, що в Україні очікують найближчим часом наступного обміну утримуваними особами з Російською Федерацією. За його словами, до 200 українців зможуть повернутися додому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177615
 
   
 Топ коментарі
 
мда, представляю как это будет выглядеть, если голобородько будет говорить жёстко. Это будет просто ужас - одним вопросом собьёт всю мацковскую шваль с ног - Какие ваши условия? - всё, онимеет мацковские мрязи.
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Єдина форма діалогу із мокшами: схопити за патли і буцаками по морді, і по морді.
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Єдина форма діалогу із мокшами: схопити за патли і буцаками по морді, і по морді.
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Зєйло бачив пред собою лише анус Пуйла. Що бачив, те й язиком любив.
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А кто уважает слабых и тех кто уступает? США? Европа? Слабых жалеют.
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А Рашка не оккупировала Харьков или Тбилиси, или что-то в Монголиии, и что?
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об уважении слабых речь идет..давай проходи, смотря на оккупацию рашистом Абхазии,Осетии,Преднистровья ,части украинского Донбасса -ордло и т.д
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мда, представляю как это будет выглядеть, если голобородько будет говорить жёстко. Это будет просто ужас - одним вопросом собьёт всю мацковскую шваль с ног - Какие ваши условия? - всё, онимеет мацковские мрязи.
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Кто в международной политике уважает бедных и слабых?
Никто ничего не делает в ущерб своей страны! (в нормальных странах)
Бойтесь данайцев и дары приносящих! (с) Энеида
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це не для нас. Тут двоє чи троє людей одного погляду але різного сприйняття цієї інфи, можуть назвати один одного дебілами і на тому діалог завершити. Тому ми завжди будемо слабкі проти рашки. Там якщо хтось вибивається з загальної маси йому одразу відбівають нирки чи ще щось. А в нас навіть розтлумачиш і все одно залишився ворогом...
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Чего ж не помянуть, почаще и побольше их поминать, можно и с плясками.
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Членомкомандуючий теж жорстко здає ***** територію.
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ЖЕСТКИЙ ДИАЛОГ - а шо цэ такэ? Розшифровочку можно.
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Желательно мордой по асфальту. Но вот желающих на ту морду нету, одни озабоченные и миролюбивые.
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Фу, как грубо, а по европейским стандартам можно.
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Так вот оно че, а вова-презик ездил заглядывать в глаза вове-хуйлу...
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Жёсткий диалог - это называть всё, что делает Московия своими именами.
Не жевать сопли, мол, "подлые провокации, захват нашей территории и убийства",
а НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА, ГИБРИДНАЯ ВОЙНА - слово "война" должно звучать
в каждом спиче Зелупы, который ему пишут его Зелупоглазые спичрайтеры.
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Называть вещи своими именами, ДА. Тысячу раз повторял ВОЙНА, а она С.... ка продолжается. Пэтруха 5 лет вопил ВОЙНА и шо, ЗАКОНЧИЛАСЬ?
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Петруха вопил и штамповал батончики в Липецке.
И платил налоги в московитскую казну.
И жал путинскую руку привселюдно - даже у Назарбаева глаза на лоб лезли.
Казахи и то умеют вести себя умнее.
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Вот поехал Зеленский в последний раз в Мюнхен. Говорил много об агрессии против Украины, но ни разу не назвал этого агрессора! Во всем его выступлении ни разу не прозвучало слово россия! Это нормально, если он ссытся даже назвать Уйлостан врагом и агрессором?
Так что вещи надо называть своими именами всегда и везде, что бы не быть глупой птицей страусом!
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А как по мне, на х...... слова, надо яйца отрезать, так убедительней выглядит. Болтовня, она и в Африке -БОЛТОВНЯ. Толку ни-ка-ко-го.
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Начинай с себя, раз человек дела. Тебя никто тут не держит. Беги, режь яйца кацапам. Я не против.
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Капец! а кто воевал в голове клована????
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Ета закритая інфармация. Квантавая псіхалогія...квантавая запутаннасть...нє всьо так адназначьна...
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К Московии нужно относиться как к говну! Близко не приближаться,воняет от неё и не входить в контакт.
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Правильно относятся страны Балтии: презрительно, холодно, с брезгливостью,
прикрытой официальной вежливостью.
Если муйло чувствует заискивание, он автоматически борзеет, у него раздувается писька
и он видит себя не дешёвой босотой, а Наполеоном и вершителем судеб мира.
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Да ты, почти тот, кто сказал, КРАСОТА СПАСЕТ МИР.
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С образованием ПТУ, нужно и тебе отрезать, толку было бы больше, а то только болтать мастера. ГУБОШЛЕПЫ х....... ы. Понабирались умных слов, а толку ноль. Такие все умные, а живете в феодализме.
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Ты тупорылый *********, что ты понимаешь в политике с образованием ПТУ ?
Ты косой то от пива, то от водки - что умного ты можешь тут сказать ?
Если у Зеленского лично нет яиц, или он хочет играть роль добренького соседа,
то есть пост министра иностранных дел с яйцами и чётким формулировками.
И у нас есть Зеркаль - проверенный файтер с яйцами и мозгами.
Есть пост спикера президента - вон как отрабатывает унитазный ёршик Песков -
путину даже делать ничего не надо - он только нагло лыбится.
А где спикер Зеленского? Её не видно и не слышно - рот занят миньетом.
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Тому "мудрий" нарід вибрав презЕдентом капітулянта
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якийся там віце маршалок щось зауважує, у кацапів здох цілий маршал то чі буде рузьке гімно зважати на яких ось європейців...?
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Якщо русскіх не б'ють, то вони вважають, що їх бояться і починають бити тих, хто їх не б'є. Якщо русскіх б'ють, то вони розмазують свої криваві соплі і говорять - вот ета я панімаю...вот ета па нашему...а інакше нє панімают.
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а в мире, все нормальные люди рашу за сушоный конский не считают. а ботоксное *****, так это вааще обьект приколов мирового масштаба.
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Дуда красавчик. Учись Зеленский, как надо разговаривать!
Россия ведет себя агрессивно и не заслуживает доверия. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил изданию Sieci.

По его мнению, Россия ведет себя агрессивно по отношению к другим государствам. В качестве одного из примеров этого он привел нарушение Россией воздушного пространства других стран. Анджей Дуда назвал это способом демонстрации силы.
Кроме того, польский лидер назвал Россию агрессором в Украине, обвинил в оккупации Крыма и территории Донбасса, а также в поддержке сепаратистов на востоке Украины.
«Россия не является государством, о котором можно было бы сказать, что оно заслуживает доверия и мирным путем реализует свои интересы», - считает Анджей Дуда.
В январе, президент Польши обвинил президента РФ в желании снять с России частичную ответственность за начало Второй мировой войны и распространении лжи по этой причине.
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Кроме того, Президент Дуда - не хабадник, в Оман на сепаратные встречи не летал.
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Сильной Украина станет с миллионной Армией и ядерным статусом, как было в 1989 году.
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Миллионной Украинской Армии нужен ещё и толковый президент на миллион.
А не раскрученный на деньги Хабада необразованный клоун.
Если бы разбомбили коломойскую Менору -
Зеленский бы сразу возмутился и сменил тон.
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