 Міноборони проведе службову перевірку через неякісний ремонт казарм у Миколаєві, коли вітром зірвало дах. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Повідомляється, що 24 лютого сильний вітер зірвав дах будівлі, що перебуває на балансі Міноборони.
"З метою з'ясування обставин цієї події в Міноборони призначено службову перевірку, до якої будуть залучені відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулося без постраждалих, наразі встановлюють обсяг завданої державі шкоди.
За інформацією Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, у 2017 році в зазначеній споруді здійснювалися ремонтні роботи.
"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також з урахуванням того, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - додали у відомстві.
Разные только ветровые зоны и соответственно нормативная скорость ветра. Для Николаева это 2я зона и скорость ветра 5м/с
Крыша считается по нормативным нагрузкам. Учитывается климатическая зона по которой рассчитывают высоту шапки снега и нагрузку на крышу (по моему что то около 160мм) и ветровая зона по которой рассчитывают скорость ветра. Николаев находится во 2й зоне для которой скорость ветра составляет 5м/с в то время как вчера скорость ветра была около 40 м/с !!!!
Расчет по нормативным нагрузкам, в своих формулах, содержит необходимый запас прочности при привышении этих нагрузок (но не в 8 раз конечно), плюс к этому при расчете размеров стропил их размер округляют в большую сторону что еще прибавляет прочности
Сделаете ему выговор
- эти аксиомы ещё в времена попередников закладывалисьИсточник:https://censor.net.ua/n3177601