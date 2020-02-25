 Абсолютна більшість православних ієрархів відмовилися зустрічатися з главою РПЦ Кирилом на ініційованій Москвою зустрічі в Аммані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті Духовного фронту України.

"Збори глав православних церков у йорданській столиці Амман 26 лютого, які організували з ініціативи РПЦ і на яких планувалося протидіяти українській автокефалії ПЦУ та оскаржити першість Вселенського патріархату, будуть безглуздими, оскільки головні ієрархи на ньому представлені не будуть – вони просто відмовилися брати участь у "коронації" патріарха Кирила. Удару по РПЦ завдав навіть патріарх "братньої" Болгарської православної церкви, який не надішле до Амману своїх представників і не полетить туди сам", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, останньою відмовилася від участі Антіохійська церква, центр якої розташовується в сирійській столиці - Дамаску. Антіохійська ПЦ підкреслює, що відмовляється від поїздки, щоб уникнути посилення розбіжностей і "поглиблення розриву між братами".

У підсумку, замість 15 глав православних церков, там будуть присутні лише РПЦ, дружня їй Сербська церква, а також Єрусалимська, що означає, що авторитет РПЦ катастрофічно похитнувся за час правління Кирила. Ще, ймовірно, приїдуть представники Чеської ПЦ, резюмує ЗМІ.

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