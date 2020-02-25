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 За кордоном, Здоров'я
  2019  41
Матеріали за темою:
Все про:Китай (491) смерть (3863) COVID-19 (261)

 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2663 осіб, інфіковано понад 77,6 тис., одужали - 27,3 тис.

У Китаї за минулу добу зареєстровано 71 летальний випадок від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 508 нових хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,663 тис. осіб, зареєстровано 77,658 тис. випадків захворювання, йдеться в повідомленні.

В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей померли 68 осіб, двоє людей - у провінції Шаньдун, одна - у провінції Гуандун.

Від грудня в Хубеї зафіксовано 2,563 тис. летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук

У лікарнях країни нині проходить курс лікування 47,6 тис. осіб, стан понад 9,1 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 27,3 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 121 випадок захворювання: у Гонконзі - 81 (два смертельні випадки і 19 видужали), у Макао - 10 (шість видужали), на Тайвані - 30 (один випадок смерті, п'ятеро одужали).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177607
 
 
 Топ коментарі
 
Ця фігня не створює імунітету. А значить вакцини не чекайте. Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 663 человек, инфицированы более 77,6 тыс., выздоровели - 27,3 тыс. - Цензор.НЕТ 7980
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Автор заметки, ваши данные устарели. Смотрите актуальную ситуацию здесь.
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Не заморочуйся. Для ваших все пояснили.
24.02.20 18:58 Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая

https://censor.net.ua/news/3177558/koronarobesie_odna_iz_velichayishih_afer_mira_sluga_naroda_bogutskaya/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_72967943
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Ця фігня не створює імунітету. А значить вакцини не чекайте.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус был в Эфиопии министром иностранных дел, так что он всегда говорит только правду. Как и все остальные дипломаты.
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Вот он сказал - смертность 0,7%. Верю и хочу доказать, что он прав. Допустим, сегодня, 25.02.2020, заболело 10 человек. Скорость распространения болезни - за 2 дня в 7 раз (как в Италии, там ведь не заинтересованы лгать). Уменьшим эту цифру втрое, чтобы не сеять панику - не в 7 раз, а в 2 раза распространение за 2 дня..
27.02.2020 заболевших будет 20.
29.02.2020 - 40.
02.03.2020 - 80.
04.03.2020 - 160.
06.03.2020 - 320.
08.03.2020 - 640
10.03.2020 - 1280.
Всё, за две недели с 25.02.2020 до 10.03.2020 условно заболело 1280 человек, из которых умерло 9 человек, которые по соотношению к 1280 и есть те самые 0,7%.
Но правильно считать 9 не к 1280, а к 10 (на 25.02.2020), ведь вирусу надо 2 недели для ослабления иммунитета больного, а 9 к 10 - это не 0,7%, а 90%.

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Ну, а Китай... В Китае вообще нет цензуры.
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Китайцы пишут умерших 2699 и то вероятно брешут комуняки а нам даже здесь дают брехливые данные зачем спрашиваться
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Выздоровело приблизительно 30%, умерло около 4%.

А что с остальными? В больницах?
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Скажу як песиміст: "А інші знову захворіли"
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Наверно в море топят.Китайцев дофига,кто их там считать будет.
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Думаю, либо у них аномально длительное заболевание (в это я слабо верю) либо они умерли и коммунисты не хотят говорить правду (не хочется в такое верить, но факты упрямо указывают на этот вариант).
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Немного не так,
Выздоровело 27тыс. умерло 10%(2663)
Болеют 77тыс. умрет 10%
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там уже около 80 000 заболевших, 2700 умерших и Италия подключилась к увеличению цифр основательно
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Мы считаем процент от заболевших - т е от 77 тысяч .
А вы считаете 10% от выздоровевших.
Похоже на манипуляцию
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Не заморочуйся. Для ваших все пояснили.
24.02.20 18:58 Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая

https://censor.net.ua/news/3177558/koronarobesie_odna_iz_velichayishih_afer_mira_sluga_naroda_bogutskaya/sortby/tree/order/asc/page/4#comment_72967943
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Ну там ведь еще есть и те кто повторно заболел... Пока их не так много, но думаю это кол-во будет расти.
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Автор заметки, ваши данные устарели. Смотрите актуальную ситуацию здесь.
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В Иране весело 61 подтвержденный случай, из них 49 болеющих, 12 умерло, выздоровевших ноль.
Сравните с Германией 16 подтвержденных случаев, из них 14 выздоровело, 2 болеют.
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Во Франции выздоровели все, 100%.
В Украине, насколько я понимаю, еще ни один не заболел, а паники на весь мир. Страна ОРВИ напугалась.
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во Франции лучшая медицина в мире. Во всяком случае, долгое время так было.
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Не чекайте на коронавірус, він і так сам прийде...
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Коронавирус не пройдет. Бдительные пограничники его не пропустят и таможеники подтянутся.
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То у них там "коронаробесие"!(Лиза Богуцкая,СН)
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Та чого ви усі тішитись тою дурепою ? Вже давно всі зрозуміли що цей андроїд належить до тих 90% зі "штучним інтелектом"!
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Пока не ясно как считать смертность. Если делить заболевших на умерших, то около 2%
Если выздоровевших на заболевших то 10%.
Еще смертность сильно зависит от состояния медицины и величины эпидемии. Если больных в сотни раз больше чем врачей, то медицина практически бессильна
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Еще можно разделить количество носителей на количество умерших.
Названная выше цифра 0.7% очень хорошо согласуется с остальными.
Но в масштабах Земли это тянет на 50 млн погибших.
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медицина и бессильна против эпидемии, а мы имеем пиаракцию по продаже залежавшихся масок и "скафандров" - почитай историю "испанки" и вопросы отпадут сами по себе
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Специально для СБУ: мало того, что провокаторы ничему не учатся, они еще и сами о себе заявляют.
Автор: Тарас Хмурый
С кулаками и вилами? Украинцы красиво показали, как Скалецкую встретят после Новых Санжар
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/43678-s-kulakami-i-vilami-ukraincy-krasivo-pokazali-kak-skaleckuyu-vstretyat-posle-novyh-sanzhar?utm_source=top-popular
И не нужно потом говорить, что "мы не знали, мы не ожидали", провокатор - вот он, теперь уже на Киев нацелился, СМИ опубликовавшее провокацию тоже особо не скрывается. Все уверены в своей безнаказанности.
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Якщо взяти до уваги результати останніх виборів президента і до верховної ради , а також опитуваннь центру Разумкова то значна більшість захворілих та померлих від коронавірусу в Україні очікується серед виборців так званої партії "Слуг народу " та ОПЗЖ .
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"Власти Китая обещают наказать врачей, заявивших о снижении уровня опасности нового коронавируса"

Только в Украине вместе с президентом страны зе обманывают народ по вирусу , ведь только вчера получили все что бы определить Вирус, но это надо еще научиться , а они БРЕШУТ что с Китая приехали люди без вируса. До этого БРЕХАЛИ что у них все готово сто пудово.
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Еще один провокатор, таких нужно сразу на заметку брать на предмет выяснения заказчика.
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видишь ли, иногда люди просто тупые, им и провокатор не нужен.
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Кто боится вируса и не обеспечивает безопасность от него смотри фото кто как одет.Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2663 осіб, інфіковано понад 77,6 тис., одужали - 27,3 тис. - Цензор.НЕТ 6210
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Данных слишком мало, да к тому же они противоречивы, комментаторы уподобляются знахарям и шаманам делая какие-то предсказания. Чтобы экстраполировать нужна глобальная организация типа ООН, да и то вопрос.
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Из выздоровевших более 100 заразились повторно. Иммунитет не вырабатывается. Это легочная чума. Не в первый раз. " В XIV веке по Европе прошлась страшная эпидемия «чёрной смерти», занесённая из Восточного Китая[17]. Около 1320-х и 1330-х годов эпидемия чумы начала распространяться по Китаю и Центральной Азии, проникла на Ближний Восток и в Египет. Мусульманские исторические источники пишут об огромной смертности, быстроте распространения болезни и неслыханной заразности. К 1346 году чума была занесена в Крым, а оттуда в Европу. В 1348 году от неё погибло почти 15 млн человек, что составляло четверть всего населения Европы. В 1351 году чума поразила Польшу. К 1352 году в Европе умерло 25 млн человек, треть населения[18]. В 1350-1352 годах «черная смерть» пришла из Балтики в Псков, Новгород и распространилась дальше по русским землям, количество жертв неизвестно, но некоторые города (Белоозеро, Глухов), видимо, вымерли полностью; среди умерших были сам великий князь Симеон Гордый и два его маленьких сына[19]." Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2663 осіб, інфіковано понад 77,6 тис., одужали - 27,3 тис. - Цензор.НЕТ 9958
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Чума є бактерійним захворюванням, а не вірусним.
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чума - это инфекция, а COVID-19 - это вирус. Ничего общего. Принципиально разные вещи.
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да не страшно. вон у мармеладо-ботов моск давно вирусами поражен.
ничего, живы, комменты тут строчат.
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Простой подсчет того, что уже было подготовлено во Франции по состоянию на 23 февраля и что будет готово в ближайшие дни показывает вот что: 38 медицинских учреждений уже готовы и 70 уже готовятся. Итого -108 медицинских учреждений получают оборудование, инструкции и все необходимое для действий в подобной ситуации.

Наше позорище, которое почему-то называется министершей здравоохранения, то же самое, которое называется премьер-министром, демонстрируют какие-то позорные стендап-шоу, которые вообще никому не нужны и более того -уже просто опасны для населения Украины.

А что же янелох? Раз ты сам хотел быть похожим на Макрона, то исходя из пропорции населения двух стран, в Украине должно быть готово 22 медицинских учреждения, по состоянию на воскресенье, а в ближайшие дни таких учреждений должно быть не менее 70. И что? И - ничего! Ноль! Зиро! Дырка от бублика!
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Основные ограничения касаются одиннадцати муниципалитетов, которые считаются «красными» районами: Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Казальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиорано в Ломбардии, Во 'Эуганео в Венето. По распоряжению правительства в этих регионах обязательно ношение «средств индивидуальной защиты» для доступа к общественным услугам и предприятиям. Все дороги из этих муниципалитетов будут патрулироваться полицией (мобилизовано около 500 карабинеров). Людям разрешат покинуть регион только в случаях крайней необходимости.
Министерство здравоохранения страны советует гражданам придерживаться мер предосторожности - часто и тщательно мыть руки, не касаться лица, а чихать в бумажные салфетки, которые немедленно выбрасывать. Если у одного из членов семьи появились симптомы простуды, врачи советуют использовать отдельные ванные комнаты и отдельно стирать его одежду. Также важно дезинфицировать поверхности, особенно ванной комнаты и кухни, с помощью отбеливателя или гипохлорита натрия. Пока не известно, может ли вирус передаваться другими путями, кроме воздушного. Например, с помощью жидкостей организма (таких как пот, моча) или через половой акт. Поэтому лучше, если «подозреваемый» член семьи будет спать отдельно от своего партнера.
Тем, кто находится в домашней изоляции, напоминают, что заказать продукты можно через интернет, инфекция не передается через упаковку товаров, но все же ее лучше выбросить, а руки вымыть. Вирус не поражает кошек и собак, а вот если у человека наблюдаются острые респираторные симптомы, такие как лихорадка, боль в горле, затрудненное дыхание, к врачу бежать не нужно, чтобы не инфицировать других. Следует звонить в экстренные службы по номеру 1500 или 118, в зависимости от регионов, и ждать указаний.
С 5 вечера в воскресенье должны носить маски сотрудники на вокзалах, аэропортах, проводники в поездах. Транспортников обязали дезинфицировать вагоны всех центральных и пригородных поездов, но путешественников все же призывают сдать уже купленные билеты, а железнодорожников с симптомами гриппа просят оставаться дома.
Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр «Ла Скала», а модельер Джорджо Армани провел показ последней коллекции в рамках миланской Недели моды в пустом зале - зрители могли следить за шоу онлайн. В Милане муниципальный департамент здравоохранения пытается отследить перемещения дерматолога и профессора университета, который работает в амбулатории Via Pace del Policlinico: 23 февраля его госпитализировали с коронавирусом, и сейчас врачи пытаются установить, со сколькими пациентами мог контактировать профессор, - он вел активный прием и ездил на международные конференции в Германию и Грецию.
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