 Абсолютна більшість православних ієрархів відмовилися зустрічатися з главою РПЦ Кирилом на ініційованій Москвою зустрічі в Аммані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Духовного фронту України.
"Збори глав православних церков у йорданській столиці Амман 26 лютого, які організували з ініціативи РПЦ і на яких планувалося протидіяти українській автокефалії ПЦУ та оскаржити першість Вселенського патріархату, будуть безглуздими, оскільки головні ієрархи на ньому представлені не будуть – вони просто відмовилися брати участь у "коронації" патріарха Кирила. Удару по РПЦ завдав навіть патріарх "братньої" Болгарської православної церкви, який не надішле до Амману своїх представників і не полетить туди сам", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, останньою відмовилася від участі Антіохійська церква, центр якої розташовується в сирійській столиці - Дамаску. Антіохійська ПЦ підкреслює, що відмовляється від поїздки, щоб уникнути посилення розбіжностей і "поглиблення розриву між братами".
У підсумку, замість 15 глав православних церков, там будуть присутні лише РПЦ, дружня їй Сербська церква, а також Єрусалимська, що означає, що авторитет РПЦ катастрофічно похитнувся за час правління Кирила. Ще, ймовірно, приїдуть представники Чеської ПЦ, резюмує ЗМІ.
Та да как раз после Крещения...
«Моя голова работает, как часы. Даже иногда кукушка выскакивает» (из народных наблюдений)
Почему не в Саудовской Аравии?
"В нашем деле главное видержка !" - з реклами непоганого алк.напою.
Посмеялись с ТЕРМОСА?)))))
Вы собаки подзоборные обидели первого среди равных...дедушку Варфоломея.
Теперь о ваши рясы вытрут свои кадила все православные церькви
В притон без своего куска мира...томоса...не имеет право диктовать свои условия
В России живет азербайджанцев больше, чем в Баку, а татар в Москве больше, чем в Казани.
К середине века мусульманином (мається на увазі: який реально практикує іслам в житті- СК) будет, как минимум, каждый четвертый россиянин.
Как утверждают представители Национальной организации русских мусульман, каждую пятницу в Петербурге как минимум трое русских принимают ислам. Подавляющее их число - студенты (кацапська молодь вибирає іслам- СК)."