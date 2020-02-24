 ЦГЗ пропонує пройти онлайн-курс з лікування ГРВІ

"Курс містить інформацію щодо клінічного ведення пацієнтів з важкою гострою респіраторною інфекцією, зокрема - коронавірусу COVID-19", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужбу ЦОЗ.

Зазначається, що курс створено на основі матеріалів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) "Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training".

На платформі дистанційного навчання ЦГЗ доступні такі курси: "Вірусні гепатити В і С"; "Мультирезистентний туберкульоз"; "ВІЛ: толерантність і надія"; "Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб"; "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини"; "Лікування опіоїдної залежності"; "Опортуністичні інфекції, супутні стани і захворювання"; "Психосоциальное супровід хворих з опіоїдною залежністю"; "Інтегрована допомога особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів"; "Виявлення туберкульозу серед сільського населення"; "Інтегроване ведення випадків гіпертензії і діабету"; "Індексне тестування на ВІЛ" та інші. Навчання безкоштовне.

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