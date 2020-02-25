 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2663 осіб, інфіковано понад 77,6 тис., одужали - 27,3 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,663 тис. осіб, зареєстровано 77,658 тис. випадків захворювання, йдеться в повідомленні.

В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей померли 68 осіб, двоє людей - у провінції Шаньдун, одна - у провінції Гуандун.

Від грудня в Хубеї зафіксовано 2,563 тис. летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук

У лікарнях країни нині проходить курс лікування 47,6 тис. осіб, стан понад 9,1 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 27,3 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 121 випадок захворювання: у Гонконзі - 81 (два смертельні випадки і 19 видужали), у Макао - 10 (шість видужали), на Тайвані - 30 (один випадок смерті, п'ятеро одужали).