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 Серед 229 інфікованих коронавірусом в Італії громадян України немає, - посол Перелигін

Серед 229 інфікованих коронавірусом в Італії немає громадян України.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Серед усіх 229 осіб, інфікованих коронавірусом в Італії, немає українських громадян. У посольства чи генеральні консульства українські громадяни не зверталися", - сказав Перелигін на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу.

Посол зазначив, що посольство встановило оперативний зв'язок зі штабами у двох провінціях, де запроваджено карантин. При цьому він уточнив, що карантин введено в 11 містах двох провінцій - Падуя і Коллоді. Також за його словами, посольство працює з регіональною владою регіонів Ломбардія і Венето.

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Перелигін підкреслив, що у зв'язку з приписом префекта Мілана в генеральному консульстві України в Мілані прийом громадян України проводитиметься тільки у першочергових справах.

"Сьогодні ми отримали припис префекта Мілана з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо оперативну роботу з прийому українських громадян у генеральному консульстві в Мілані тільки щодо першочергових справ. Йдеться про втрату документів, оформлення виїзду на батьківщину, якщо треба терміново оформити. Йдеться про інші термінові справи, в разі яких консульські послуги надаватимуться в повному обсязі нашим громадянам", - повідомив дипломат.

Як повідомлялося, глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку. "З інших аеропортів ніякі регулярні рейси не виконуються", - сказав він.

Станом на ранок 24 лютого медики виявили коронавірус у 152 осіб на території Італії, троє з них померли. У неділю надходили дані про приблизно 130 хворих і двох померлих пацієнтів.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177595
 
 
 Топ коментарі
 


A.C.A.B.






Живущий в Казахстане выходец из России видимо пересмотрел кремлевской пропаганды и в имперском угаре оскорбительно отозвался о казахах. Что было с ним после в конце видео. Путриотам живущим за пределами России и хаящим страну проживания приготовится:

https://twitter.com/i/status/1231888900345548802
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A.C.A.B.

@MrMaaay


Пруф для тех кто говорит, что в начале видео и в конце разные люди:
https://twitter.com/i/status/1231904444029243392
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Италия даёт 129 положительных результатов и 7 жертв.
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Италия даёт 129 положительных результатов и 7 жертв.
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Пик пройден в Китае - информация ВОЗ дана до начала проблем в Италии.
Вирус коронавирус - RNA, Ortovirus. Как и вирус Influenza. Не одно и то же семейство, но одна и та же группа. В Южном полушарии его нет - там ещё лето. Естественно, как и вирус гриппа, к весне - лету уступит. Так же было и в случаях с MARS & SARS.
Коронавирус уже мутант. Куда ещё мутировать. В таком случае это назовётся другим именем. Уже появился один мутант - AIDS, до сих пор не мутировал.
Сейчас многие учёные подозревают, что коронавирус - продукт рук человеческих.
Кстати, в космосе обнаружено множество вирусов.
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Эта лицемерная манера - ставить лайки оскорбляющим меня, а потом захотеть поговорить по-дружески.
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Потому что как и он не люблю паникеров....любая жизнь бесценна ....но 7 человек?
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12 ****. 2019 г. - Пневмония - одна из основных причин смертности детей. ... «Каждый день от пневмонии умирают примерно 2200 детей в возрасте ...
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A.C.A.B.






Живущий в Казахстане выходец из России видимо пересмотрел кремлевской пропаганды и в имперском угаре оскорбительно отозвался о казахах. Что было с ним после в конце видео. Путриотам живущим за пределами России и хаящим страну проживания приготовится:

https://twitter.com/i/status/1231888900345548802
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самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204
Істерія у деяких країнах стосовно короновірусу, яка підтримується та розповсюджується проросійськими політпартіями, може бути прилюдією до встановлення фашистських режимів.

Цікаво, яким чином вірус потрапив до Ірану, особливо до міста Кум, священного для шиітів?
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Вони дихають на нього перегаром і він дохне. Среди 229 инфицированных коронавирусом в Италии граждан Украины нет, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 3324
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То что он был выведен исскуственно у меня сомнений нет! Так же как и птичий грип! Птичка не брала человека, до того как с ним " поработали". Похоже и с этим вирусом тоже кто то поработал. Конечно, если есть первоначальный штамп, то можно сделать лекарство,но судя по статистике, он бьет по возрастным людям, у которых слабая иммуная система или есть серьезные хронические болезни! Иначе чем можно обьяснить, что многие умирают от осложнений, и лишь после вскрытия обнаруживается вирус. Вывод, в качестве профилактики, усиливайте свою имууную систему- физикой, питанием, отказом от алкоголя. Даже если заболеет человек, есть шанс самому раз и навсегда избавится от этой напасти.
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Кто там орал, позор, своих не бросаем, быдло.... давайте как будете эвакуировать 1млн с эпицентра в Италии, где Вы все, чего патякало закрыли?
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129 положительных, больше половины асимптоматических, паучисимптоматиков и выздоровевших. Откуда *миллион?
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Итальянцев прихватят... если те разбежаться не успеют
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Если уж под ит. флагом - ты Ит. TV смотришь? Показали Милан и Лоди. Народ ходит по городам без масок и отвечает на интервью: "Нет, не боимся"... Так что не мечтайте.
Да, вирус гриппа более вирулентен...
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О чем не мечтать?) Украинских гастарбайтеров отсюда ни чума, ни оспа не выгонят, не то что какой-то коронавирус)
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