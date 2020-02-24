 Нардеп від "СН" Юнаков заявив, що у ексглави ДАБІ Кудрявцева є корупційний "козир". Той спростовує

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив народний депутат Іван Юнаков в інтерв'ю Економічній правді.
"У корупційної системи є козирі. Один із них - цифровий реєстр ДАБІ. Він був створений у 2015 році, коли прийшов Кудрявцев (Олексій Кудрявцев очолював ДАБІ в 2015-2018 роках. - ред). Але незрозуміло, де цей реєстр розміщено, на яких серверах. Також незрозуміло, хто туди вносить дані", - заявив Юнаков.
За словами нардепа, зараз масово вносяться документи в цей реєстр "заднім числом".
"Ось дивіться (показує на смартфоні бланк). Документи ДАБІ, в яких є назва об'єкта, але немає номера і дати. Дата ставиться заднім числом потім. Ви розумієте, який метод зараз працює? Ми боїмося, що зараз в реєстр будуть заднім числом вноситися тисячі документів", - говорить Юнаков.
Юнаков вважає, що цей реєстр є у Кудрявцева.
"Ми вважаємо, що він шантажує цим реєстром всю галузь. Якщо зараз ляже реєстр, не буде жодної інформації, у кого які дозвільні документи", - заявив народний депутат.
Сам Кудрявцев у коментарі Економічній правді спростував слова Юнакова.
"Реєстр було створено Сергієнком - начальником дозвільного департаменту ДАБІ, за часів Сергія Кучера в 2011-2012 роках. Сергієнко не тільки створив реєстр, а й оформив на нього авторські права, а згодом, після звільнення, взагалі намагався продати ключі доступу до нього", - заявив Кудрявцев.
За його словами, весь цей час діяльність реєстру обслуговувала компанія "Ай ті Логіка".
"Коли я спробував змінити цей процес у 2018 році і підписав Меморандум з проєктом ТAPAS про співпрацю зі створення електронних сервісів та модернізації реєстру, вся суть діяльності реєстру почала підніматися на поверхню, це стало також одним із важелів впливу на моє звільнення", - повідомив Кудрявцев у коментарі ЄП.
Він додав, що у жовтні 2019 року, під час виконання обов'язків глави ДАБІ Строкачем (Олександр Строкач очолював ДАБІ в 2018 - на початку 2019 і восени 2019 року. - ред), реєстр було передано з "приватних" рук державі.
"На сьогодні ні про які втручання в його роботу і "ручне управління" не може бути й мови", - заявив екскерівник ДАБІ.
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Нагадуємо: Юнаков також заявив, що ексглава київського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер створив корупційну "схему" "5 доларів за квадратний метр".
За словами нардепа, останні п'ять років всередині ДАБІ відбувалася боротьба між двома групами: братів Горових (за інформацією ЗМІ, Юрій Горовий був "смотрящим" за ДАБІ та Держгеокадастром за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. - ред) та Олексія Кудрявцева.
"Вони один із одним воювали. Якщо когось знімали, отже, друга група перемагала", - заявив Юнаков.
Він зазначив, що і Кудрявцев, і брати Горові - "це всього лише люди, які займаються операційною діяльністю, касири".
Бенефіціарами схеми, за словами Юнакова, було вище керівництво країни.
Анатолий Штирлиц
Роман Донік пише про знищення розрахунку АГС російських окупантів який порушував Мінські угоди та провокував воїнів ОС.
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А если не перестанет, пригрозите пожизненным, за нанесение ущерба!
Безнаказанность - порождает беспредел!