 Українці з лайнера Diamond Princess поки не планують евакуюватися в Україну, - МЗС

Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
На лайнері перебувало 25 громадян України, двоє з них зараз у лікарні. Всі вони – члени екіпажу. "Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт", — повідомив представник МЗС.
За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка українців може змінитися. У такому випадку планують вживати відповідні заходи.
Питання, чи повертатися в Україну, буде вирішуватись насамперед самими громадянами та власником судна, зазначив Коваленко.
Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який став на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19.
На судні було 25 українців - всі члени екіпажу. Двоє з них - чоловік і жінка - заразилися коронавірусом.
З 19 лютого пасажири почали залишати лайнер після двотижневого карантину. У багатьох після повернення на батьківщину виявили коронавірус. Щонайменше троє пасажирів Diamond Princess померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
На ваше место сюда только никого не берите
Соотечественники же такие дружелюбные, такие толерантные.
Правда, иногда могут каменюкой в окно заехать, но это любя.
Мы же великая и единая нация, верно?