 Штормовий вітер роздмухав масштабну пожежу в заповідних плавнях під Одесою, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думська".
"Необережне поводження з вогнем і штормовий вітер спровокували масштабну пожежу в дністровських плавнях", - йдеться в повідомленні на сайті видання в понеділок увечері.
За інформацією дирекції парку, займання почалося в районі 48-го кілометра траси Одеса - Рені.
"Північний вітер жене вогонь заповідною зоною вздовж лиману", - цитує слова співробітників нацпарку "Думська".
Лежу ...не сплю...жду когда где нить провода порвет...и электрика пропадет...и нужно будет завести генератор...иначе будет полный писец...
У нас перед глазами две трубы ТЭЦ - лучший флюгер из всех возможных
Но, надо признать, что легкий сегодняшний бриз таки сдувал лицо с черепа(((
А уж деревья то, деревья...
как бы утки не сгорели все.
у нас на Оболони никуда не улетали - так всю зиму и плавали. Озера не замерзли - вот они как раз там как раз в очерете и живут, а Одесса теплее, чем Киев.