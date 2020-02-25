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 Міноборони проведе службову перевірку через неякісний ремонт казарм у Миколаєві, коли вітром зірвало дах. ВIДЕО

У Міністерстві оборони призначили службову перевірку після того, як у Миколаєві в казармі, через кілька років після ремонту, вітром зірвало дах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що 24 лютого сильний вітер зірвав дах будівлі, що перебуває на балансі Міноборони.

"З метою з'ясування обставин цієї події в Міноборони призначено службову перевірку, до якої будуть залучені відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулося без постраждалих, наразі встановлюють обсяг завданої державі шкоди.

За інформацією Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, у 2017 році в зазначеній споруді здійснювалися ремонтні роботи.

"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також з урахуванням того, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - додали у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177601
 
 
 Топ коментарі
 
Ну если в договоре было о ремонте стропильной системы...то предьявы предьявите обоснованно....а если там было только о перекрытии шифером или металлочерипецей то вас пошлют...
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-""В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику"...а если торнадо всю казарму снесёт-тоже будут притензии..?
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Ну если в договоре было о ремонте стропильной системы...то предьявы предьявите обоснованно....а если там было только о перекрытии шифером или металлочерипецей то вас пошлют...
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Правильні майстри на гнилі стропила не буде класти покриття, категорично.
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А всё должно быть рассчитано на ураганы или какие-то другие стихийные бедствия, если это происходит раз, например, в сто лет? Что, в таком случае, будет дороже - сделать с запасом или отремонтировать?
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Лукашист, сошлись на нормативный документ, а не на свои инфантильные фантазии
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В каждых регионах свои нормативные документы по снеговой и ветровой нагрузке. Уверен, на своих домах( и дачах) крыши как стояли, так и стоят. У себя люди не воруют.
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Нормативные документы одни на всю страну - это вам не США, в котором в каждом штате свой закон.
Разные только ветровые зоны и соответственно нормативная скорость ветра. Для Николаева это 2я зона и скорость ветра 5м/с
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Нет не должно быть!
Крыша считается по нормативным нагрузкам. Учитывается климатическая зона по которой рассчитывают высоту шапки снега и нагрузку на крышу (по моему что то около 160мм) и ветровая зона по которой рассчитывают скорость ветра. Николаев находится во 2й зоне для которой скорость ветра составляет 5м/с в то время как вчера скорость ветра была около 40 м/с !!!!
Расчет по нормативным нагрузкам, в своих формулах, содержит необходимый запас прочности при привышении этих нагрузок (но не в 8 раз конечно), плюс к этому при расчете размеров стропил их размер округляют в большую сторону что еще прибавляет прочности
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Дело могло быть даже не в стропильной системе, а к примеру в армпоясе и креплении к нему мауерлата. Строителей могли нанять возвести стропильную систему, при этом они конечно не будут разбираться насколько хорошо были шпильки под мауерлат заанкерованы (замоноличены) или просто посажены на раствор.
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-""В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику"...а если торнадо всю казарму снесёт-тоже будут притензии..?
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Невероятно. На чем эта "крыша" держалась? Просто кудесники.
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Рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%.
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чего ржать то. Новые технологии -крыши из профлиста крепятся саморезами длиной в 19 мм. Там всего несколько витков https://epicentrk.ua/shop/samorez-so-sverlom-po-metallu-dlya-krovli-4-8x19-mm-100-sht-zelenyy-ral-6005-expert-fix.html
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Все просто,- ЧЕМ ПРОЧНЕЕ КРЫШИ ГЕНЕРАЛОВ ОТ Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил ТЕМ СЛАБЕЕ КАЗАРМЕННЫЕ...
- эти аксиомы ещё в времена попередников закладывалисьИсточник:https://censor.net.ua/n3177601
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т.е. свой хер под чужой рубашкой ближе к телу..... кто акт о принятии подписывал тот и откат получил.
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В Миколаєві сіііільки дахів улетіло. При чому з тільки відремонтованих. А в районі одному утеплювач к **....м собачим зірвало. Подивився по фото, тупо на лєпухи базальт приліпили та красиво замазали. Чим мізки думають?!
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Приедет проверка. И шо ? Угостят шашлыками на природе. Сауна и баня. В акте укажут - "непреодолимые природные факторы". А в Николев должна ехать расстрельная команда.
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Тут зрозуміло чому. Хочуть показати пальцем в сторону попередника. То він хоч багато відремонтував казарм, зробив зброї, відремонтував зброї і техніки. А що ви зробили? Вже пройшов рік. Тільки успіхи по здачі територій не потрібно, ми знаємо і що ракети відмовилися виробляти, також знаємо. А що зробили?
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Военной приёмки нет.Там по цепочке можно найти всех, кто ставил подписи на финансовых документах и актах приёмки.Заставить восстановить.
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Ще в Миколаєві секція понтонного моста впала в Іегул і внесло дахи на інших домах. То там не потрібно розбиратися?
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