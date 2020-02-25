 Штормовий вітер роздмухав масштабну пожежу в заповідних плавнях під Одесою, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думська".

"Необережне поводження з вогнем і штормовий вітер спровокували масштабну пожежу в дністровських плавнях", - йдеться в повідомленні на сайті видання в понеділок увечері.

За інформацією дирекції парку, займання почалося в районі 48-го кілометра траси Одеса - Рені.

"Північний вітер жене вогонь заповідною зоною вздовж лиману", - цитує слова співробітників нацпарку "Думська".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДСНС бореться з пожежами в плавнях на Одещині та Миколаївщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж