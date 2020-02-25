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Все про:негода (329) смерть (3863) ДСНС (2306)

 Негода в Україні: 1 людина загинула, ще 4 травмовані через падіння дерев. Пошкоджено покрівлі 149 об'єктів у 9 областях

Також повідомляється, що 24 лютого під час ускладнення погодних умов (пориви вітру) унаслідок падіння дерев 1 людина загинула і 4 травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Також повідомляється, що 24 лютого під час ускладнення погодних умов (пориви вітру) внаслідок падіння дерев 1 особа загинула (у м. Одеса) та 4 особи травмовано (у містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя). Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).

Підрозділами ДСНС здійснено 211 виїздів для надання допомоги населенню, прибрано 239 повалених дерев.

Загалом залучалося 774 рятувальники особового складу і 208 одиниць техніки ДСНС.

Також читайте: 504 населені пункти у 12 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177611
 
 
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Вчера таки - да, были проблемы.

Вчера у нас ветер не на шутку подул.( Одесская об. ) Вырвало ветром на водофоновской вышке тарелку вместе с кабелем. И тарелка не просто улетела, а ещё кабель потянула, и подстанцию развернуло этим кабелем вырванным. В середине станции шо отвечает за связь, говорят всё раскурёжило. Я думал буду первым, запчастей до компа наберу..... А фиг там. Представители компании не дремлят. Прилетели первыми.. Короче, сижу без связи , мобильного. Шо итнерестно, интернет тарелку на вышке даже не пошевелило.
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Та как то даже не жалко. машинки то не хилые. Деньги на покупку тачек были. Купят новые.
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Как и тебя не жалко, если вдруг у тебя квартира сгорит. Купишь новую...
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а можно и хор попросит спеть песню которая нравится зелохам
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ты сильно похож на Шарикова из "Собачье сердце"
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