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Все про:Йорданія (6) Кирил (366) РПЦ (306)

 Абсолютна більшість православних ієрархів відмовилися зустрічатися з главою РПЦ Кирилом на ініційованій Москвою зустрічі в Аммані

Головні ієрархи помісних православних церков не будуть представлені на зустрічі автокефальних православних церков в Аммані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Духовного фронту України.

"Збори глав православних церков у йорданській столиці Амман 26 лютого, які організували з ініціативи РПЦ і на яких планувалося протидіяти українській автокефалії ПЦУ та оскаржити першість Вселенського патріархату, будуть безглуздими, оскільки головні ієрархи на ньому представлені не будуть – вони просто відмовилися брати участь у "коронації" патріарха Кирила. Удару по РПЦ завдав навіть патріарх "братньої" Болгарської православної церкви, який не надішле до Амману своїх представників і не полетить туди сам", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, останньою відмовилася від участі Антіохійська церква, центр якої розташовується в сирійській столиці - Дамаску. Антіохійська ПЦ підкреслює, що відмовляється від поїздки, щоб уникнути посилення розбіжностей і "поглиблення розриву між братами".

У підсумку, замість 15 глав православних церков, там будуть присутні лише РПЦ, дружня їй Сербська церква, а також Єрусалимська, що означає, що авторитет РПЦ катастрофічно похитнувся за час правління Кирила. Ще, ймовірно, приїдуть представники Чеської ПЦ, резюмує ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська Федерація робить все, щоб перешкодити визнанню автокефального статусу ПЦУ, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177605
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно, в Біблії заборонено ходити на одне зібрання з нечестивими.
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Тобто після цієї зустрічі слід чекати подальшого визнання ПЦУ.
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Остальные иерархи не привыкли работать с КГБ.
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Смотрящим за чернью...преемник Чаплин то ласты давеча склеил.. Абсолютное большинство православных иерархов отказались встречаться с главой РПЦ Кириллом, на инициированной Москвой встрече в Аммане - Цензор.НЕТ 9950..перебрал боярки или паленой оказалась, не по печени служителя....

Та да как раз после Крещения...
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«Путин недоволен тем, что при Кирилле (Гундяеве) церковь в России стала восприниматься исключительно как бизнес-корпорация, ей никто не верит. С таким имиджем мозги промывать очень трудно: либо вы бизнесом занимаетесь, либо неокрепшими душами. Гундяев, очевидно, выбрал бизнес. Поэтому основная обязанность церкви - промывание мозгов - почти не дает эффекта. Россияне начинают думать и бунтовать, а это для власти очень опасно».
«Моя голова работает, как часы. Даже иногда кукушка выскакивает» (из народных наблюдений)
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ну не скажи... мацковское православие даже некорторых еврейских мозгов достигает и поселяет в них оконченную войну... а если еще и в мацковский православный глаз заглянуть, так там и вовсе мир увидеть можно
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А ЗЕбобіки продовжуйте чавкати мордорську речівку: "Для чого нам той Томос".
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так они ж йудейского толка... дійсно, нащо...
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Заместитель председателя Офиса Зеленского взял в советники бывшего помощника Пшонки...можно сказать Восточное партнёрство, методично движемся в прежнее московское стойло....скоро пастухов московских начнут приглашать в Украину,чтобы тянули стада баранов опять в Московию.
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Яких іще пастухів, вже є портнови, єрмаки, труби, богдани, разумкови...
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А що, хіба є така церква як УПЦ МП?- НЕМАЄ. Всі православні незалежні церкви виписані в диптихах. Кожна з православних церков має свій диптих православних церков. АЛЕ НІ В ОДНОМУ З ДИПТИХІВ НЕМА ТАКОЇ ЦЕРКВИ ЯК УПЦ МП (навіть в диптиху РПЦ) . А раз не записана в диптиху православних церков,- це або секта, або не незалежна церква
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Попытку подмять под себя церковь уже делал Сталин, именно он был создателем современной секты РПЦ-КГБ-ФСБ, но у него ничего не вышло, пуйло думал, что у него выйдет)))
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йому то вийшло - наслідок - з тих часів (створення РПЦ-КГБ) до 2014+ прекрасно себе відчувала РПЦ, але, коли Вселенський патріарх підписав томос ПЦУ - їх авторитет і законність існування постало під запитанням, адже 70-80% доходу йде з України...
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Тобто всі побачили що російська церква нах... Кому впала... За РПЦ в Україні в основному ватніки і малороси
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Ну шо, дебильо малоросское, как вам наш Томос?
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ай да и Петро...Можно отводить украинские войска с украинской земли после него , а можно отводить и иерархов православных церквей от мацковского сатаната...
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Не помогли мародеру предвыборные томос-туры по стране.
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не спеши пить "боржоми",тоже рашист думал,что томос ему до лампочки... Абсолютна більшість православних ієрархів відмовилися зустрічатися з главою РПЦ Кирилом на ініційованій Москвою зустрічі в Аммані - Цензор.НЕТ 1325
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Цілком очікувано. Православний світ не бажає мати нічого спільного з сатанинською сектою ФСБ-РПЦ
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Сбор христиан в иорданском Аммане?
Почему не в Саудовской Аравии? Абсолютное большинство православных иерархов отказались встречаться с главой РПЦ Кириллом, на инициированной Москвой встрече в Аммане - Цензор.НЕТ 3514
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Так кацапия все равно будет муслимской. Пусть привыкают.
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Там вже православні в меншості. Кацапстан за визначенням вже давно є ісламською країною.
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До речі, Іорданія- конкретна мусульманська країна, жінки-25-40% в праранжі, решта в хиджабах, мечеті з мінаретами на кожному кроці, прихована ненавість до іновірців, (хотя король і королева Ранія цілком світскі люди), і що вони там найшли, на чому грунтується такий дивакуватий вибір місця зібрання, подорож по туристичним принадам, Петра, що?
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я знову ж, в 3385-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Порошенко - очередной раз респект и благодарность Украинского народа!
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Виходить що Порох стратег, Томосом вибив ще одну підпорку "русскага мира". ЗЕлєбобікі вже не чіпають похабні жарти про термос. Як би ЗЄля продовжував антиросійську зовнішню політику то і "пєрєстать стрелять и разводить" не треба було, дотискав би рашку помаленьку і пуйло точно би забрався з Донбасу. А там років через 10 рашка би почала розсипатись.
"В нашем деле главное видержка !" - з реклами непоганого алк.напою.
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Ну шо адепту мокшанского сатаната?
Посмеялись с ТЕРМОСА?)))))
Вы собаки подзоборные обидели первого среди равных...дедушку Варфоломея.
Теперь о ваши рясы вытрут свои кадила все православные церькви
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Церьковь это жесткая иерархия...
В притон без своего куска мира...томоса...не имеет право диктовать свои условия
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Чешская православная церковь существует благодаря, в основном, верующим с Украины. Если бы украинцы были едины и патриоты своей страны, то могли бы прищемить промосковским попам яйца. Але маємо нарід, який вибирає клоунів, ворогів типа бойка, рабіновича, петушарія.
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Лужков помер, Гундяйку скоро виженуть, він просрав все що міг.
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"Как утверждает портал ARD, в России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считающих себя мусульманами, в том числе и тех которые периодически соблюдают хотя бы формальные обряды, в то время как православных, соблюдающих хотя бы формально что-то из своей религии после крещения - не более 4,5%, что составляет не более 6 млн человек. За последние 15 лет число мусульман в России увеличилось на 40%.
В России живет азербайджанцев больше, чем в Баку, а татар в Москве больше, чем в Казани.
К середине века мусульманином (мається на увазі: який реально практикує іслам в житті- СК) будет, как минимум, каждый четвертый россиянин.
Как утверждают представители Национальной организации русских мусульман, каждую пятницу в Петербурге как минимум трое русских принимают ислам. Подавляющее их число - студенты (кацапська молодь вибирає іслам- СК)."
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