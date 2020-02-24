 Українці з лайнера Diamond Princess поки не планують евакуюватися в Україну, - МЗС

Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

На лайнері перебувало 25 громадян України, двоє з них зараз у лікарні. Всі вони – члени екіпажу. "Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт", — повідомив представник МЗС.

За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка українців може змінитися. У такому випадку планують вживати відповідні заходи.

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Питання, чи повертатися в Україну, буде вирішуватись насамперед самими громадянами та власником судна, зазначив Коваленко.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який став на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19.

На судні було 25 українців - всі члени екіпажу. Двоє з них - чоловік і жінка - заразилися коронавірусом.

З 19 лютого пасажири почали залишати лайнер після двотижневого карантину. У багатьох після повернення на батьківщину виявили коронавірус. Щонайменше троє пасажирів Diamond Princess померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.