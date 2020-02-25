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 Гальмування китайської економіки через коронавірус дає шанс українському бізнесу зайняти нові ніші, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що коронавірус, який пригальмує китайську економіку, дає шанс українським підприємствам зайняти нові ніші на світовому ринку.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Економіку ми поки уважно моніторимо, стежимо за змінами, і ми ще не бачимо жодних негативних сигналів ... У нас є певний експорт, коли ми продаємо товари в Китай, але більшість товарів, там є олія, харчові товари, це не стосуватиметься", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що є ще "вторинні ефекти": "Наприклад, Китай може почати виробляти менше металу, і це дасть можливість всім металургійним заводам світу замістити цю продукцію і допомогти Китаю у виробленні металу".

Читайте: У найближчі 5-10 років Україні потрібні близько $50 млрд інвестицій, - Милованов

Милованов також наголосив, що у разі імпорту споживчих товарів із Китаю "є певне пригальмовування", проте це швидше можливість для розвитку українського бізнесу.

"Це, з одного боку, можливо, якось і впливає на економіку, але це дає змогу українському бізнесу зайти в цю нішу, там, де зараз немає товарів із Китаю, і розвинутися", - додав глава Мінекономіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": IT-сектор, хімічне виробництво, агросектор і фармацевтика - найуспішніші в українській економіці, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177600
 
 
 Топ коментарі
 
Беня таки был прав в отношении этого чувака...он идиот...
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Всі шанси ви успішно просрали, з чим вас і вітаю.
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Новую нишу в жопе. С такими идиотами у руля
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Зебілізм захворювання невиліковне . Лише евтаназія може врятувати слуг урода від страждань
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да уж..

кому война а кому мать родная..
там люди гибнут, а этот мудило только о деньгах думает, ему на радость смерти китайцев
и что у нас за тупая власть? кто их избрал?
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Я тебе больше скажу. Сейчас люди деньги зарабатывают на падении акций, а потом заработают на подъёме тех же акций. Если не заработаешь ты -- другой заработает. Такова селяви.
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Я еще больше скажу-самые большие деньги люди зарабатывают на падении умственного уровня избирателей.
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Він правий. але не все так просто. потрібно мати інтеллектуальний класс інтеллігентних людей щоб розвивати економіку. а його немає.
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"Китай и ЕС снова закрыли ввоз курятины из Украины на свою территорию."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

да уж подвезите кто нибудь Кварталу 95 галоперидолу наконец.
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Ахаха!!!! Это шедавральное высказывание!!! Сказанул как в лужу перданул. Свят, свят, свят... Облейте его кто- нибудь святой водой, пусть бесы с него выскочат.
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Це такий вид співчуття китайцям? Ніхто ж від хвороби не застрахований.
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это мы притормозили, а у них защитная реакция, и будет огромный рывок вперед.
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На чужому горі своє щастя будувати? Хто там про нього казав дебіл? Таки правий був.
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Дебил. Когда он у нас начнется на вообще езда.
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Гальмування Милованова по життю не дає ніяких шансів.
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Смотрел я этого Милованова вчера. Вроде бы все верно говорит. Там где убудет, что то появится. Почему не мы должны занять эти опустевшие ниши. Где мы, а где Китай. Что ты конкретно собрался занимать? Целостности, понимания того, что для этого нужно сделать, я у него не увидел. Дайте 50 млрд и тогда... Ага, сейчас, в очередь ублюдки-инвесторы встали!
В общем, стоял, миловался собой Милованов и рассказывал прописные истины, оторванные от реальности.
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он не миловался собой, он как и презик ЗЕ-торчок тупо "лепил горбатого" все что исходит от этой зеленой саранчи - это ЛОЖЬ БРЕХНЯ и ЛАПША
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Що плісняві вміють геніально робити, так це заводити ворогів і гадити Україні. Уявляю, як китайці оцінили цю "дружню підтримку". Піпець
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Тупой дятел Милованов.

Как и чем занять новые ниши? Шо мы производим, кроме стали, бурячков, окорочков и долбоё...ов в больших количествах?
73% на органы шоле сдать в Китай?
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Як мало треба, щоб зіпсувати стосунки з цілим світом? Один милован і готово!
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я вас не поздравляю но у нас половина страны ИДИОТЫ - если голосуют за таких как зеленский или милованов
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Дурень думкою багатіє. Перед тим, як мріяти про захоплення китайських ринків навчіться розстрілювати корупціонерів по тисячі на рік і за шість днів будувати фабрики.
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