 ЦГЗ пропонує пройти онлайн-курс з лікування ГРВІ

"Курс містить інформацію щодо клінічного ведення пацієнтів з важкою гострою респіраторною інфекцією, зокрема - коронавірусу COVID-19", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужбу ЦОЗ.
Зазначається, що курс створено на основі матеріалів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) "Critical Care Severe Acute Respiratory Infection Training".
На платформі дистанційного навчання ЦГЗ доступні такі курси: "Вірусні гепатити В і С"; "Мультирезистентний туберкульоз"; "ВІЛ: толерантність і надія"; "Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб"; "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини"; "Лікування опіоїдної залежності"; "Опортуністичні інфекції, супутні стани і захворювання"; "Психосоциальное супровід хворих з опіоїдною залежністю"; "Інтегрована допомога особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів"; "Виявлення туберкульозу серед сільського населення"; "Інтегроване ведення випадків гіпертензії і діабету"; "Індексне тестування на ВІЛ" та інші. Навчання безкоштовне.
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk 13 ч
Житомир.
Триразове харчування, щоденні заміри температури та повна ізоляція від зовнішнього світу - у таких умовах проживають 12 громадян Китаю, які прилетіли до України з відпустки.
коли зевлада не влазить в процес
10 год
В 1981 году американский писатель Дин Кунц написал роман "Глаза тьмы".
В романе описывается катастрофическая пандемия инфекционного заболевания - вирусной пневмонии, против которой не помогает традиционное лечение.
Вирус в романе называется "Ухань-400" - в честь одноимённого города в Китае, военная лаборатория которого разработала вирус, и который стал главным очагом эпидемии.
События в романе происходят в 2020 году.
Живите теперь с этим.
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https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Eyes_of_Darkness
"At page 333 it is described that around 2020 in a lab outside the Chinese city of Wuhan a man-made microorganism (named Wuhan-400) was created. It can affects only humans with a pneumonia-like disease."
https://www.foxnews.com/…/dean-koontz-book-predicted-corona…
https://www.express.co.uk/…/coronavirus-eyes-of-darkness-de…