 Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук

"У кожній області розроблений план, доведений до відома відповідних лікарень, визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси - більше 2 тис. в Україні ... У якій би області не виникла небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй необхідну допомогу. Система готова відреагувати на таку ситуацію. Але ми робимо все для того, щоб її не допустити, для того, щоб не було ніяких додаткових зайвих хвилювань", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в країні є достатня кількість бригад лікарів-інфекціоністів, немає також дефіциту костюмів, масок, респіраторів.

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"Навіть у разі, якщо буде зафіксований на території України такий випадок (захворювання на коронавірус - ІФ) нічого страшного від цього не відбудеться. У нас підготовлено достатню кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів, є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів. Тобто жодного дефіциту ми зараз не відчуваємо. Цей ажіотаж, який зараз часто наганяється в Інтернеті, він абсолютно безпідставний", - підкреслив прем'єр.

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зі свого боку зазначив, що в лабораторію Центру громадського здоров'я України було доставлено тест-системи, які дозволяють проводити дослідження і виділяти збудник коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Незважаючи на протести місцевих жителів 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.