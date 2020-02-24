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Все про:МЗС (2056) українці (1731) Японія (230) COVID-19 (261)

 Українці з лайнера Diamond Princess поки не планують евакуюватися в Україну, - МЗС

Українці, що перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, на якому було виявлено коронавірус, не збираються евакуюватися в Україну.

Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

На лайнері перебувало 25 громадян України, двоє з них зараз у лікарні. Всі вони – члени екіпажу. "Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Поки що 24 з них повідомили, що не мають наміру зараз повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт", — повідомив представник МЗС.

За його словами, посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка українців може змінитися. У такому випадку планують вживати відповідні заходи.

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Питання, чи повертатися в Україну, буде вирішуватись насамперед самими громадянами та власником судна, зазначив Коваленко.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який став на рейд в японському порту Йокогама на початку лютого, було підтверджено 634 випадки зараження COVID-19.

На судні було 25 українців - всі члени екіпажу. Двоє з них - чоловік і жінка - заразилися коронавірусом.

З 19 лютого пасажири почали залишати лайнер після двотижневого карантину. У багатьох після повернення на батьківщину виявили коронавірус. Щонайменше троє пасажирів Diamond Princess померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177598
 
 
 Топ коментарі
 
Если чесно, то я готов эвакуироватся на тот корабль с Украины на {сколько тот карантин продлится недель}. Закроюсь в каюте и уйду в запой. Ну и еще и ништяков похаваю за казенный счет ))) Задолбался на работе, а еще только понедельник...
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и слава Богу! хоть у кого-то из сограждан есть мозг.
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Тю...Так безпрецендентні заходи ж і всім забезпечена медицина...
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У Японії. Але не в Україні. І українцям на лайнер це добре відомо, що у випадку інфікування вірусом шансів вижит в Україні у них в рази менше.
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Если чесно, то я готов эвакуироватся на тот корабль с Украины на {сколько тот карантин продлится недель}. Закроюсь в каюте и уйду в запой. Ну и еще и ништяков похаваю за казенный счет ))) Задолбался на работе, а еще только понедельник...
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дайте пост в фейсбуке. Меняю проживание на корабль.

На ваше место сюда только никого не берите Украинцы с лайнера Diamond Princess пока не планируют эвакуироваться в Украину, - МИД - Цензор.НЕТ 2954
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Когда кажется крестится надо. Кондитеры пусть тоже займутся своим делом, и пчеловды бугалтера тоже не оправдали надежд. Уже молчу про комунистов и рокетчиков.
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и слава Богу! хоть у кого-то из сограждан есть мозг.
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Корабль - это их не только работа, но и второй дом...Уехав, они больше никогда на этот лайнер уже не попадут!
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Это верно, а еще там есть конкуренция похлеще университетов! Шанс, один из тысячи! Українці з лайнера Diamond Princess поки не планують евакуюватися в Україну, - МЗС - Цензор.НЕТ 4319
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Возможно, насмотрелись на теплые встречи?
Соотечественники же такие дружелюбные, такие толерантные.
Правда, иногда могут каменюкой в окно заехать, но это любя.
Мы же великая и единая нация, верно?
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Восставший из пепла - Насиров опять руководитель налогов...
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Во судьба как резанула! Вдали от родины, море вокруг бушует, вирус падло как кабан в кустах шуршит---а ружбайки и нету. И название лайнера *Бриллиантовая принцесса* роковое. Есть кстати и *Рубиновая Принцесса*. Одна радость осталась, как круиз заканчиваться будет, так обычно устраивают *Дьюти фри* распродажу спиртного. С горя *Бурбона* стебануть останется только! Занесло на край света наших. Эти лайнеры базируются на мысе Лодердейл. От Нового Орлеана не очень далеко----суровые места.
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Да, чуть молодость позвенела серебром удачи и везухи! Потом правда пришлось чуть заплатить. С 1974 по 1983гг пас-флот ЧМП! Золотая эпоха наших пас-лайнеров. От Сиднея до Сан-Франциско. Архипелаг Фиджи и о. Маврикий, Гонолулу и по фиордам до Нордкапа и Шпицбергена. И ещё сотни мест разных. В те годы космос. Но легко не было. Кто знает---тот знает. Наших не катали. Тут манку на завтрак и яйца до синевы вывареные но комильфо! В службе ресторана работал. До сих пор ещё есть это училище в Одессе на Пушкинской-18, напротив филармонии почти. Теперь выпускники и дубасят на Принцесах, Кораловых, Сапфировых, Солнечных, итд. Кажись их 18 штук по миру ганяет. Та и других и получше ой как много. То иной мир. Чуть контраста напоследок. Пенсы злобные америкосы по сильной скидке покупают на год-два каюту---и не сходят. Ну в смысле домой. А по всему миру катаются! Супружеские пары чаще. Ну всё готовое! Если в 1 класс, так перестилку белья делают каждый день, при этом застилая постельку! такая вот судьба! Всё правда.
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Здорово! Я бы написал немножко мемуаров...
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Мої знайомі підсіли на круїзи, але не на рік-два як у вас))) а два-три рази на рік по три тижні, кажуть лобстери безлімітні, москальня рознюхала про нічний ресторан самообслуговування для тих хто з інших часових поясів, нажираються як свині, ледве ходять)))
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Дурных нэма ..в больницы гончарука ехать...все что были уже в зеленом стаде...
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Просто они посмотрели новости как их здесь ждут
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Дивно, такий чудовий санаторій, міністерша няня, і не хотять...
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Оно и понятно, жить хотят. Приедут в Украину так тут их соевое быдло камнями закидает или машинами давить будет.
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Экономика в полной жопе, а правительство только говорит о Корона-вирусе бо больше сказать нечего, скоро начнём с голоду дохнуть а не от вируса.
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Ну его, лучше рискнуть с вирусом - подумали они, посмотрев теплый прием папередников.
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просто им там намного лучше, чем дома
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