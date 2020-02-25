 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2663 осіб, інфіковано понад 77,6 тис., одужали - 27,3 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,663 тис. осіб, зареєстровано 77,658 тис. випадків захворювання, йдеться в повідомленні.
В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей померли 68 осіб, двоє людей - у провінції Шаньдун, одна - у провінції Гуандун.
Від грудня в Хубеї зафіксовано 2,563 тис. летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом.
У лікарнях країни нині проходить курс лікування 47,6 тис. осіб, стан понад 9,1 тис. хворих оцінюється як важкий.
Водночас понад 27,3 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.
На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 121 випадок захворювання: у Гонконзі - 81 (два смертельні випадки і 19 видужали), у Макао - 10 (шість видужали), на Тайвані - 30 (один випадок смерті, п'ятеро одужали).
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Вот он сказал - смертность 0,7%. Верю и хочу доказать, что он прав. Допустим, сегодня, 25.02.2020, заболело 10 человек. Скорость распространения болезни - за 2 дня в 7 раз (как в Италии, там ведь не заинтересованы лгать). Уменьшим эту цифру втрое, чтобы не сеять панику - не в 7 раз, а в 2 раза распространение за 2 дня..
27.02.2020 заболевших будет 20.
29.02.2020 - 40.
02.03.2020 - 80.
04.03.2020 - 160.
06.03.2020 - 320.
08.03.2020 - 640
10.03.2020 - 1280.
Всё, за две недели с 25.02.2020 до 10.03.2020 условно заболело 1280 человек, из которых умерло 9 человек, которые по соотношению к 1280 и есть те самые 0,7%.
Но правильно считать 9 не к 1280, а к 10 (на 25.02.2020), ведь вирусу надо 2 недели для ослабления иммунитета больного, а 9 к 10 - это не 0,7%, а 90%.
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Ну, а Китай... В Китае вообще нет цензуры.
А что с остальными? В больницах?
Выздоровело 27тыс. умерло 10%(2663)
Болеют 77тыс. умрет 10%
А вы считаете 10% от выздоровевших.
Похоже на манипуляцию
24.02.20 18:58 Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая
https://censor.net.ua/news/3177558/koronarobesie_odna_iz_velichayishih_afer_mira_sluga_naroda_bogutskaya/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_72967943
Сравните с Германией 16 подтвержденных случаев, из них 14 выздоровело, 2 болеют.
В Украине, насколько я понимаю, еще ни один не заболел, а паники на весь мир. Страна ОРВИ напугалась.
Если выздоровевших на заболевших то 10%.
Еще смертность сильно зависит от состояния медицины и величины эпидемии. Если больных в сотни раз больше чем врачей, то медицина практически бессильна
Названная выше цифра 0.7% очень хорошо согласуется с остальными.
Но в масштабах Земли это тянет на 50 млн погибших.
Автор: Тарас Хмурый
С кулаками и вилами? Украинцы красиво показали, как Скалецкую встретят после Новых Санжар
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/43678-s-kulakami-i-vilami-ukraincy-krasivo-pokazali-kak-skaleckuyu-vstretyat-posle-novyh-sanzhar?utm_source=top-popular
И не нужно потом говорить, что "мы не знали, мы не ожидали", провокатор - вот он, теперь уже на Киев нацелился, СМИ опубликовавшее провокацию тоже особо не скрывается. Все уверены в своей безнаказанности.
Только в Украине вместе с президентом страны зе обманывают народ по вирусу , ведь только вчера получили все что бы определить Вирус, но это надо еще научиться , а они БРЕШУТ что с Китая приехали люди без вируса. До этого БРЕХАЛИ что у них все готово сто пудово.
ничего, живы, комменты тут строчат.
Наше позорище, которое почему-то называется министершей здравоохранения, то же самое, которое называется премьер-министром, демонстрируют какие-то позорные стендап-шоу, которые вообще никому не нужны и более того -уже просто опасны для населения Украины.
А что же янелох? Раз ты сам хотел быть похожим на Макрона, то исходя из пропорции населения двух стран, в Украине должно быть готово 22 медицинских учреждения, по состоянию на воскресенье, а в ближайшие дни таких учреждений должно быть не менее 70. И что? И - ничего! Ноль! Зиро! Дырка от бублика!
Министерство здравоохранения страны советует гражданам придерживаться мер предосторожности - часто и тщательно мыть руки, не касаться лица, а чихать в бумажные салфетки, которые немедленно выбрасывать. Если у одного из членов семьи появились симптомы простуды, врачи советуют использовать отдельные ванные комнаты и отдельно стирать его одежду. Также важно дезинфицировать поверхности, особенно ванной комнаты и кухни, с помощью отбеливателя или гипохлорита натрия. Пока не известно, может ли вирус передаваться другими путями, кроме воздушного. Например, с помощью жидкостей организма (таких как пот, моча) или через половой акт. Поэтому лучше, если «подозреваемый» член семьи будет спать отдельно от своего партнера.
Тем, кто находится в домашней изоляции, напоминают, что заказать продукты можно через интернет, инфекция не передается через упаковку товаров, но все же ее лучше выбросить, а руки вымыть. Вирус не поражает кошек и собак, а вот если у человека наблюдаются острые респираторные симптомы, такие как лихорадка, боль в горле, затрудненное дыхание, к врачу бежать не нужно, чтобы не инфицировать других. Следует звонить в экстренные службы по номеру 1500 или 118, в зависимости от регионов, и ждать указаний.
С 5 вечера в воскресенье должны носить маски сотрудники на вокзалах, аэропортах, проводники в поездах. Транспортников обязали дезинфицировать вагоны всех центральных и пригородных поездов, но путешественников все же призывают сдать уже купленные билеты, а железнодорожников с симптомами гриппа просят оставаться дома.
Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр «Ла Скала», а модельер Джорджо Армани провел показ последней коллекции в рамках миланской Недели моды в пустом зале - зрители могли следить за шоу онлайн. В Милане муниципальный департамент здравоохранения пытается отследить перемещения дерматолога и профессора университета, который работает в амбулатории Via Pace del Policlinico: 23 февраля его госпитализировали с коронавирусом, и сейчас врачи пытаются установить, со сколькими пациентами мог контактировать профессор, - он вел активный прием и ездил на международные конференции в Германию и Грецию.