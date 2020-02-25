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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1169) Ляшко Віктор (7)

 Буде відновлено посаду головного санітарного лікаря, - МОЗ

Кабінет Міністрів найближчим часом відновить посаду Головного державного санітарного лікаря і покладе його функції на заступника міністра охорони здоров'я

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Коли є загроза виникненню епідемії, більшість питань лягає на плечі Головного державного санітарного лікаря. Ця посада була свого часу ліквідована і рішенням уряду її буде відновлено. Найближчим часом функції Головного державного санітарного лікаря будуть покладені на заступника міністра охорони здоров'я і я думаю, що система працюватиме чітко і якісно", - заявив Ляшко.

Який саме заступник глави МОЗ отримає відтворену посаду, заступник голови МОЗ не уточнив.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177599
 
 
 Топ коментарі
 
А я сразу подскажу главного поциента Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9496
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Зеленое стадо продолжает раздувать стадо чинуш...
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На запитання Юльки якого хрена Скалецька сховалась в карантині, так і не відповів. Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8062
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На запитання Юльки якого хрена Скалецька сховалась в карантині, так і не відповів. Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8062
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Ну так і "чесний опозиційний журналіст" з ************ про свою зарплату і премію мовчав як партизан.
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Видатний і заслужений залізнодорожник Лещенко, член наглядової ради "Укрзалізниці". Перебіжчик ваш.
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єто тот самый, который против Порошенко жопу рвал на британский флаг перед віборами ?

так он же по факту был в одной команде с БЮТовцем Портновым и БЮТовцем Аваковым
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Мандат діпутата від БПП він не здав і ніхто його з блоку не попер.
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так і Портнов мандат БЮТ не здавав. і Аваков мандат БЮТ не здавав.

Тобі ще про зозулят Багіні нагадати, за яких вона має відповідати ? ?
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А рюкзакян вже був в НФ. От чого ніколи не вміла ********************************, так обирати собі оточення. Всі покурвились.
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ну ти, мабуть, ******** на всю голову, якщо Лєща та Найема, які разрм з тобою топили проти Пороха, виставляєш тут членами команди Пороха.

Та вони саме на обсиранні Пороха і отримали ті місця
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Так чого вони до кінця каденції були в блоку твого улюбленця? І їх ніхто звідти з ганьбою не вигнав і самі мандати не склали? Зараз зайшов другий чи навіть третій легіон однієї і тієї ж шобли.
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ти засліплений сліпою вірою в Багіню і саме тому нічого не хочеш знати )))

ти - звичайний релігійний фанатик. Тобі марно шось доводити.

Лещенко, Найєм і Заліщук покидають БПП
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Ну от хто б казав, свідок на ставці сонцесяйного святого *******.
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И ты больше не отсвечивай с глупыми вопросами. Так зрозуміло?
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Зеленое стадо продолжает раздувать стадо чинуш...
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Сколько миллионов будет зарплата и в какой валюте?
Конкурс будет?
И будет ли, как обычно, не принципиально образование ?
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Главное, чтобы человек был хороший. Муж Вовиной одноклассницы, например. Или жена одноклассника.
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А я сразу подскажу главного поциента Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9496
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Радикальне обрізаніє па-путєнські. Буде відновлено посаду головного санітарного лікаря, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5860
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Конгеніально! Проблема відсутності еллементарних медичних і санепідеміологічних послуг вирішується на рівні однієї повернутої посадової одиниці.
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Угу, мабуть буде всім прописувати зеленочку пити
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Ну тут суприниху не перевершити. А так, щось на кшталт подібних ідіотських заяв, можемо очікувіати. Хоча Уляна в порівнянні з Скалецькою - медичне світило.
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сан-рвачи, сан-станция.
Опять готовьте денюжки Будет воссоздана должность главного санитарного врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1642
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Надо пристроить ещё какую-то шлюху из слуг урода... Шлюх зелёных много, а мест мало... Приходится придумывать новые должности...
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Восстановлена ещё одна коррупционная схема. "Назад в СССР". Так тихой сапой в Украине восстанавливают бандитский анклав под патронатом Ахметки. 90-е на пороге. Спасибо зебилью за выбор.
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Нас це вже не врятує, а от лікар стане мільйонером.
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"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. ... В Украине сейчас главная угроза это война с оккупантом Россией поэтому, чтобы Украинская армия была хорошо вооружена, военные заводы должны работать в четыре смены,а для этого надо ,чтобы у военного министра был заместитель по вооружению, а может и два зам министра,что касательно коррупционной должности санврача,то Мин здрав не должен это выносить "эфирно" затрагивая предпринимателей. Источник: https://censor.net.ua/n3177599
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"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. .

Коли Суди перестають виконувати свою функцію відновлення справедливості,за справу беруться Суди Лінча Буде відновлено посаду головного санітарного лікаря, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2855
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пэпастый ликвидировал СЭС по своей ограниченности.
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