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Все про:ОБСЄ (2437) Донбас (15398)

 ОБСЄ зафіксувала 23 лютого майже тисячу вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала в неділю близько 400 вибухів у Донецькій області і 550 вибухів на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому в понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із вечора 22 до вечора 23 лютого Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 400), якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у звіті щодо ситуації на Донбасі.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на північний захід від н.п. Дебальцеве (непідконтрольний урядові, 58 км на північний схід від Донецька) та на південний схід від Світлодарська.

Із вечора 22 до вечора 23 лютого в Луганській області Місія "констатувала подальше збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 550), якщо порівнювати з попередньою добою".

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, знову зафіксовано в районах на захід і північ від Голубівського, а також на південний схід від Оріхового, у тому числі приблизно 195 вибухів від мінометного вогню. Саме в цих районах СММ зафіксувала спалах порушень режиму припинення вогню 18 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія ОБСЄ має отримати вільний доступ для розслідування атаки біля Золотого, - представник уряду ФРН Деммер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177602
 
 
 Топ коментарі
 
зато АТР залишили без держфінансування...бо татари бачте не підтримують "мірние усилия" Презідєнта...
а в Україні в час війни-закодували практично всі канали...бо їм раптом стали потрібні гроші...
гниди...
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!!!

Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы.

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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.

9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
...
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Шо це у них слух прорізався? Нарешті!
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то "МИР В ГЛАЗАХ ПУТЕНА", который увидел вислюк оманський...

п.с. новый сериал HBO о вислюке оманськом и его ЗеКо-Манде - "Авеню 5", или - что бывает, когда к власти приходят лузеры и иммитаторы)
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!!!

Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы.

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зато АТР залишили без держфінансування...бо татари бачте не підтримують "мірние усилия" Презідєнта...
а в Україні в час війни-закодували практично всі канали...бо їм раптом стали потрібні гроші...
гниди...
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Пропаганда РФ без перешкод: стало відомо, чому не працюють «глушилки» на Донбасі.

Відключення відбулося відразу після президентських виборів. Адже безперешкодна трансляція російських телеканалів в зоні розмежування суттєво дестабілізує ситуацію в регіоні. Фактично, свого часу були витрачені бюджетні кошти на закупки глушилок, їх встановлення, вирішено питання їх балансоутримувачем… Але зараз Міністерство оборони просто не виділяє кошти на їх обслуговування. І це, очевидно, найнаочніше ставлення влади до інформаційної безпеки в країні.

Ось такі пироги малята.
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то усё прівети для нашого "міратворца"...тіпа-Вова,пора "абьединатца"...
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Граждане передовых стран НАТО в целом не против грохнуть Россию в войне
Американский исследовательский центр Pew Research провел опрос в 16 странах-членах НАТО, в ходе которого поинтересовался, как граждане относятся с «статье 5» устава блока о коллективной самообороне и готовы ли они к ее применению в случае конфликта одного из государств НАТО с Россией.
Опрос, в котором участвовали больше 20 тысяч респонднетов, показал высокую поддержку НАТО во всех странах, кроме двух - Греции и Турции, где больше половины (51% и 55% соответственно) заявили, что относятся к альянсу «негативно».
Максимальный уровень поддержки НАТО был зафиксирован в Польше (82% за и лишь 8% против), а также в Литве и Нидерландах (77% и 72% соответственно). Больше 50% опрошенных «позитивно» высказались о блоке в Великобритании (65%), Италии (60%), Германии (57%), Чехии (54%) и Словакии (51%).
Большинство, хотя и не дотягивающее до 50%, сказало НАТО «да» во Франции (49% против 38%), Испании (49% против 42%), Венгрии (48% против 16%) и Болгарии (42% против 28%).
В США позитивно воспринимают НАТО 52% населения (при лишь 16% негативных ответов), в Канаде - 66% (при 20% отрицательно настроенных).
Опрос о применении «статьи 5» о коллективной самообороне, который социологи Pew Research конкретизировали до ситуации нападения России на одну из стран НАТО, дал противоположный результат.
В 11 из 16 стран-членов большинство респондентов заявили, что их стране не следует посылать свою армию на защиту государства-партнера, если оно столкнется с российской агрессией.
Вопрос, заданный Pew, звучал так: «Если Россия вступит в серьезный военный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО, стоит или не стоит нам использовать армию для защиты этой страны».
Ответ «да, стоит», согласно опросу, дали большинство респондентов лишь в пяти странах. Это Нидерланды (64%), США (60%), Канада (56%), Великобритания (55%) и Литва.
В 8 странах - Франции, Испании, Германии, Словакии, Турции, Греции, Италии и Болгарии - больше половины опрошенных заявили: «нет, не стоит». Еще в трех странах - Польше, Чехии и Венгрии - за неотправку войск на защиту страны-союзника от России высказалось простое большинство, не дотянувшее до 50%.
В этих государствах, как следует из опроса, преобладает мнение, что защиту от возможной российской агрессии обеспечат США. Такой ответ дали 75% итальянцев, 72% испанцев, 65% греков, 63% немцев и 57% французов.
На вопрос о том, что с кем - Россией или США - следует в первую очередь поддерживать близкие отношения лишь в четырех странах-членах НАТО абсолютное большинство выбрали Штаты. Это Великобритания (83%), Нидерланды (82%), Испания (73%) и Франция (60%).
В 8 странах самым популярным ответом стал «и с Россией, и с США». Это Италия, Греция, Польша, Литва, Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария.
---ОБСЕ зафиксировала в воскресенье почти тысячу взрывов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3444

ОБСЕ зафиксировала в воскресенье почти тысячу взрывов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4872
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Партия Зеленского допустила пересмотр закона о госязыке.
Для начала в стране состоится национальный круглый стол по языковому вопросу.
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Об этом заявил депутат партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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Почему так???
1. дискредитация боевых генералов и ветеранов в глазах малоросов выполнена.
2. дискредитация волонтеров и военных медсестер в глазах малоросов выполнена.
3. дискредитация западной Украины в глазах малоросов выполнена.
4. стирание памяти о подвиге героев небесной сотни в глазах малоросов в процессе.
на очереди:
5. дискредитация автокефальной церкви.
6. дискредитация украинского языка
7. дискредитация Украины как независимого гос-ва.
8. дискредитация Украинцев как нации.

9. прекращение финансирования крымскотатарского телеканала ATR
...
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,,ПРОСРАЛ ВСЕ СВЯТЫЕ ПОЛИМЕРЫ
РПЦ были посланы и 11 патриархов не уважают Кирилла
---
На встречу православных церквей в Аммане приедет в лучшем случае четверо патриархов из пятнадцати
Собрание глав православных церквей в иорданской столице Амман 26 февраля, которое организовано по инициативе РПЦ, и на котором планируется обсудить «церковный раскол», автокефалию ПЦУ (образование, созданное в пику Москве) и оспорить первенство Вселенского патриархата, по мнению экспертов будет бессмысленным, поскольку главные епархии на нём представлены не будут - они попросту отказались участвовать в «коронации» патриарха Кирилла. Удар по РПЦ нанёс даже патриарх «братской» Болгарской православной церкви, который не направит в Амман своих представителей и не полетит туда сам.
Последней отказалась от участия Антиохийская церковь. Её представитель не приедет на поддерживаемую РПЦ встречу в Аммане, центр которой находится в сирийской столице Дамаске. АПЦ подчеркивает, что признает озабоченность настоятелей церквей о кризисе в Православной Церкви, однако отказывается от поездки, чтобы избежать того, что ещё больше может «усилить разногласия и углубить разрыв между братьями». Сам Вселенский патриарх Варфоломей, из-за решения которого об автокефалии Украинской Православной Церкви и её независимости от РПЦ, отказался ехать в Амман.
В итоге вместо 15 глав православных церквей, там будут присутствовать лишь РПЦ, дружественная ей Сербская церковь, а также Иерусалимская. Это означает, что авторитет РПЦ катастрофически пошатнулся за время правления Кирилла Гундяева.
Напомним, что православие представляют 15 автокефальных церквей.
Сколько глав церквей поедет: точно едут трое (Русская ПЦ, Сербская ПЦ, Иерусалимская ПЦ). Ещё вероятно приедет Чешская ПЦ.
Сколько глав церквей точно не поедут: одиннадцать глав церквей (Вселенский патриархат, Украинская ПЦ (ПЦУ), Александрийская ПЦ, Болгарская ПЦ, Грузинская ПЦ, Кипрская ПЦ, Элладская ПЦ, Албанская ПЦ, Румынская ПЦ, Польская ПЦ, Антиохийская ПЦ). Румынская ПЦ и Польская ПЦ отправят делегатов (но сами главы этих Церквей не поедут).
Другими словами, к этому моменту так называемую «встречу глав православных церквей» посетят не более четырех глав церквей из 15."
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Ці сатаністи будуть і надалі підбивати по одній церкві на свою сторону, звичайно за гроші, які збирають за рахунок українців на іх хемлі, проти українців. Бо саме більше приходів РПЦ не в параші, а тут в Україні. Але ця інформація і дії православних церков і є велика перемога. Я думаю, що в 2020 році будуть визнання ПЦУ інших церков. Дякуємо Боже!
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Друзья! Я вышел из бана. Фото Карена соблюдающего в форточку беспрецедентный уровень вирусной защиты, это флуд, а 1000 взрывров нв донбассе это беспреценденто устойчивое перемирие... Как вы зелибобики, стали подпевками куйла...
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это не взрывы, это фейерверки мира, которые увидел один недомерок в глазах другого недомерка.
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это значит что путин все больше любит Украину
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Російську хочуть зробити офіційною в Раді.
Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський зареєстрував в парламенті проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо мови роботи №3084.
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ху@ло напоминает что мы один народ а наш ********** в глазах ху@йла видит мир
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чепушило с питерской подворотни приползло и холпские действия предпринимает - давить гниду на корню а то воши налуплятся
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А что там у нас со штабом ООС? Ублажают эго миротворца-бубочки-разовдителя?
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щоб на расії на сибірській республіки отаке почалось та закінчилось у масква-баді!!!!
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Ну это смело можно на 5 умножать, учитывая глухоту ОБСЕ...
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Зато наші дурні святкували в цей день іх свято 23, за спинами наших військових, які сидять в окопах, в холоді і під обстрілами "братушек". Маразм. Тримайтеся хлопці. Не всі дурні, ми вами пишаємося і підтримуємо.Слава Україні!
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Ким було штурмувати? Ти краще напиши, хто на нас напав, до цього постійно називаючи братами -путін володька чмо - ху@ло і його армія окупантів параші. Не напав би ху@ло зі своєю ордою і Крим був би на місці і штупмувати Донбас не прийшлося би.
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