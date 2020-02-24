 Серед 229 інфікованих коронавірусом в Італії громадян України немає, - посол Перелигін

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Серед усіх 229 осіб, інфікованих коронавірусом в Італії, немає українських громадян. У посольства чи генеральні консульства українські громадяни не зверталися", - сказав Перелигін на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу.
Посол зазначив, що посольство встановило оперативний зв'язок зі штабами у двох провінціях, де запроваджено карантин. При цьому він уточнив, що карантин введено в 11 містах двох провінцій - Падуя і Коллоді. Також за його словами, посольство працює з регіональною владою регіонів Ломбардія і Венето.
Перелигін підкреслив, що у зв'язку з приписом префекта Мілана в генеральному консульстві України в Мілані прийом громадян України проводитиметься тільки у першочергових справах.
"Сьогодні ми отримали припис префекта Мілана з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо оперативну роботу з прийому українських громадян у генеральному консульстві в Мілані тільки щодо першочергових справ. Йдеться про втрату документів, оформлення виїзду на батьківщину, якщо треба терміново оформити. Йдеться про інші термінові справи, в разі яких консульські послуги надаватимуться в повному обсязі нашим громадянам", - повідомив дипломат.
Як повідомлялося, глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що пасажири, які прибувають в аеропорти "Бориспіль" і "Жуляни" рейсами прямого авіаційного сполучення з Італією, з вечора понеділка, 24 лютого, проходитимуть обов'язкову температурну перевірку. "З інших аеропортів ніякі регулярні рейси не виконуються", - сказав він.
Станом на ранок 24 лютого медики виявили коронавірус у 152 осіб на території Італії, троє з них померли. У неділю надходили дані про приблизно 130 хворих і двох померлих пацієнтів.
Коронавирус до сих пор не мутировал.
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Вирус коронавирус - RNA, Ortovirus. Как и вирус Influenza. Не одно и то же семейство, но одна и та же группа. В Южном полушарии его нет - там ещё лето. Естественно, как и вирус гриппа, к весне - лету уступит. Так же было и в случаях с MARS & SARS.
Коронавирус уже мутант. Куда ещё мутировать. В таком случае это назовётся другим именем. Уже появился один мутант - AIDS, до сих пор не мутировал.
Сейчас многие учёные подозревают, что коронавирус - продукт рук человеческих.
Кстати, в космосе обнаружено множество вирусов.
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12 ****. 2019 г. - Пневмония - одна из основных причин смертности детей. ... «Каждый день от пневмонии умирают примерно 2200 детей в возрасте ...
A.C.A.B.
Живущий в Казахстане выходец из России видимо пересмотрел кремлевской пропаганды и в имперском угаре оскорбительно отозвался о казахах. Что было с ним после в конце видео. Путриотам живущим за пределами России и хаящим страну проживания приготовится:
https://twitter.com/i/status/1231888900345548802
A.C.A.B.
@MrMaaay
Пруф для тех кто говорит, что в начале видео и в конце разные люди:
https://twitter.com/i/status/1231904444029243392
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204
Істерія у деяких країнах стосовно короновірусу, яка підтримується та розповсюджується проросійськими політпартіями, може бути прилюдією до встановлення фашистських режимів.
Цікаво, яким чином вірус потрапив до Ірану, особливо до міста Кум, священного для шиітів?
Да, вирус гриппа более вирулентен...