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 Українці виграли золото, срібло і 2 бронзи на етапі Гран-прі зі стрибків у воду

У Ростоку (Німеччина) завершився другий етап Гран-прі зі стрибків у воду.

В активі українців чотири призові місця - одне перше, одне друге та два треті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик виграли золото в міксті на 3-метровому трампліні. Вікторія Кесар і Ганна Письменська завоювали срібло в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну. Олег Сербін і Євген Науменко стали бронзовими призерами в "синхроні" з 10-метрової вишки. В індивідуальних стрибках із 3-метрового трампліну ще одну бронзу в скарбничку збірної України принесла Ганна Письменська.

Третій етап Гран-прі зі стрибків у воду відбудеться 14-17 травня у Вінсор (Канада).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177597
 
   
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надо цыган привлекать в спорт
одно золото брали бы
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