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 Політика України
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Все про:Міноборони (3171) Пашинський (337) техніка (267) ДБР (907)

 Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ

Український політик, екснардеп Сергій Пашинський прокоментував скандал, пов'язаний із закупівлею бронеавтомобілів Міністерством оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Пашинський зазначив: "У березні 2019 року згідно з Законом про нацбезпеку, прийнятого ВР, Комітет з безпеки та оборони, який я на той момент очолював, отримав повноваження погоджувати оборонне замовлення. На початку серпня Комітет отримав документи для погодження змін та доповнень до державного оборонного замовлення. Уважно вивчивши запропонований документ в присутності представників Міністерства оборони та Генштабу Комітет одноголосно проголосував за документ із зауваженнями. Цим рішенням, фактично, блокувалася закупівля 40 автомобілів "Козак" по ціні 8 млн. 400 тис. грн., оскільки були сумніви в об’єктивності їхньої ціни. Та і не вважали, що на той момент закупівля цих авто була найактуальнішою для підняття обороноздатності нашої держави.

Після того, як мені вдалося вийти на свободу після сфальшованих звинувачень, які мені висунули ДБР, я із журналістських розслідувань з подивом дізнався, що уже новий склад Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони погодив закупівлю 50 авто "Козак" вже по ціні 9 млн. 400 тис. грн. в грудні місяці. З того таки журналістського розслідування я дізнався, що автомобілі "Варта" закуплялися по ціні 6 млн. 900 тис. грн. Звертаю увагу, що різниця на даному контракті складає 125 (!) млн. грн. збитків державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак. ФОТОрепортаж

Але, виявляється, це тільки початок.

Сьогодні о 7 ранку до мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, де я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів "Варта" з метою заволодіння бюджетними коштами. Фактично, за час мого ув’язнення була проведена одна з найбільших в історії Міноборони корупційних оборудок, яку тепер намагаються прикрити черговими звинуваченнями на мою адресу.

Мені щиро шкода тих детективів, які сьогодні займалися цією невдячною справою, і яким доведеться доводити що 6 млн. 900 тис. грн це більше ніж 9 млн. 400 тис. грн".

Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів Козак по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ 01

Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів Козак по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ 02

Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів Козак по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ 03

Таблиця - блог Сергія Іванова 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177591
 
   
 Топ коментарі
 
Малоросы, есть что сказать? Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,6, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 9953
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Ти б ще про заяви Порошенка нам розповів. Тупін на те й Тупін, що вірять його патяканням лише тупі.
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Уявимо собі кінець 1941 року та телеграму сталіна гітлеру; Дарагой таварісч Гітлєр , паздравляю с новим 1942 годом , желаю счастья, здоровья і окончатєльной побєди на восточном фронтє.
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Может быть , но и Беня там не просто так бабло отстегивал.
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Панство, зберегаємо спокій. Впевнений, шановні зебіли зараз все нам пояснять!
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Зеленая математика она такая....по ней 6 млн. 900 тыс. грн сделать больше чем 9 млн. 400 тыс. грн как два пальца об асфальт....
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По этой математике учителя сейчас получают 4000$...
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Вот так барыга Педро наживался на войне , что по 7 лямов покупал , что эти честные дебилы берут почти по 10 . Хотя я так думаю , что они точно дебилы но точно не честные и по три ляма отката , капает Ослу в карман.
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Виноват всё равно Пашинский. Потому что он гопника подстрелил, а не очередного слугу урода. Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,6, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 6962
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Их перестал финансировать парашостан вот и сдулись гниды. Главное не Порошенко, что они и сделали для прихода парашостанского Зеленского.
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Если бы согласовал, купили бы по 8,4
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Пашинский! бей в лоб зеленым дуракам!
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зелень сдр"снула не хлебная тема,они бюджет на соседней ветке берегут в теме закрытия канала АТР
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А что на это скажет Зеленский или снова промолчит.
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Он переживает о Мише в Китае и сквозь рыдания не может ничего сказать...
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чего он должен обо всем говорить?? )) потому что тебе так хочется? )) в Украине непреодолимая коррупция на каждом шагу! судьи куплены-прикормлены. по каждому такому случаю что-то говорить - это значит говорить 24 часа в сутки! тебе действительно это надо? )
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Зе всё только усугубляет, что не говори, но так оно есть.
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Апетит уже у зелені розігрався не на жарт ...
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НЕ мое!но актуально
"через пiвроку визнати шо голосував за зелю буде рiвнозначно тому.шо i@ав козу.Через рiк.шо i@ав козла.Через пiвтора року.шо козел е@ав тебе...."
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Якось дорогувато взагалі. Можна роту джипів переобладнати за один такий автомобіль. Чи там якесь імпортне озброєння й інтелектуальна електроніка з супутниковим візором всередині?
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Вполне обычная цена для машин с противопульной и противоосколочной защитой. Если вылижут конструкцию и устранят недостатки, вполне можно выходить на внешние рынки, будут конкурентноспособны.
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Вот, кстати да, глядя на этот ужос времен 2МВ, я понял, чего точно не хватает на передовой. Легких багги. Без всякой защиты. Но очень быстрых и проходимых. Как мотоцикл, только быстрее, удобнее и безопаснее.
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Був такий ЛУАЗ "Транспортер переднього краю" , платформа без кабіни , але міг плавати .
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Как большинство малороссов приспособленцов и предателей типа Кива дрочун, без гордости, чести и достоинства
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Так и сейчас - можно ли всем доверять, кто поливает Зелемойского, они не поняли - что сделал для Украины Порошенко и не понимая этого изберут на замену Зелемойскому очередного Пи-Ар-асса...
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У него нюх на изменения политической реальности...
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правильно, нічого баригам наживатися!
нехай свої, провірені люди, наживуться!
дайош по 10,4!
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А це якось підтверджено документально?
Бо вірити цьому прихвостню, якось не камільфо Мы отказались согласовывать покупку бронеавтомобилей "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский заявил о визите детективов НАБУ - Цензор.НЕТ 2295
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Этот дурдом с закупкой уже два года длится, по этому поводу уже все высказались, обжевали и поплевались. Кому было интересно, те в теме, а праздношатающиеся ... проходят мимо ...
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Тут Бутусов пару дней назад на своей страничке в фейсбуке честно сказал,что не нужны ни казаки, ни варты.Ни по 9 ни,по 8.А нужны современные западные тепловизоры.С помощью которых пристрелили только что ночью сепара...С помощью единственного тепловизора.Волонтёрского.Без плюсов что пете,что зеле.Чё-то подсказывает мне,что этот коммент будет единственным по делу.
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То що, тепер ні БПМ, нічого більше не треба? Снайпер і тєпловізор, і хватіт?
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Нужно всё, сразу и много. А вот денег на всё не хватит. Поэтому резонно ставить приоритеты, что закупать в первую очередь, а что и подождет немного.
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Цитата Бутусова:"Сегодня, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе. В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров. Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого. "

Потом в комментариях выясняется,что тепловизор был единственным на батальон."А то было бы всё гораздо результативнее."Все традиционно охреневают,и Бутусов снова констатирует очевидный факт,что закупается не то,что нужно прямо сейчас и защитить наших воинов,а то,что подороже.Будете спорить?
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Типа ни кто не знает кто такой Пашинский. А цена может отличаться из за комплектации
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ну так, гайки ставлять позолочені Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ - Цензор.НЕТ 8964
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Правильно, поэтому давайте закупим самое дорогое предложение на рынке. Просто потому что изготовители - свои пацаны, друзья в доску. Или умеют мотивировать. Не это ли клеили в претензии самому Пашинскому? Получается, решение принимает уже давно не Пашинский, но коррупция никуда не исчезла? А как же предвыборные лозунги и презедент на лисапеде?
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Типа ніхто не знає членограя і його зграю
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А Ви знаєте? Я от знаю, що Пашинський: "український політик і державний діяч, народний депутат чотирьох скликань, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, заступник керівника Штабу національного спротиву, що координував протестні акції на Майдані та по всій країні у 2014 р.
Прутнем на роялі не грав, українофобских висловлювань та виступів не робив.
Що не так?
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Чергове намагання захистити себе, ні одного документального підтвердження, якісь фото з ТТХ техніки, яке дуже легко підробити в фотошопі. ТТХ думаю буде цікаве не тільки нам а і ворогові, для чого таке викладати в мережу. Пусті слова!!!
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ТТХ спецам давно известны, все эти машины давно таскались по всем выставкам и всё это было написано на стендах. И тут ты предлагаешь их засекретить, что ли? Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ - Цензор.НЕТ 7809
Ну сравни с тем, что про них в википедии написано, чтоли. Если на фотках что-то подделано, это тут же станет известно, какой смысл так палиться? Это же не ГлавКлоун в Омане...
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та нет там никаких 40%...

даже судя по этому форуму - иногда (1к100) гавно зебильное пёрднет...
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Дык на Цензоре лохторат Зеленского и в триумфальные для него дни, кажется, не был в большинстве (хотя в то время его хватало для оживленных дискуссий). Основная масса зелюбителей наверняка в интернете особо не сидит, черпает инфу из телевизора и думает тоже телевизором...
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А 4-ри літаки пропонують авіаремонтному заводу ремонтувати за власні кошти! Ну і дебіли!
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Пашинский молодец. Сыплет миллионами, что жонглер. Вряд ли кто будет вчитываться и разбираться, а вот зраду поднять - милое дело. Хотя на картинке все отлично видно.
Сколько стоит Козак 2, Козак 2М1 и Варта. Так что проблем у следователей не будет, чтобы доказать, что Козак 2 стоит дороже Варты.
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Да, вот только Пашинский собирался закупить Варту, а стая членограев - Козак. И если уж Пашинскому шьют перерасход бюджетных денег, то о чем тогда говорить про команду клоунов? Впрочем, вопрос этот совершенно риторический и точно не требует ответа.
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Я не зивований. У зе-скота 700 мільонів більше ніж 1.*******. Не просто більше, а більше в 82 рази. Так шо матеатика з зеленим падлом при владі може просто перепочити.
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Litva takyje kupili s amerikancev oni pocti dva raza doroze gde to 17 mln gryvnami Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ - Цензор.НЕТ 3675 Ми відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ - Цензор.НЕТ 40
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Роман Донік



Там был АГС противника. Нарушал минские соглашения. Нервировал Холодноярцев. В прошедшем времени.


https://www.youtube.com/watch?v=Jsx0DWFVE3s&feature=emb_logo
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a vot takije 220 stuk za vse 1 mln evro.Nenovyje no xoroso vyderzynayje.Eti 3 goda nazad poluciliМи відмовилися погоджувати купівлю бронеавтомобілів "Козак" по 8,4 млн, а зараз Міноборони купує їх по 9,4, - Пашинський заявив про візит детективів НАБУ - Цензор.НЕТ 9677
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Это же обычный внедорожник. Не ровняй его с бронеавтомобилем на 10 человек.
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nu da ja i neravniaju tut mi za tu sumu raznix modelej i raznoj vojenoj texniki kupili.Mnogije strani tak delajet,jesli jest dengi tak konecno nuzno novyje pokupat
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Vot takije ******* latysi nedavno kupili Paladini za 60 tysiac evro.50 takix stuk kupili
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mozet poiskat gde nenovyje kupit,tak budet desevle.Tam mozno i za kapeiki kupit polne normalnyje bronemasiny
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Ну, що "мародерство на крові"?
Такого попередникам і не снилося
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І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами.

Заступник Секретаря Ради полковник Кривонос
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плешивый никак не догонит, что он сакрал и сидеть ему судьбой предначертано
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А что говорит супервысокооплачиваемый неподкупный г-н Найем?
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БМП -1 бушные в Европе мы покупаем по 150 штук , после ремонта в Житомере они обходятся по 200 , а теперь простой как угол дома вопрос , что ВСУ сей час нужнее 2 БМП по 200 тыс баксов или один броне автомобиль за 400 штук. Даже если не брать разницу в вооружении , а просто принять тот факт , что бехи на гусянках , а на передке дорог нет априори , а тяжеленные машины на двух мостах хоть и полноприводные , но в грязи они куда хуже тривиального УАЗа.
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Нужно и то, и другое. Гусеничную технику по асфальтированным дорогам особо не погоняешь, да она и небыстрая, а если срочно надо что-то к линии фронта подвезти-увезти, то обычные, небронированные машины не годятся. Это машины не для купания в грязи. С другой стороны, у нас грязь на Донбассе максимум 2-3 месяца, остальное время всё твердое как камень.
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Что охраняешь - то и имеешь © Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения за организацию через Центр противодействия коррупции схемы по расхищению средств международной технической помощи в размере 143 млн долларов.
НАБУ открывает дело относительно возможной коррупции Нефьодова, который предположительно взул государство на 40 млн.
Так, пажжите. Это что получается? Неужели п--дили бабки те, кто громче всех кричал на Пороха? В то время, как "воровство" Пороха так никто годами и не смог нигде найти? ))) Бггг ))) ГАГАГАГГАГГА ))) уиииииииииииии *валяется по полу, рыдаить.
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мне не импонирует пашинский, но "Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этим неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это больше чем 9 млн. 400 тыс. грн."
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Молодший син екс- президента України Петра Порошенка Михайло розважився серед російських мажорів на концерті у Лондоні.
Нове скандальне відео опублікував одіозний чиновник часів Януковича Андрій Портнов.
Відомо, що концерт у Лондоні відбувся 21 лютого.
На відео видно, як російський репер запрошує на сцену Михайла Порошенка, тоді він говорить, що це - "рускіє в Лондонє".
Далі син Порошенка починає співати на сцені.https://politerno.com.ua/2020/02/25/ruskiye-v-londonye-syn-poroshenka-rozvazhyvsya-na-kontserti-rosijskogo-repera-video/?fbclid=IwAR0x84Bapj4PR4rZSMEc07wDgYLOwkU-yJEdKF3_znOcnneDG4sxL6TNOik
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