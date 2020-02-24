 Нардеп від "СН" Юнаков заявив, що у ексглави ДАБІ Кудрявцева є корупційний "козир". Той спростовує

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат Іван Юнаков в інтерв'ю Економічній правді.

"У корупційної системи є козирі. Один із них - цифровий реєстр ДАБІ. Він був створений у 2015 році, коли прийшов Кудрявцев (Олексій Кудрявцев очолював ДАБІ в 2015-2018 роках. - ред). Але незрозуміло, де цей реєстр розміщено, на яких серверах. Також незрозуміло, хто туди вносить дані", - заявив Юнаков.

За словами нардепа, зараз масово вносяться документи в цей реєстр "заднім числом".

"Ось дивіться (показує на смартфоні бланк). Документи ДАБІ, в яких є назва об'єкта, але немає номера і дати. Дата ставиться заднім числом потім. Ви розумієте, який метод зараз працює? Ми боїмося, що зараз в реєстр будуть заднім числом вноситися тисячі документів", - говорить Юнаков.

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Юнаков вважає, що цей реєстр є у Кудрявцева.

"Ми вважаємо, що він шантажує цим реєстром всю галузь. Якщо зараз ляже реєстр, не буде жодної інформації, у кого які дозвільні документи", - заявив народний депутат.

Сам Кудрявцев у коментарі Економічній правді спростував слова Юнакова.

"Реєстр було створено Сергієнком - начальником дозвільного департаменту ДАБІ, за часів Сергія Кучера в 2011-2012 роках. Сергієнко не тільки створив реєстр, а й оформив на нього авторські права, а згодом, після звільнення, взагалі намагався продати ключі доступу до нього", - заявив Кудрявцев.

За його словами, весь цей час діяльність реєстру обслуговувала компанія "Ай ті Логіка".

"Коли я спробував змінити цей процес у 2018 році і підписав Меморандум з проєктом ТAPAS про співпрацю зі створення електронних сервісів та модернізації реєстру, вся суть діяльності реєстру почала підніматися на поверхню, це стало також одним із важелів впливу на моє звільнення", - повідомив Кудрявцев у коментарі ЄП.

Він додав, що у жовтні 2019 року, під час виконання обов'язків глави ДАБІ Строкачем (Олександр Строкач очолював ДАБІ в 2018 - на початку 2019 і восени 2019 року. - ред), реєстр було передано з "приватних" рук державі.

"На сьогодні ні про які втручання в його роботу і "ручне управління" не може бути й мови", - заявив екскерівник ДАБІ.

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Нагадуємо: Юнаков також заявив, що ексглава київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".

За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. - ред) та Олексія Кудрявцева.

"Вони один із одним воювали. Якщо когось знімали, отже, друга група перемагала", - заявив Юнаков.

Він зазначив, що і Кудрявцев, і брати Горові - "це всього лише люди, які займаються операційною діяльністю, касири".

Бенефіціарами схеми, за словами Юнакова, було вище керівництво країни.