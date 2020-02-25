 Група сенаторів-демократів закликала до санкцій проти РФ за нові спроби втручання в американські вибори

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Washington Post.
Лист із таким закликом направили главі Держдепу Майку Помпео і главі Мінфіну Стівену Мнучіну лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер, а також сенатори Роберт Менендез і Шеррод Браун.
"Ми закликаємо вас негайно зробити висновки з повідомлень розвідслужб і розробити санкції проти тих, хто несе відповідальність за тривале втручання у вибори", - наголошується в листі. У ньому йдеться, що санкції наразі мають вводитися як проти самих порушників, так і проти тих, хто фінансує їхню діяльність. Автори листа переконані, що слід ввести обмежувальні заходи і проти російського керівництва, якщо саме воно стоїть за передбачуваними спробами вплинути на вибори 2020 року в США.
Минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що конгресменам США на спецбрифінгу доповіли про спроби РФ вплинути на результат виборів, підтримавши чинного президента Дональда Трампа і сенатора Берні Сандерса, який веде боротьбу за висунення кандидатом у президенти від демократів.
Російська сторона відкидає звинувачення в спробах вплинути на американські вибори.
-Вчись зєйло, як потрібно поводитисяз мокшами.!!!! Вибори ще попереду, втручання лише можливе,а мокшам вже пропонують профілактично виписати люлєй.