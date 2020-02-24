 Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Пашинський зазначив: "У березні 2019 року згідно з Законом про нацбезпеку, прийнятого ВР, Комітет з безпеки та оборони, який я на той момент очолював, отримав повноваження погоджувати оборонне замовлення. На початку серпня Комітет отримав документи для погодження змін та доповнень до державного оборонного замовлення. Уважно вивчивши запропонований документ в присутності представників Міністерства оборони та Генштабу Комітет одноголосно проголосував за документ із зауваженнями. Цим рішенням, фактично, блокувалася закупівля 40 автомобілів "Козак" по ціні 8 млн. 400 тис. грн., оскільки були сумніви в об’єктивності їхньої ціни. Та і не вважали, що на той момент закупівля цих авто була найактуальнішою для підняття обороноздатності нашої держави.

Після того, як мені вдалося вийти на свободу після сфальшованих звинувачень, які мені висунули ДБР, я із журналістських розслідувань з подивом дізнався, що уже новий склад Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони погодив закупівлю 50 авто "Козак" вже по ціні 9 млн. 400 тис. грн. в грудні місяці. З того таки журналістського розслідування я дізнався, що автомобілі "Варта" закуплялися по ціні 6 млн. 900 тис. грн. Звертаю увагу, що різниця на даному контракті складає 125 (!) млн. грн. збитків державного бюджету.

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Але, виявляється, це тільки початок.

Сьогодні о 7 ранку до мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, де я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів "Варта" з метою заволодіння бюджетними коштами. Фактично, за час мого ув’язнення була проведена одна з найбільших в історії Міноборони корупційних оборудок, яку тепер намагаються прикрити черговими звинуваченнями на мою адресу.

Мені щиро шкода тих детективів, які сьогодні займалися цією невдячною справою, і яким доведеться доводити що 6 млн. 900 тис. грн це більше ніж 9 млн. 400 тис. грн".













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