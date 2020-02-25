 Негода в Україні: 1 людина загинула, ще 4 травмовані через падіння дерев. Пошкоджено покрівлі 149 об'єктів у 9 областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Також повідомляється, що 24 лютого під час ускладнення погодних умов (пориви вітру) внаслідок падіння дерев 1 особа загинула (у м. Одеса) та 4 особи травмовано (у містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя). Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).
Підрозділами ДСНС здійснено 211 виїздів для надання допомоги населенню, прибрано 239 повалених дерев.
Загалом залучалося 774 рятувальники особового складу і 208 одиниць техніки ДСНС.
Вчера у нас ветер не на шутку подул.( Одесская об. ) Вырвало ветром на водофоновской вышке тарелку вместе с кабелем. И тарелка не просто улетела, а ещё кабель потянула, и подстанцию развернуло этим кабелем вырванным. В середине станции шо отвечает за связь, говорят всё раскурёжило. Я думал буду первым, запчастей до компа наберу..... А фиг там. Представители компании не дремлят. Прилетели первыми.. Короче, сижу без связи , мобильного. Шо итнерестно, интернет тарелку на вышке даже не пошевелило.