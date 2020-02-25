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Все про:Браун (4) вибори (4916) Росія (26537) санкції (2514) США (6296) Помпео (231) Менендес_роберт (9)

 Група сенаторів-демократів закликала до санкцій проти РФ за нові спроби втручання в американські вибори

Група із трьох видатних сенаторів-демократів закликає адміністрацію США ввести санкції проти Росії за передбачувані спроби вплинути на американські вибори 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Washington Post.

Лист із таким закликом направили главі Держдепу Майку Помпео і главі Мінфіну Стівену Мнучіну лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер, а також сенатори Роберт Менендез і Шеррод Браун.

"Ми закликаємо вас негайно зробити висновки з повідомлень розвідслужб і розробити санкції проти тих, хто несе відповідальність за тривале втручання у вибори", - наголошується в листі. У ньому йдеться, що санкції наразі мають вводитися як проти самих порушників, так і проти тих, хто фінансує їхню діяльність. Автори листа переконані, що слід ввести обмежувальні заходи і проти російського керівництва, якщо саме воно стоїть за передбачуваними спробами вплинути на вибори 2020 року в США.

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Минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що конгресменам США на спецбрифінгу доповіли про спроби РФ вплинути на результат виборів, підтримавши чинного президента Дональда Трампа і сенатора Берні Сандерса, який веде боротьбу за висунення кандидатом у президенти від демократів.

Російська сторона відкидає звинувачення в спробах вплинути на американські вибори.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177609
 
   
 Топ коментарі
 
Знаешь, "омерыканец лахтинский", когда я иду по тропинке, и вижу дерьмо на ней, то я тоже с опаской, осторожно, его обхожу... Чтобы не вступить...
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Мы крайне озабочены в 3й степени озабоченности
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"ввести санкции против России за предполагаемые попытки повлиять на американские выборы 2020 года".
-Вчись зєйло, як потрібно поводитисяз мокшами.!!!! Вибори ще попереду, втручання лише можливе,а мокшам вже пропонують профілактично виписати люлєй.
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Знаешь, "омерыканец лахтинский", когда я иду по тропинке, и вижу дерьмо на ней, то я тоже с опаской, осторожно, его обхожу... Чтобы не вступить...
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Не будет санкций, Трамп сказал что это все вранье и даже уволил главу разведки за такую информацию.
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Плешивое чмо топит за трампа-- скрепы однако Група сенаторів-демократів закликала до санкцій проти РФ за нові спроби втручання в американські вибори - Цензор.НЕТ 6845
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Мы крайне озабочены в 3й степени озабоченности
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я знову ж, в 3384-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Давно пора Карлика раком поставить и "томагавк" в очко засунуть.
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