 Негода в Україні: 1 людина загинула, ще 4 травмовані через падіння дерев. Пошкоджено покрівлі 149 об'єктів у 9 областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Також повідомляється, що 24 лютого під час ускладнення погодних умов (пориви вітру) внаслідок падіння дерев 1 особа загинула (у м. Одеса) та 4 особи травмовано (у містах Херсон, Кропивницький, Івано-Франківськ та Запоріжжя). Частково пошкоджено покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях (Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Івано-Франківській, Запорізькій, Тернопільській та Чернівецькій).

Підрозділами ДСНС здійснено 211 виїздів для надання допомоги населенню, прибрано 239 повалених дерев.

Загалом залучалося 774 рятувальники особового складу і 208 одиниць техніки ДСНС.

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