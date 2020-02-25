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 Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

24 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу Мар'їнки - з ручного протитанкового гранатомета, а також з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Пісків - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;
- у районі Талаківки - з міномета калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по позиціях українських сил, а саме:

- поруч із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;
- у районі населеного пункту Шуми - з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

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"Учора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська з 82-мм міномета випустили 5 мін по захисниках Талаківки, втрат немає.

Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177608
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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Простые жители Урала устраиваются в частные военные компании, чтобы воевать на территории Сирии и Донбасса.
Вот такая нищета у хла - поездка на заработки в виде пушечного мяса.
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Нові атаки на Донбасі викривають військову присутність Росії для рішеня задач окупації.
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Пенсійний фонд України, готуйте гроші на поховання

Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4636
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Турецкие силы мощной атакой выбили из Нейраба армию Асада и Путина, ситуация переходит в полномасштабную войну. Турция планирует перекрыть Босфор...
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Син Порошенка зустрічався з Патрушевим
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На Донеччині експрокурора підозрюють у співпраці з окупантами хла
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Команда Зеленського збирається переглядати Закон України про мову. Скажу коротко: нічого у вас не вийде. Наступ на українську мову-це наступ на українську державність та ідентичність. Відповідь українців буде адекватною. Не сійте цей московський вітер, бо пожнете українську бурю.
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Запустив после смены власти проект «антипорошенко» в гуманитарной политике и политике исторической памяти, «слуги» шаг за шагом реализуют проект «назад в эпоху кАзла Яныка»
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Щоб в Україні платити іпотеку, треба торгувати наркотиками чи зброєю, - Гончарук тупой - тупей еще не может быть-
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Ну так большой опыт имеет, потому и стал премьер министром.
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Не так страшні московські воші на фронті, як "наші" українські гниди в тилу
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Гниди - це діти вошей. Тому у московських вошей гниди можуть бути лише московські.
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как мило на паРаше хла, мамки рады подаркам от него. Гробы исправно поставляются по графику с Сирии и Украины.Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6951
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