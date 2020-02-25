EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  2359  21
Все про:Туреччина (1022) авіасполучення (229)

 Україна і Туреччина розширили квоти на польоти між країнами

Державіаслужба України і Директорат цивільної авіації Туреччини домовилися про значне розширення квоти на польоти між країнами, повідомив турецький регулятор.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний меморандум на зустрічі 20 лютого в Анкарі підписали глава Директорату Бахрі Кесіджі та перший заступник глави Державіаслужби Сергій Коршук, передає avianews.

Документ повністю знімає існуючі обмеження на польоти між Одесою і Стамбулом, де донедавна квота дозволяла виконувати до 28 рейсів на тиждень авіакомпаніям кожної з країн.

На лінії Львів-Стамбул квота розширена з 15 до 28 рейсів на тиждень, на лінії Херсон-Стамбул - з 10 до 21 на тиждень, на лінії Запоріжжя-Стамбул - з 14 до 21 на тиждень, на лінії Вінниця-Стамбул - з 10 до 14 на тиждень, на лінії Харків-Стамбул - з 14 до 28 на тиждень, на лінії Миколаїв-Стамбул - з 7 до 14 на тиждень, на лінії Івано-Франківськ-Стамбул - з 7 до 14 на тиждень, на лінії Київ-Даламан - із 7 до 10 на тиждень.

Новим пунктом у Туреччині додана Адана, з якої польоти можуть виконуватися в міста України з частотою до семи на тиждень за кожним з маршрутів.

На цей момент квота на польоти з боку Туреччини повністю використана на маршрутах Одеса-Стамбул, Львів-Стамбул, Київ-Стамбул, Херсон-Стамбул та Харків-Стамбул.

Попередня лібералізація авіасполучення між Україною і Туреччиною відбулася в 2018 році. Тоді сторони збільшили квоту на польоти між Стамбулом і Одесою з 14 до 28 рейсів на тиждень, на лінії Київ-Стамбул - з 16 до 24 рейсів на тиждень і внести як пункт польотів на території Туреччини, крім Стамбула і Анкари, - Ізмір, Бодрум, Бурсу і Даламан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Windrose запускає рейси між шістьма містами України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177606
 
 
 Топ коментарі
 
И об этом...Прокурор Нидерландов рассказал о поражении MH17: Нет сомнений, что ракету выпустила 53-я бригады ...а Трамп предлагает нам украинцам помериться с оккупантом Россией,не пойму я американского Президента,который защищает кремлёвского Фюрера убийцу и который передал террористам опасное оружие,которое привело к гибели трёхсот пассажиров гражданского самолёта.
 показати весь коментар
 
Передал террористам оружие??? О чем ты? Господи, да эти обезьяны даунецкие лопату правильно держать в руках не умеют... Неужели неясно что на кнопку нажимало расеянское вяликое винторогое чмо...
 показати весь коментар
 
Можна лише вітати ці кроки, які збільшують співробітництво наших країн.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Можна лише вітати ці кроки, які збільшують співробітництво наших країн.
 показати весь коментар
 
 
эрдоган стал нравится?)))
так он ценсор не читает)))
а кацапа с баранами ассада норсально бреет))
 показати весь коментар
 
 
ні ) ердоган плазун ) турецький портік газ ) погратись у войнушку) за курдів всі забули
 показати весь коментар
 
кацап іди сюди ублдок) не вимовляєш букви ?
 показати весь коментар
 
И об этом...Прокурор Нидерландов рассказал о поражении MH17: Нет сомнений, что ракету выпустила 53-я бригады ...а Трамп предлагает нам украинцам помериться с оккупантом Россией,не пойму я американского Президента,который защищает кремлёвского Фюрера убийцу и который передал террористам опасное оружие,которое привело к гибели трёхсот пассажиров гражданского самолёта.
 показати весь коментар
 
 
Да. Это здесь очень в тему. Как раз соответствует содержанию статьи.
Балаболы покупные, а сколько вам платят, чтобы вы срали везде на указанную тему?
Да, новость о наличии свидетеля (свидетелей) пуска Бука по малазийскому самолёту безусловно важна. Да, ********* расисянов уддрючат (я надеюсь) плотнее. Но имеет ли она отношение к теме данной статьи?
 показати весь коментар
 
Передал террористам оружие??? О чем ты? Господи, да эти обезьяны даунецкие лопату правильно держать в руках не умеют... Неужели неясно что на кнопку нажимало расеянское вяликое винторогое чмо...
 показати весь коментар
 
 
Заезд к террористам с Буком это и есть под пособил Україна і Туреччина розширили квоти на польоти між країнами - Цензор.НЕТ 8373
 показати весь коментар
 
свердловина 6100 м знатоки і підори ваші коменти ?
 показати весь коментар
 
Коллеги, эта новость заслуживает самого пристального внимания и горячих комментариев.
 показати весь коментар
 
...турки люлей кацапам вломили нехилых и освободили г. Нейроб..
 показати весь коментар
 
Во время эпидемии коронавируса видимо нужно побольше разных рейсов в Украину. Ну так чтоб уж наверняка...
 показати весь коментар
 
Во время эпидемии коронавируса обожателям расскаго мира надо забиться в землянку, не забыв запастись балалайками и сухим кормом для любимого медведя...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору