 В Італії від коронавірусу померло 7 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це 24 лютого повідомило агентство ANSA.

Чергова смерть сталася в регіоні Ломбардія. У місті Комо помер 62-річний житель комуни Кастільйоне-д'Адда. Він страждав від важких патологій. Зокрема, він був на діалізі, який зазвичай призначають під час серйозних уражень сечовивідних шляхів.

Загалом повідомлялося про офіційно зареєстрованих в Італії 213 інфікованих осіб, 23 з них перебувають у реанімації.

Більшість жертв - шість - у Ломбардії, одна людина померла в регіоні Венето.

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Раніше в Італії від коронавірусу було зафіксовано шість смертей. Країна є третьою у світі за кількістю інфікованих після Китаю та Південної Кореї.

Випадки захворювання зареєстровано в п'яти областях Італії: у Ломбардії, Венето, Емілії-Романьї, П'ємонті та Лаціо. The Local зазначає, що більшість заражених не відвідували Китай останнім часом.

Через спалах коронавірусу італійська влада закрила 11 міст у Ломбардії і Венето, близько 50 тис. жителів закликали не залишати будинки, а у Венеції скасували знаменитий карнавал.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Вдень 19 лютого український літак, який мав евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

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Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.