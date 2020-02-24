 Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Пашинський зазначив: "У березні 2019 року згідно з Законом про нацбезпеку, прийнятого ВР, Комітет з безпеки та оборони, який я на той момент очолював, отримав повноваження погоджувати оборонне замовлення. На початку серпня Комітет отримав документи для погодження змін та доповнень до державного оборонного замовлення. Уважно вивчивши запропонований документ в присутності представників Міністерства оборони та Генштабу Комітет одноголосно проголосував за документ із зауваженнями. Цим рішенням, фактично, блокувалася закупівля 40 автомобілів "Козак" по ціні 8 млн. 400 тис. грн., оскільки були сумніви в об’єктивності їхньої ціни. Та і не вважали, що на той момент закупівля цих авто була найактуальнішою для підняття обороноздатності нашої держави.
Після того, як мені вдалося вийти на свободу після сфальшованих звинувачень, які мені висунули ДБР, я із журналістських розслідувань з подивом дізнався, що уже новий склад Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони погодив закупівлю 50 авто "Козак" вже по ціні 9 млн. 400 тис. грн. в грудні місяці. З того таки журналістського розслідування я дізнався, що автомобілі "Варта" закуплялися по ціні 6 млн. 900 тис. грн. Звертаю увагу, що різниця на даному контракті складає 125 (!) млн. грн. збитків державного бюджету.
Але, виявляється, це тільки початок.
Сьогодні о 7 ранку до мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, де я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів "Варта" з метою заволодіння бюджетними коштами. Фактично, за час мого ув’язнення була проведена одна з найбільших в історії Міноборони корупційних оборудок, яку тепер намагаються прикрити черговими звинуваченнями на мою адресу.
Мені щиро шкода тих детективів, які сьогодні займалися цією невдячною справою, і яким доведеться доводити що 6 млн. 900 тис. грн це більше ніж 9 млн. 400 тис. грн".
Таблиця - блог Сергія Іванова
"через пiвроку визнати шо голосував за зелю буде рiвнозначно тому.шо i@ав козу.Через рiк.шо i@ав козла.Через пiвтора року.шо козел е@ав тебе...."
нехай свої, провірені люди, наживуться!
дайош по 10,4!
Бо вірити цьому прихвостню, якось не камільфо
Потом в комментариях выясняется,что тепловизор был единственным на батальон."А то было бы всё гораздо результативнее."Все традиционно охреневают,и Бутусов снова констатирует очевидный факт,что закупается не то,что нужно прямо сейчас и защитить наших воинов,а то,что подороже.Будете спорить?
https://golos.ua/i/736033
https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=O_Lcf_ebP7s&feature=emb_logo
Прутнем на роялі не грав, українофобских висловлювань та виступів не робив.
Що не так?
Ну сравни с тем, что про них в википедии написано, чтоли. Если на фотках что-то подделано, это тут же станет известно, какой смысл так палиться? Это же не ГлавКлоун в Омане...
https://censor.net.ua/blogs/3177426/yak_kozaki_za_tsnu_voyuvali_nov_detal_pro_postavki_bronemashin_do_vyiska
даже судя по этому форуму - иногда (1к100) гавно зебильное пёрднет...
Сколько стоит Козак 2, Козак 2М1 и Варта. Так что проблем у следователей не будет, чтобы доказать, что Козак 2 стоит дороже Варты.
Роман Донік
Там был АГС противника. Нарушал минские соглашения. Нервировал Холодноярцев. В прошедшем времени.
https://www.youtube.com/watch?v=Jsx0DWFVE3s&feature=emb_logo
Такого попередникам і не снилося
Заступник Секретаря Ради полковник Кривонос
НАБУ открывает дело относительно возможной коррупции Нефьодова, который предположительно взул государство на 40 млн.
Так, пажжите. Это что получается? Неужели п--дили бабки те, кто громче всех кричал на Пороха? В то время, как "воровство" Пороха так никто годами и не смог нигде найти? ))) Бггг ))) ГАГАГАГГАГГА ))) уиииииииииииии *валяется по полу, рыдаить.
Нове скандальне відео опублікував одіозний чиновник часів Януковича Андрій Портнов.
Відомо, що концерт у Лондоні відбувся 21 лютого.
На відео видно, як російський репер запрошує на сцену Михайла Порошенка, тоді він говорить, що це - "рускіє в Лондонє".
Далі син Порошенка починає співати на сцені.https://politerno.com.ua/2020/02/25/ruskiye-v-londonye-syn-poroshenka-rozvazhyvsya-na-kontserti-rosijskogo-repera-video/?fbclid=IwAR0x84Bapj4PR4rZSMEc07wDgYLOwkU-yJEdKF3_znOcnneDG4sxL6TNOik