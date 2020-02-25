 Буде відновлено посаду головного санітарного лікаря, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Коли є загроза виникненню епідемії, більшість питань лягає на плечі Головного державного санітарного лікаря. Ця посада була свого часу ліквідована і рішенням уряду її буде відновлено. Найближчим часом функції Головного державного санітарного лікаря будуть покладені на заступника міністра охорони здоров'я і я думаю, що система працюватиме чітко і якісно", - заявив Ляшко.
Який саме заступник глави МОЗ отримає відтворену посаду, заступник голови МОЗ не уточнив.
так он же по факту был в одной команде с БЮТовцем Портновым и БЮТовцем Аваковым
Тобі ще про зозулят Багіні нагадати, за яких вона має відповідати ? ?
Та вони саме на обсиранні Пороха і отримали ті місця
ти - звичайний релігійний фанатик. Тобі марно шось доводити.
Лещенко, Найєм і Заліщук покидають БПП
Конкурс будет?
И будет ли, как обычно, не принципиально образование ?
Опять готовьте денюжки
Коли Суди перестають виконувати свою функцію відновлення справедливості,за справу беруться Суди Лінча