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Все про:Одеська область (1164) пожежа (2033)

 Штормовий вітер роздмухав масштабну пожежу в заповідних плавнях під Одесою, - ЗМІ

У Нижньодністровському національному природному парку (Одеська обл.) горять плавні, через сильний вітер пожежа швидко розповсюджується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думська".

"Необережне поводження з вогнем і штормовий вітер спровокували масштабну пожежу в дністровських плавнях", - йдеться в повідомленні на сайті видання в понеділок увечері.

За інформацією дирекції парку, займання почалося в районі 48-го кілометра траси Одеса - Рені.

"Північний вітер жене вогонь заповідною зоною вздовж лиману", - цитує слова співробітників нацпарку "Думська".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177603
 
 
 Топ коментарі
 
Шо это порох лично ветер раздул? И как только везде успевает зюзеньке нагадить?
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при порохе такой фигни небыло
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Ну, не така вже, і біда, якщо будівлям не спричинить шкоди... Пожежа навіть користь може принести - обновляться зарості очерету. Біологи вважають, що це тільки приносить користь - зі старими очеретами згоряють комахи-шкідники, що живуть в мертвих стеблах, грибки, попіл удобрює мулисті відкладення, оголюється водне плесо, де розмножуватиметься риба, годуватимуться коловодні птахи... Кореневища ж, залишилися, вони дадуть паростки, і в травні все плесо буде вкрите "щіткою" з молодого очерету. В водно-болотних угіддях навіть практикується регулярне викошування частини плавнів, з цією метою, бо вогонь - некерований... А тут пожежа робить те ж саме, але без затрат... Гніздування ще не почалося, так що тваринному світу загрози нема...
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У меня из за этого ветра температура в котле под сотню... и шибер закрыт и поддув..
Лежу ...не сплю...жду когда где нить провода порвет...и электрика пропадет...и нужно будет завести генератор...иначе будет полный писец...
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Было. Это случается постоянно. Пожары устраивают специально местные скоты браконьеры. Тростник мешает им ставить сети.
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Шо это порох лично ветер раздул? И как только везде успевает зюзеньке нагадить?
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Видимо выклянчил у НАТО на день погодное оружие
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Ну и ветер вообще-то запад - северо-запад
У нас перед глазами две трубы ТЭЦ - лучший флюгер из всех возможных
Но, надо признать, что легкий сегодняшний бриз таки сдувал лицо с черепа(((
А уж деревья то, деревья...
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Ну, не така вже, і біда, якщо будівлям не спричинить шкоди... Пожежа навіть користь може принести - обновляться зарості очерету. Біологи вважають, що це тільки приносить користь - зі старими очеретами згоряють комахи-шкідники, що живуть в мертвих стеблах, грибки, попіл удобрює мулисті відкладення, оголюється водне плесо, де розмножуватиметься риба, годуватимуться коловодні птахи... Кореневища ж, залишилися, вони дадуть паростки, і в травні все плесо буде вкрите "щіткою" з молодого очерету. В водно-болотних угіддях навіть практикується регулярне викошування частини плавнів, з цією метою, бо вогонь - некерований... А тут пожежа робить те ж саме, але без затрат... Гніздування ще не почалося, так що тваринному світу загрози нема...
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Комахи(и другие букашки), важное звено пищевой цепочки.
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"литвин", я тебе уже не раз говорил: Если человек дурак - это надолго... Если идиот - то навсегда... ". Ни одно животное (птица, млекопитающее), живущее в камышовых зарослях на территории Украины, неспособно добывать насекомых и их личинки, изнутри камышовых стеблей... Грибки, вообще, не входят в питание животного мира плавней... Для меня важнее мнение энтомолога, кандидата наук, а не мнение "анжинера" -"гайкокрута"... А я изложил здесь его мнение... Кроме того, об этом пишет и Wieslaw Dudzinski, dr. inz., в своей книге "PTAKI lowne"...
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У птицы есть клюв и она отлично все выклевывает, даже есть птица,"камышовка" называется. Грибами питаются червячки, а они в свою очередь корм для мальков.
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Слышь, "анжинер", да пошёл ты на..., гайки крутить... Во-первых, не "камышовка", а камышовки... Их ДЕВЯТЬ видов!!! И они ловят насекомых не внутри стеблей, а снаружи... А я писал о насекомых и их личинках ВНУТРИ стеблей... Во-вторых, я писал не о "грибах", а о грибках - не путай "подберёзовики" с теми же дрожжевыми грибками или родом "пеницилла"... Специально, чтобы тебя "уму-разуму научить", только что посмотрел в справочник Бокотея, "Птицы фауны Украины", а также телефонировал специалисту-биологу, преподающему в институте экологию... Он подтвердил, что ты - "бестолочь"...
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Мда, вот такие "энтомологи -биологи" и жгут все подряд. А че, снова вырастет.
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а утки улетели? (зима-то теплая)
как бы утки не сгорели все.
у нас на Оболони никуда не улетали - так всю зиму и плавали. Озера не замерзли - вот они как раз там как раз в очерете и живут, а Одесса теплее, чем Киев.
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Не переживай... Птица сейчас, "на крыле"... Отлетели, переждали, да вернулись... Сейчас начнут брачные игры и поиски мест для гнездовий... Да и матерям, потом, детей на кормёжку выводить безопаснее - видимость хорошая, хищника издали видно... Мама крякнула, и утята нырнули... Хуже было-бы, если-бы полыхнуло, когда утки на гнёзда сели... Тогда, была-бы, "жопа"...
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