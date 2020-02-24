EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  589  12
Все про:Східне партнерство (67) Молдова (505) Польща (2113) Євросоюз (2820) Госевська Малгожата (3)

 Польща відстоюватиме позицію про необхідність вступу в ЄС України, Грузії і Молдови, - віцемаршалок Сейму Госевська

Польща наполягатиме на тому, щоб для учасників проєкту "Східного партнерства" була передбачена перспектива євроінтеграції.

Про це віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госевська заявила в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Польща твердо дотримується позиції, що цей проєкт матиме сенс тільки тоді, коли він дає країнам-учасницям перспективу приєднання до європейських структур", - зазначила Госевська.

За її словами, дискусія про майбутнє "Східного партнерства" триває як серед членів ЄС, так і в країнах партнерства. "Чим це закінчиться, ми побачимо через кілька місяців", - заявила віцемаршалок польського Сейму.

Як приклад вона прокоментувала історію зі вступом в ЄС Північної Македонії, який досі так і не відбувся. Все тому, що переговори заблокували Франція, Данія та Нідерланди. Франція фактично заявила, що шлях країн до Євросоюзу закрито.

Читайте також: Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін

"Вони кажуть: "Ми даємо вам шанс, надію, робіть реформи, міняйте назву країни, а ми вам потім так нічого і не підтвердимо". Це дуже небезпечно, адже ніхто не любить, коли його обманюють", - зазначила Госевська.

Польський політик переконана, що такі приклади створюють аргументи для супротивників проєвропейського спрямування розвитку країн колишнього радянського блоку, а також ускладнює для Євросоюзу співпрацю з ними.

Зокрема, зазначає Малгожата Госевська, такі перипетії тільки підживлюють дії Росії, яка намагається показати Євросоюз у негативному світлі і відштовхнути від нього країни "Східного партнерства".

"Польща на різних форумах рішуче представлятиме позицію про необхідність розширення ЄС. Ми будемо говорити про це з країнами Центрально-Східної Європи, щоб в один голос боротися за шанс для України, Грузії і Молдови приєднатися до європейських структур", - резюмувала віцемаршалок Сейму Польщі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177592
 
   
 Топ коментарі
 
Эрдоган закрыл Босфор для России.
 показати весь коментар
 
Польща та Литва то від початку наші найкращі лоббісти у Європі. Dzie,kujemy ! , Асіu !
 показати весь коментар
 
"Росія не шанує слабких, вона ніколи не шанувала тих, хто поступається. Вона сміється з тих політиків, хто каже, що з Росією треба вести діалог", - каже Малгожата Госєвська.

Польша будет отстаивать позицию о необходимости вступления в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, - вице-маршалок Сейма Госевская - Цензор.НЕТ 5307
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сначала Балканы полностью, мы не спешим
 показати весь коментар
 
все вірно:
ну і шо, шо Зеленський - тупе мудило, в ЄС все одно іти треба
 показати весь коментар
 
Пока не пересажены государственные воры-чиновники. пока не возвращено ими украденное из казны. в ЕС нас не ждут...
 показати весь коментар
 
"Росія не шанує слабких, вона ніколи не шанувала тих, хто поступається. Вона сміється з тих політиків, хто каже, що з Росією треба вести діалог", - каже Малгожата Госєвська.

Польша будет отстаивать позицию о необходимости вступления в ЕС Украины, Грузии и Молдовы, - вице-маршалок Сейма Госевская - Цензор.НЕТ 5307
 показати весь коментар
 
 
Польща та Литва то від початку наші найкращі лоббісти у Європі. Dzie,kujemy ! , Асіu !
 показати весь коментар
 
 
Да!!!,Быть большому союзу!,и насыпать в кратор кацам до самого урала!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору