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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Італія (360) смерть (3863) COVID-19 (261)

 В Італії від коронавірусу померло 7 осіб

В Італії зареєстровано сьому жертву коронавірусу SARS-CoV-2.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 лютого повідомило агентство ANSA.

Чергова смерть сталася в регіоні Ломбардія. У місті Комо помер 62-річний житель комуни Кастільйоне-д'Адда. Він страждав від важких патологій. Зокрема, він був на діалізі, який зазвичай призначають під час серйозних уражень сечовивідних шляхів.

Загалом повідомлялося про офіційно зареєстрованих в Італії 213 інфікованих осіб, 23 з них перебувають у реанімації.

Більшість жертв - шість - у Ломбардії, одна людина померла в регіоні Венето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед 229 інфікованих коронавірусом в Італії громадян України немає, - посол Перелигін

Раніше в Італії від коронавірусу було зафіксовано шість смертей. Країна є третьою у світі за кількістю інфікованих після Китаю та Південної Кореї.

Випадки захворювання зареєстровано в п'яти областях Італії: у Ломбардії, Венето, Емілії-Романьї, П'ємонті та Лаціо. The Local зазначає, що більшість заражених не відвідували Китай останнім часом.

Через спалах коронавірусу італійська влада закрила 11 міст у Ломбардії і Венето, близько 50 тис. жителів закликали не залишати будинки, а у Венеції скасували знаменитий карнавал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Вдень 19 лютого український літак, який мав евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177604
 
 
 Топ коментарі
 
Вот ты щас не вову зеленского описал и опИсал? Как ты сказал? Стрекулист??? Стрекулист-пианист-оманист...
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То порохоботи кіпішують. Ми, виборці Зеленського, віримо що наш Лідер вирішить всі проблеми, а Партія нас не покине!
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Неужто супрун вернулась?
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Влада України недооцінює небезпеку від коронавірусу! Досі немає карантинних зон в аеропортах та на жд/автомобільних прикордонних переходах, немає навіть ******** безконтактних термометрів у прикордонників, інфекційні лікарні не проводять тести на коронавірус, їх просто немає в необхідній кількості. Не проходять навчання медиків та волонтерів на випадок спалаху епідемії вірусу, що робити з хворими, яка перша допомога при втраті свідомості, як захиститись самим медикам, якими засобами,
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Супрун - врач-стрекулист:"Он -- инициатор дел, у него всегда идеи, которыми он поражает. Он может быть всем -- адвокатом, врачом, режиссером, антрепренером. Стрекулист всегда обещает и никогда не выполняет данного обещания. Быстр, находчив, нахален, важен и горд. Новатор, всегда в делах. Живет неплохо. "
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Вот ты щас не вову зеленского описал и опИсал? Как ты сказал? Стрекулист??? Стрекулист-пианист-оманист...
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Больные люди-сильные люди.
Что бы попасть к врачу,нужно в 20°мороз,в 5утра занять очередь на прием,получить в7.30 талончик,где указано время 13.45.Здоровый человек такого б не вынес.
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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели.


Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрированы 12 случаев заражения и один больной скончался.
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скончавшийся тоже выздоровел?
У него же диагностировали этот вирус))))
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Фразу:"Если умру-считайте меня коммунистом" щас можно понять-"Если умру-считайте меня короновирусником".
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Вчера вирус впервые найден в Канаде, Испании - на Канарах, а не на материке и в ряде стран рядом с Ираном - Йемен, Ирак и т.д.
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показывают по телеку пустые полки в Милане - всю пасту раскупили, Венеция закрыта
кто местные напишите как там дела
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То порохоботи кіпішують. Ми, виборці Зеленського, віримо що наш Лідер вирішить всі проблеми, а Партія нас не покине!
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Не гаварі так - а то Каранаірус нападе ! В Италии от коронавируса умерло 7 человек - Цензор.НЕТ 2519
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" там уже всё карашо - пасту уже падзавезлі.." В Италии от коронавируса умерло 7 человек - Цензор.НЕТ 9556
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https://www.wikieventi.it/milano/index.php?data_selezionata=2020-02-24

Милан вчера, 24,02,2020.
Food & Drinc,базарчики, спектакли,гонки,культуральные события,спектакли.В Италии от коронавируса умерло 7 человек - Цензор.НЕТ 3083
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Нажать на "VOI PRIVI GALERIA". Говорят, люди ракупают всё в запас. И не хватает дезинфектантов.
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А что именно должно быть в составе эффективного дезинфеканта - спирт, хлорка или еще что?
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Пишут, употреблять на основе спирта или хлоросодержащих. Про иод и др. не говорят.
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Дурні люди - паста від віруса не виліковує. Гречка також не лікує вірус. маску можна зробити з чого хош - результат буде такий самий як і від хірургічної маски.
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Найбезпечніші маски рівня F 3. Тобто ті, які використовують будівельники. Ну на крайняк еф 2.
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Надо следить за героями, чтобы не расползлись.
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какие нибудь залетные китайцы либо местные контактирующие с китайцами занесли и понеслось...
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Прочитайте, что пишут про китайских туристов экскурсоводы, вздрогните от уровня "культуры" разбогатевших китайских селюков.
Весь интернет заполнен фотографиями китайских туристов, которые сс*т прямо в вазоны у Екатерининского дворца, орошают его же углы и - мне больше всего "доставило" - обосс*ли клумбу перед Смольным.
Заметьте, что я нисколько не против подобного поведения китайских туристоя запоребриком.
Пусть все залы Эрмитажа загадят (что китайские туристы, собственно говоря, и делают).Заметьте, что селюк - понятие межнациональное, до революции мышебратья были такие же (да и сйчас остались) и африканские селюки ничуть не отличаются по манере поведения от селюков китайских, просто у них еще недостаточно вырос уровень материального благоспостояния, чтобы ездить в экскурсии по *******, обосс*вая памятники кульуры.
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ну всё почалось..
сейчас начнут съезжаться в Украину оттуда заробитчани и трындец нам
у нас ведь пока пол Украины не вымрет Зеленский будет скрывать это.. будут рассказывать что всё под контролем до последнего украинца
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Больше китайских туристов, хороших и разных!
Они экономику вон как поднимают, всем видно на примере Италии.
Во Францию китайцы как, тоже ездят?
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....Кстати, многие тут удивлялись, каким образом в итальянские аэропорты попадали толпы китайцев уже после того, как в Италию были запрещены рейсы из Китая (Италия ввела такой запрет первой в Европе). Выяснилось, что они прилетали самолетами Аэрофлота, делая пересадку в Шереметьево. В одну только Болонью таких рейсов прилетает три в день. А в Милан - пять. И считалось, что это пассажиры из Москвы. Таким образом сюда прилетели за короткий период даже не сотни, а тысячи китайцев. Сейчас эта практика прекращена. Но и Милан, и Болонья оказались в числе городов, затронутых эпидемией. А.Мальгин
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Меркель заявила що Бундесвер готовий до будь якого розвітку подій
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Треба було не тільки рейси з Китаєм відміняти, а всіх китайців розвертати взад та не пускати в країну. Це ж ходяча чума, а не туристи. У самій великій кількості я їх бачила в Таїланді. Після них було страшно заходити будь куди. Це люди - це свині.
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