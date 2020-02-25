 Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу Мар'їнки - з ручного протитанкового гранатомета, а також з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік Пісків - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;

- у районі Талаківки - з міномета калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по позиціях українських сил, а саме:

- поруч із Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;

- у районі населеного пункту Шуми - з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

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"Учора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська з 82-мм міномета випустили 5 мін по захисниках Талаківки, втрат немає.