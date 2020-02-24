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 Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук

У кожній області України розроблений план на випадок виявлення інфікованих на коронавірус, і більше 2 тис. лікарень готові прийняти таких хворих, запевнив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"У кожній області розроблений план, доведений до відома відповідних лікарень, визначені спеціальні лікарні, в яких обладнані інфекційні бокси - більше 2 тис. в Україні ... У якій би області не виникла небезпека, там є люди, які миттєво на це відреагують, помістять людину в інфекційний бокс і нададуть їй необхідну допомогу. Система готова відреагувати на таку ситуацію. Але ми робимо все для того, щоб її не допустити, для того, щоб не було ніяких додаткових зайвих хвилювань", - сказав він на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на території України коронавірусу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в країні є достатня кількість бригад лікарів-інфекціоністів, немає також дефіциту костюмів, масок, респіраторів.

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"Навіть у разі, якщо буде зафіксований на території України такий випадок (захворювання на коронавірус - ІФ) нічого страшного від цього не відбудеться. У нас підготовлено достатню кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів, є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів. Тобто жодного дефіциту ми зараз не відчуваємо. Цей ажіотаж, який зараз часто наганяється в Інтернеті, він абсолютно безпідставний", - підкреслив прем'єр.

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зі свого боку зазначив, що в лабораторію Центру громадського здоров'я України було доставлено тест-системи, які дозволяють проводити дослідження і виділяти збудник коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців.

Незважаючи на протести місцевих жителів 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177593
 
 
 Топ коментарі
 
А вот во Франции всего 70 клиник готовых к этому. Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8276Идиотизм продолжается
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Прийняти готові, а от лікувати нікому!
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принаймі що довели лікарям ситуацію, а то нахрапом пробували брати, як кампазітори біля пианіно скакали Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8661
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где то уже с месяц назад с мобскладов списали респираторы как пораженые плесенью и продали в Казахстан .вот это жесть.
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Эвакуировали за неправильную парковку в туалете...
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А вот во Франции всего 70 клиник готовых к этому. Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8276Идиотизм продолжается
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Экономика в полной жопе, а правительство только говорит о Корона-вирусе бо больше сказать нечего, скоро начнём с голоду дохнуть а не от вируса.
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Ага, і лікарі за 4-6 тис.гр. в місяць будуть жертвувати своїм життям. )))
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25 років заробляли на пацієнтах, тепер прийшов час віддати данину Гіпократу.
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не поленись и прочти Клятву Гиппократа. Откроешь для себя столько нового и охереешь от своей тупости. Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3657
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ну таки если не ошибаюсь то именно Гиппократ первый выдал . что за небольшую оплату врач даже и смотреть не должен в сторону больного
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Лікарі будуть. Вони хто б що не казав, цінують клятву Гіппократа. Та й діватися їм нікуди з підводного човна "Україна". Тут або ти переможе вірус, або вірус переможе тебе. А окрім лікарів з вірусом боротися нікому. Нє, ну справді, не Кашпіровському ж з екстрасенсами.
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Клятву Гіппократа загугли.
Та і не давав її ніхто.
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Скажімо так, зараз клятва Гіппократа замінена клятвою лікаря. Цю клятву складають всі лікарі, отримуючи диплом і текст клятви, підписано й лікарем вкладається у диплом. Тому це - важлива річ, хоча за великим рахунком ні до чого не зобов'язує, якщо у лікаря немає совісті. Але у законодавстві є ряд статей, зпюа якими невиконання лікарями своїх обов' язків, чи відмова зіюворому у допомозі тягне відповідальність, в тому, ислі і кримінальну. І не забуваймо, що більшість лікарів є військовозобов'язаними і знаходяться на обліку у військкоматах.
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В Словаччині, Польщі, Угорщині наших лікарів вже море. Чехія для них спрощує також умови роботи. Їм є куди діватися- кордони відкриваються зо раз то більше- це не час януковича
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клятва Гіпократа - це лише традиція і невиконання її не несе ніякої відповідальності. Це щось тіпа клятви любити одне одного вічно. )
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Подивіться, як воно - України - написало.
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В дупу собі нехай засуне Лиза свої откровєнія.
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2018-06-30 15:21:00 Фокус В 2012 году их было 2,5 тыс, а в 2017 - уже 1,7 тыс
За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.

Об этом в субботу, 30 июня, со ссылкой на данные Госстата сообщает УНН.

Отмечается, что в прошлом году в Украине было 1,7 тыс. больничных учреждений,..... и тут Остапа понесло на более 2000.....
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в их числе Феофания, Медиком, Борис (особый привет ), Ветрова 4, поликлиника МВД на Богоутовской....
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Скажите нафига такое делать???
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц ни о чём с громким названием "Топ-100 достижений правительства"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен. (Просто в сраку выкинули 84 тыс грн, это годичная пенсия 3-х пенсионеров).
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Иди в отставку, лучше Гройсмана вернуть тот хоть умный.
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Так він же тільки вміє торгувати труселями, як тут верещали. Нє?
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гройсман такой же сапог как и гончарук один левый другой правый. гройсману надо яйца оторвать уже за то что устроил загон на курсе доллара зима-лето, походу некисло они там заработатли на этой афере. К тому же еще при гройсмане бюджет начал валится и минфин стал ОВГЗ штамповать миллиардами, а гончарук лишь продолжатель.
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Точно при Гройсмане начал бюджет валиться? Вроде бы Зелемойского выбрали, а тут опять это...
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Недостаточный "аргумент", вот сверхточно или зуб даю - будут в самый раз.
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Ты какой то отбитый, выражай свои мысли нормально, а то ничего непонятно.
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Сергей Ковалёк



А вот и наша китайская дама с собачкой, нашлись её фото годичной давности.

Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9594
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А чому мовчим як Юлька зараз розносить зелену владу на Слабоді слова?
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А что она там говорит? Что Зелемойский не делает то для Украины, что делал Порошенко?
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Ложь и лицемерие, лицемерие и ложь, вот это и все что есть от этой власти . Не дай Боже вирус в Украине, и тогда будет даже не пипец .
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Бреше! Нічого не готове. Апаратів для штучної вентиляції легень вкрай мало. Лікарі та середній медперсонал не проінструатовані, не вистачає засобів індивідуального захисту, не обладнано бокси для ізоляції інфікованих і т. д, і т.п. А міністерка МОЗ бере участь у реаліті-шоу "Полюби приїжджих із Уханя". Про можливу катастрофу криком кричать у Фейсбуці два дипломовані лікарі Комаровський і Пальчевський, які на відміну від юриста Скалєцкої і фельдшера за освітою Раьуцького знають, що таке короновірус і які наслідки дає епідемія. Хочу зауважити, що не далі, як 10 місяців тому і Комаровський, і Пальчевський не просто палко підтримували Зєлєнского, а й були його довіреними особами.
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'зільонка' є. Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7311
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Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук

-А КУДИ ВОНИ ДІНУТЬСЯ .! Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7311
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шо комаровский уже переобулся и про катастрофу начал ?
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Во дебіл! Китай зі своєю медициною збирає хворих у одну лікарню, а ця, зебл...ть, збирається по всій Україні розвозити!
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при этом им надо еще выселить тех, кто лечится уже Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6696 и таким образом засрать все стационары
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шо-то ни в моей больнице, ни в других никаких боксов не видать, никаких планов на случай поступления инфицированных не оглашалось.
Позволю сделать следующий вывод - ****** Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1822
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ну таки в больницах в каждом отделении обычно есть такой бокс просто он ничем абсолютно не отличается от других палат кроме размером на 1- 2 пациента .. правда некоторые уже на вип переделать успели для платёжеспособных.
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Тех, кто приезжает из зараженных районов, нужно сразу помещать на карантин, а их выпускают по улицам бегать! Барыжники, которые давно нас похерили, вдруг вспомнили что они с Украины!... - Вдруг вспомнили, так пусть сидят на карантине, а не хотят на карантин - пусть сидят в Италии!!! Они сделали свой выбор не в пользу Украины! Почему мы теперь должны из-за них рисковать??!!!
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Принять то могут и морги а толку ? ... Кста - 70% больных коронавирусом в Китае как раз то и заразились в больницах...
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Дорогие украинцы !

Вы проголосовали за реванш, за тех кто не наведет героев Небесной Сотни.

Тем самым вы предали память павших героев .

А Бог не фраер.

Будете кровью платит за предательство, это только дело времени.
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ТОДІ КИМ НАЗВАТИ ПЄТЮ-БАРИГУ, КОТРИЙ 'ЗА РУЧКУ' ПРИВІВ зЕ ДО ВЛАДИ?


ОСТАННЬОЮ ПАДАЛЛЮ? Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1322
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Не думал что это скажу когда нибудь, но ***** верните Гройсмана!!!

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ты не стесняйся сразу пиши - верните гройсмана корь и ботулизм!
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Где этот "Самокат" нашел в Украине 2000 больниц??? Если верить официальной статистике, за 2015 год, то больниц меньше чем 2000. И вряд ли за 5 лет их кол-во значительно выросло.

На 1 января 2015 года на Украине (без ОРДЛО) насчитывалось(по данным Гос. службы статистики) :
1 793 больничных учреждений с 335 835 больничными койками (78,5 койки на 10 000 жителей)127,3 жителей на 1 больничную койку
9 773 лечебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 912 296 посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в одну смену (213,4 на 10 000 жителей)
198 всех самостоятельных стоматологических поликлиник (в системе МОЗ, без частных)1 782 всех учреждений, имеющих в своём составе стоматологические отделения (кабинеты)
13 347 фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе 13 295 сельских ФАПов)
853 фельдшерских пунктов
1 225 женских консультаций, акушерско-гинекологических амбулаторных отделений (кабинетов)
1 082 детских поликлиник, амбулаторных отделений (кабинетов)
74 роддомов (на 10 885 коек)
92 детских больничных учреждений
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А психиатрические отделения - ОПа и Камбмин посчитали? То-то же...
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'ГОЛУБИЙ САМОКАТЧИК' НАПЕВНЕ ЛІКАРНЯМИ ПОРАХУВАВ ВІДДІЛЕННЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ? Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1459
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А зачем тогда в Санжары людей везли?
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Бла бла бла... На деле закроют в палате и убегут -какой идиот захочет подставляться из за зеленых кретинов...
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Бреше. В Україні стільки лікарень немає. А більшість з тих, що ще лишилися - ледь животіють. Там не те що від коронавірусу, від пневмонії немає чим лікувати.
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таки да . несколько лет назад жена заболела пневмонией так терапевт отправила - посоветовала в тубдиспансер пойти к фтизиатру потому . что пульмонологов толковых уже и нет . а там специалист с большой практикой и опытом .
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стесняюсь спросить, а сколько у нас тест систем на д-ку коронавируса? говорят, вроде как ноль на сегодня.
А если завтра начнется эпидемия, и нужно будет тестировать по 1000 в день?
И кто будет тестировать? персонал с зарплатой 5 тыс?
А костюмы у персонала как у Скалецкой есть?
А ИВЛы, маски спец. уровня защиты, антибиотики и всяка разна хрень?
По-моему, нет ни хрена

Товарищ просто врет безбожно, на авось пронесет!
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стесняюсь спросить, а сколько у нас тест систем на д-ку коронавируса? говорят, вроде как ноль на сегодня.

ДО..УЯ В АПТЕКАХ:
Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8059


А костюмы у персонала как у Скалецкой есть?
Є.
Авакян демонстрував. Понад 2 тис. лікарень в Україні готові прийняти хворих у разі виявлення інфікованих коронавірусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 518
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ЗЕЛЁНАЯ ПОМЕСЬ МАНИЛОВА И ХЛЕСТАКОВА, *** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А сколько у нас ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНИЦ? Туда поместятся все ПРИДУРКИ из партии Слуг народа?
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