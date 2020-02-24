 Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук

"У кожній області розроблений план, доведений до відома відповідних лікарень, визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси - більше 2 тис. в Україні ... У якій би області не виникла небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй необхідну допомогу. Система готова відреагувати на таку ситуацію. Але ми робимо все для того, щоб її не допустити, для того, щоб не було ніяких додаткових зайвих хвилювань", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, в країні є достатня кількість бригад лікарів-інфекціоністів, немає також дефіциту костюмів, масок, респіраторів.
"Навіть у разі, якщо буде зафіксований на території України такий випадок (захворювання на коронавірус - ІФ) нічого страшного від цього не відбудеться. У нас підготовлено достатню кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів, є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів. Тобто жодного дефіциту ми зараз не відчуваємо. Цей ажіотаж, який зараз часто наганяється в Інтернеті, він абсолютно безпідставний", - підкреслив прем'єр.
Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зі свого боку зазначив, що в лабораторію Центру громадського здоров'я України було доставлено тест-системи, які дозволяють проводити дослідження і виділяти збудник коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.
Незважаючи на протести місцевих жителів 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.
Та і не давав її ніхто.
За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.
Об этом в субботу, 30 июня, со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН.
Отмечается, что в прошлом году в Украине было 1,7 тыс. больничных учреждений,..... и тут Остапа понесло на более 2000.....
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц ни о чём с громким названием "Топ-100 достижений правительства"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен. (Просто в сраку выкинули 84 тыс грн, это годичная пенсия 3-х пенсионеров).
Сергей Ковалёк
А вот и наша китайская дама с собачкой, нашлись её фото годичной давности.
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Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук
-А КУДИ ВОНИ ДІНУТЬСЯ .!
Позволю сделать следующий вывод - ******
Вы проголосовали за реванш, за тех кто не наведет героев Небесной Сотни.
Тем самым вы предали память павших героев .
А Бог не фраер.
Будете кровью платит за предательство, это только дело времени.
ОСТАННЬОЮ ПАДАЛЛЮ?
На 1 января 2015 года на Украине (без ОРДЛО) насчитывалось(по данным Гос. службы статистики) :
1 793 больничных учреждений с 335 835 больничными койками (78,5 койки на 10 000 жителей)127,3 жителей на 1 больничную койку
9 773 лечебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 912 296 посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в одну смену (213,4 на 10 000 жителей)
198 всех самостоятельных стоматологических поликлиник (в системе МОЗ, без частных)1 782 всех учреждений, имеющих в своём составе стоматологические отделения (кабинеты)
13 347 фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе 13 295 сельских ФАПов)
853 фельдшерских пунктов
1 225 женских консультаций, акушерско-гинекологических амбулаторных отделений (кабинетов)
1 082 детских поликлиник, амбулаторных отделений (кабинетов)
74 роддомов (на 10 885 коек)
92 детских больничных учреждений
А если завтра начнется эпидемия, и нужно будет тестировать по 1000 в день?
И кто будет тестировать? персонал с зарплатой 5 тыс?
А костюмы у персонала как у Скалецкой есть?
А ИВЛы, маски спец. уровня защиты, антибиотики и всяка разна хрень?
По-моему, нет ни хрена
Товарищ просто врет безбожно, на авось пронесет!
ДО..УЯ В АПТЕКАХ:
А костюмы у персонала как у Скалецкой есть?
Є.
Авакян демонстрував.